RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.30 Za stolom sa Apostolom

13.35 Veterinarska misija

14.00 Sat

14.55 Gastronomad

15.10 Vesti

15.20 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

16.20 Vesti

16.30 Leteći brod, film

18.15 Istorija nauke: Nikola Tesla

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.55 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

22.00 Jeloustoun, serija

22.50 Dnevnik

23.10 Velika iluzija

23.45 Sat

00.35 Veterinarska misija

01.05 Sasvim prirodno

01.30 Gastronomad

02.00 Dnevnik 2

02.35 Vimbdon, finale, r

Najava

Za stolom sa Apostolom 12.30 RTS1

Kako je ušao u svet tajnih službi i duboke države u kultnom filmu "Balkanska pravila". Da li je novi Matori general Jovan Milanović, najveći srpski obaveštajac u "Balkanskim pravilima 2" koje priprema. Kako je pre 40 godina kao reditelj nezaboravne serije "Sivi dom" koju su gledali milioni Jugoslovena, od strane tadašnjeg rukovodstva Federacije optuživan za povećanje delikvencije u SFRJ? Kako je nastala pesma "Sve što želim u ovom trenutku" i postala društvena, kafanska i navijačka himna. Kako je sa "Zaboravljenima" i "Početnim udarcem" predvideo promene koje će doneti tranzicija i razaranje sistema vrednosti.

RTS2

06.40 Verski kalendar

06.50 Datum

06.55 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.35 Slagalica

09.00 Najbolji film svih vremena

09.15 Ada, spasiteljka hrane

09.35 E-TV

10.00 Videti srcem

10.30 Verski mozaik Srbije

11.10 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

12.40 Romanipen

12.00 Fudbal: SP, četvrtfinale 3 ili 4, snimak

14.00 Pozdrav iz EU

14.05 U susret snovima

14.35 Boka pomorska: Admiral Matija Zmajević (1690-1735)

15.15 Obrazovne vinjete: Veštine

15.20 Prevaspitani

15.50 Treniraj budi zdrav

16.20 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno

16.50 Pozdrav iz EU

16.55 Vimbdon 2026, finale, prenos

20.25 Automobilizam: Reno Klio, snimak

21.00 Volim klasiku

22.15 Alijenista, serija

23.10 Onog trenutka kad se probudiš mrtav, film

00.45 Koncert Tijane Bogićević

01.45 Automobilzam: Reno Klio

02.20 Treniraj, budi zdrav

02.45 Studio znanja

03.40 TV Teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih / komičnih narativa: „Miris cimeta“

04.40 Boka pomorska: Admiral Matija Zmajević (1690-1735)

Najava

Boka pomorska: Admiral Matija Zmajević (1690-1735) 14.35 RTS2

Preko životnih priča kapetana, admirala, brodovlasnika i preduzetnika iz Boke, gledaoci će otkriti kako je ovaj region dao izuzetan doprinos svetskoj pomorskoj istoriji od 17. do 20. veka. Među njima su Stevan Vukotić i Ivo Visin – prvi Južni Sloveni koji su oplovili planetu, zatim kapetan Marko Martinović – mletački instruktor ruskih plemića, kao i admirali Ruske carske flote Matija Zmajević i Marko Vojnović, ali i mnogi drugi manje poznati velikani čiji su životi i podvizi oživljeni u seriji.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Pevačica, domaća igrana serija

13.00 Pevačica, domaća igrana serija

14.00 Pevačica, domaća igrana serija

15.00 Radna akcija sa Tamarom

16.30 Dadilja sa sela, domaća igrana serija

18.00 Vesti, informativni program

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom

22.30 Napad na Volstrit, film

00.15 Uzbuna

01.15 Azbuka našeg života, igrana serija

02.10 Azbuka našeg života, igrana serija

03.10 Azbuka našeg života, igrana serija

Najava

Igra sudbine: Ljubav nakon greha 20.00 Prva

Povratak Nade otvoriće nova pitanja, stare rane i odnose koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Štoperica, kviz

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Pevaj brate

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Aviondžije, domaća igrana serija

00.00 Aviondžije, igrana serija

01.00 Močvara, domaća igrana serija

01.45 Nemirni, serija

02.30 Nemirni, igrana serija

Najava

Moje selo veselo 18.00 B92

Specijalno izdanje emisije "Moje selo veselo" okuplja najzanimljivije priče, ljude i događaje koje su voditelji Boki i Oki imali priliku da upoznaju tokom putovanja kroz sela Srbije. Kroz prepoznatljiv spoj humora, spontanosti i dokumentarnog pristupa, ovaj televizijski specijal vodi gledaoce kroz autentične priče o sportu, tradiciji, kulturi, poljoprivredi i životu na selu. Nakon upečatljivog i duhovitog uvoda, Boki i Oki predstavljaju specijalnu emisiju posvećenu onim mestima i ljudima koji su zbog svoje posebnosti ostavili snažan utisak. Kroz prisećanja i nove razgovore, gledaoce vode u Bresje, gde upoznajemo porodicu vrhunske sportistkinje Nine Matejić, kao i članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bresje“, koji govore o značaju odgovornog ponašanja i zaštite zajednice. Putovanje se nastavlja u Koreniti, gde domaćin Božo Pantić predstavlja svoje gazdinstvo, porodične vrednosti i ideje koje doprinose razvoju savremene poljoprivrede. Poseban segment emisije posvećen je tradicionalnim guslama i njihovom značaju, kroz susret sa Željkom Utvarom. U Bačkom Gradištu, Boki i Oki upoznaju članove Kulturno-umetničkog društva „Đeram“, koji čuvaju i neguju folklornu tradiciju svog kraja, dok nas muzički segment emisije vodi u Omoljicu, gde predstavljaju bend „Rokfeler“ i njihov stvaralački rad. Specijal donosi i sportske sadržaje, kao i priče o kuglanju i stonom tenisu u Bačkom Gradištu, gde se predstavljaju Kuglaški klub „Vojvodina“ i stonoteniser Šandor Poljak.

STB

06.05 Predvideti nepredvidivo

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Besmrtne srpkinje

09.30 Intervju dana

10.05 Zagrljaj prirode

10.30 Inovacija za početnike

11.05 Predvideti nepredvidivo

13.40 BG leto

14.10 Moja polisa

14.30 Kranovi Srbije

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.30 Priča dana

17.10 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio: Ritam nedelje

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Arhiv B

21.30 Zanati koji nestaju

22.00 Vesti

22.10 Biljana za Vas

Najava

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.25 Bukvar pravoslavlja

08.15 Dečiji program

09.40 Izbliza

10.00 Dug moru, serija

10.50 Nauka privredi

11.30 Pet za 5

12.05 Brazde

13.00 Dodati život godinama

14.00 Prijatelji zauvek

15.00 Letnje šeme

16.30 Čari ribolova

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Tri note

18.30 Koncert kod RTV sata

19.00 Epizode, serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Mračne ulice Menhetna, film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Dug moru, igrana serija

23.50 Priča nad pričama, film

01.58 Prijatelji zauvek

02.56 Pet za 5

Najava

Dug moru 23.00 RTV1

Radnja serije se odvija u Bokokotorskom zalivu i u Beogradu. A reč je o meštanima poluostrva Luštica, na kome je korak između živih i mrtvih, sadašnjosti i prošlosti tanak.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

13.55 Deca su ukras sveta

16.35 Bezbednost na prvom mestu

17.00 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

18.35 Inforom

19.35 Slovenci smo

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.35 Vrata do vrata

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.00 Bolja zemlja

10.00 Radio Happy

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.31 Porodične tajne, serija

01.12 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Posle ručka

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

06.35 12 reči, domaća igrana serija

07.35 Policijska akademija 6, igrani film

09.05 Policijska akademija 7, igrani film

10.35 Prljavi Hari, igrani film

12.25 Klopka za inspektora Kalahana, igrani film

14.30 Isterivač pravde, igrani film

16.10 Iznenadni udar, igrani film

18.15 Kolo smrti, igrani film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, igrana serija

21.55 Sobarica i senator, igrani film

23.50 Šuška se, šuška, igrani film

Najava

Iznenadni udar 16.10 Superstar

U okršaju sa jednim kriminalcem, Hari kod njega neplanirano izaziva srčani udar, od koga ovaj umire. Uloge: Klint Istvud, Sondar Loke.

Prva Plus

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Crni Gruja, igrana serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Crni Gruja

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Ukleta ćerka, igrani film

01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija

Blic TV

07.00 Zabranjeno voće, serija

08.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela

14.45 Blic zdravlje Podkast

15.40 Scena

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Showbizz

18.10 Podkast: Životna priča

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada

22.15 Triniti je i dalje moje ime, film

UNA TV

06.35 Sjećaš li se, Doli Bel?, domaći film

08.20 Besa, domaći film

10.10 Esmeralda, igrana serija

11.00 Zabranjena ljubav, serija

11.55 Očima deteta

12.10 Matorani, film

14.10 Omiljeni par, igrani film

16.05 Zgodna žena, igrani film

18.30 Una dan

19.00 Mućke, serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, serija

21.20 Zgodna mlada, igrani film

23.25 Pravednik 2, igrani film

01.30 Vozač, film

03.25 Beovulf i Grendel, film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.10 Bos il’ hadžija, igrana serija

12.00 Male stvari - Jadran Malkovič

13.00 Odrasli početnici, film

15.00 (NE) dokazani - Aleksandar Milošević

16.00 Chit chat gost: Jovana Filipović

17.00 Elajdža i kameno biće, igrani film

19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Đuro palica

20.00 Alapače, igrana serija

20.30 Tech Lifestyle

21.00 Nedelja, igrana serija

22.00 Druga strana slave, igrani film

00.10 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

08.00 Vesele udovice, igrani film

09.40 Kuća kraljevog namesnika, film

11.35 Bamzi i Gromocuc

12.40 Brit Mari je bila ovde, igrani film

14.15 Poslednji vitezovi, film

16.10 Baštenski psi, igrani film

17.50 Vesele udovice, igrani film

19.30 Trijumf, film

21.00 Gospođica Sloun, film

23.10 Kuća kraljevog namesnika, film

00.55 Berlinski sindrom, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.30 Stav nedelje

14.05 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.30 Stav region Skoplje

18.00 Presek

18.30 Stav nedelje

19.00 Kadrovi vremena

21.00 Sinteza

22.00 Dijagnoza

23.00 Top story evening

24 kitchen

13.00 Jela Tur de Fransa

14.00 Hrana pacifičkih ostrva

15.00 Džejmijevi štedljivi obroci

16.00 Kuvar van dužnosti

17.00 Karsu: Turska

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju

21.00 Tragom hrane: Južna Afrika

22.00 Džejmijev vrhunski roštilj

23.00 Jela Tur de Fransa

Star Movies

04.55 Mali požari svuda, serija

06.00 Karate Kid, igrani film

08.35 Kako znaš da je ljubav, film

11.05 Džej Edgar, igrani film

13.50 Gospodin Džouns, igrani film

16.15 Stjuart Litl 3: Zov divljine, igrani film

18.00 Kralj komedije, igrani film

20.00 Ponovo ljubav, igrani film

22.15 Jako glasno i neverovatno blizu, igrani film

Star Life

06.20 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Vatrogasna stanica 19

09.15 911

12.00 Živeti za jedan dan, film

13.50 Odmaralište

14.15 Darma i Greg

15.15 Darma i Greg

16.10 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Vreme za ljubav, film

22.35 911