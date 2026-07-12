RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Za stolom sa Apostolom
13.35 Veterinarska misija
14.00 Sat
14.55 Gastronomad
15.10 Vesti
15.20 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
16.20 Vesti
16.30 Leteći brod, film
18.15 Istorija nauke: Nikola Tesla
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.55 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
22.00 Jeloustoun, serija
22.50 Dnevnik
23.10 Velika iluzija
23.45 Sat
00.35 Veterinarska misija
01.05 Sasvim prirodno
01.30 Gastronomad
02.00 Dnevnik 2
02.35 Vimbdon, finale, r
Najava
Za stolom sa Apostolom 12.30 RTS1
Kako je ušao u svet tajnih službi i duboke države u kultnom filmu "Balkanska pravila". Da li je novi Matori general Jovan Milanović, najveći srpski obaveštajac u "Balkanskim pravilima 2" koje priprema. Kako je pre 40 godina kao reditelj nezaboravne serije "Sivi dom" koju su gledali milioni Jugoslovena, od strane tadašnjeg rukovodstva Federacije optuživan za povećanje delikvencije u SFRJ? Kako je nastala pesma "Sve što želim u ovom trenutku" i postala društvena, kafanska i navijačka himna. Kako je sa "Zaboravljenima" i "Početnim udarcem" predvideo promene koje će doneti tranzicija i razaranje sistema vrednosti.
RTS2
06.40 Verski kalendar
06.50 Datum
06.55 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Najbolji film svih vremena
09.15 Ada, spasiteljka hrane
09.35 E-TV
10.00 Videti srcem
10.30 Verski mozaik Srbije
11.10 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
12.40 Romanipen
12.00 Fudbal: SP, četvrtfinale 3 ili 4, snimak
14.00 Pozdrav iz EU
14.05 U susret snovima
14.35 Boka pomorska: Admiral Matija Zmajević (1690-1735)
15.15 Obrazovne vinjete: Veštine
15.20 Prevaspitani
15.50 Treniraj budi zdrav
16.20 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
16.50 Pozdrav iz EU
16.55 Vimbdon 2026, finale, prenos
20.25 Automobilizam: Reno Klio, snimak
21.00 Volim klasiku
22.15 Alijenista, serija
23.10 Onog trenutka kad se probudiš mrtav, film
00.45 Koncert Tijane Bogićević
01.45 Automobilzam: Reno Klio
02.20 Treniraj, budi zdrav
02.45 Studio znanja
03.40 TV Teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih / komičnih narativa: „Miris cimeta“
04.40 Boka pomorska: Admiral Matija Zmajević (1690-1735)
Najava
Boka pomorska: Admiral Matija Zmajević (1690-1735) 14.35 RTS2
Preko životnih priča kapetana, admirala, brodovlasnika i preduzetnika iz Boke, gledaoci će otkriti kako je ovaj region dao izuzetan doprinos svetskoj pomorskoj istoriji od 17. do 20. veka. Među njima su Stevan Vukotić i Ivo Visin – prvi Južni Sloveni koji su oplovili planetu, zatim kapetan Marko Martinović – mletački instruktor ruskih plemića, kao i admirali Ruske carske flote Matija Zmajević i Marko Vojnović, ali i mnogi drugi manje poznati velikani čiji su životi i podvizi oživljeni u seriji.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Pevačica, domaća igrana serija
13.00 Pevačica, domaća igrana serija
14.00 Pevačica, domaća igrana serija
15.00 Radna akcija sa Tamarom
16.30 Dadilja sa sela, domaća igrana serija
18.00 Vesti, informativni program
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom
22.30 Napad na Volstrit, film
00.15 Uzbuna
01.15 Azbuka našeg života, igrana serija
02.10 Azbuka našeg života, igrana serija
03.10 Azbuka našeg života, igrana serija
Najava
Igra sudbine: Ljubav nakon greha 20.00 Prva
Povratak Nade otvoriće nova pitanja, stare rane i odnose koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Štoperica, kviz
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Pevaj brate
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Aviondžije, domaća igrana serija
00.00 Aviondžije, igrana serija
01.00 Močvara, domaća igrana serija
01.45 Nemirni, serija
02.30 Nemirni, igrana serija
Najava
Moje selo veselo 18.00 B92
Specijalno izdanje emisije "Moje selo veselo" okuplja najzanimljivije priče, ljude i događaje koje su voditelji Boki i Oki imali priliku da upoznaju tokom putovanja kroz sela Srbije. Kroz prepoznatljiv spoj humora, spontanosti i dokumentarnog pristupa, ovaj televizijski specijal vodi gledaoce kroz autentične priče o sportu, tradiciji, kulturi, poljoprivredi i životu na selu. Nakon upečatljivog i duhovitog uvoda, Boki i Oki predstavljaju specijalnu emisiju posvećenu onim mestima i ljudima koji su zbog svoje posebnosti ostavili snažan utisak. Kroz prisećanja i nove razgovore, gledaoce vode u Bresje, gde upoznajemo porodicu vrhunske sportistkinje Nine Matejić, kao i članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bresje“, koji govore o značaju odgovornog ponašanja i zaštite zajednice. Putovanje se nastavlja u Koreniti, gde domaćin Božo Pantić predstavlja svoje gazdinstvo, porodične vrednosti i ideje koje doprinose razvoju savremene poljoprivrede. Poseban segment emisije posvećen je tradicionalnim guslama i njihovom značaju, kroz susret sa Željkom Utvarom. U Bačkom Gradištu, Boki i Oki upoznaju članove Kulturno-umetničkog društva „Đeram“, koji čuvaju i neguju folklornu tradiciju svog kraja, dok nas muzički segment emisije vodi u Omoljicu, gde predstavljaju bend „Rokfeler“ i njihov stvaralački rad. Specijal donosi i sportske sadržaje, kao i priče o kuglanju i stonom tenisu u Bačkom Gradištu, gde se predstavljaju Kuglaški klub „Vojvodina“ i stonoteniser Šandor Poljak.
STB
06.05 Predvideti nepredvidivo
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Besmrtne srpkinje
09.30 Intervju dana
10.05 Zagrljaj prirode
10.30 Inovacija za početnike
11.05 Predvideti nepredvidivo
13.40 BG leto
14.10 Moja polisa
14.30 Kranovi Srbije
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.30 Priča dana
17.10 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio: Ritam nedelje
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Arhiv B
21.30 Zanati koji nestaju
22.00 Vesti
22.10 Biljana za Vas
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.25 Bukvar pravoslavlja
08.15 Dečiji program
09.40 Izbliza
10.00 Dug moru, serija
10.50 Nauka privredi
11.30 Pet za 5
12.05 Brazde
13.00 Dodati život godinama
14.00 Prijatelji zauvek
15.00 Letnje šeme
16.30 Čari ribolova
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Tri note
18.30 Koncert kod RTV sata
19.00 Epizode, serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Mračne ulice Menhetna, film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Dug moru, igrana serija
23.50 Priča nad pričama, film
01.58 Prijatelji zauvek
02.56 Pet za 5
Najava
Dug moru 23.00 RTV1
Radnja serije se odvija u Bokokotorskom zalivu i u Beogradu. A reč je o meštanima poluostrva Luštica, na kome je korak između živih i mrtvih, sadašnjosti i prošlosti tanak.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
13.55 Deca su ukras sveta
16.35 Bezbednost na prvom mestu
17.00 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
18.35 Inforom
19.35 Slovenci smo
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.35 Vrata do vrata
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.00 Bolja zemlja
10.00 Radio Happy
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.31 Porodične tajne, serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Posle ručka
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
06.35 12 reči, domaća igrana serija
07.35 Policijska akademija 6, igrani film
09.05 Policijska akademija 7, igrani film
10.35 Prljavi Hari, igrani film
12.25 Klopka za inspektora Kalahana, igrani film
14.30 Isterivač pravde, igrani film
16.10 Iznenadni udar, igrani film
18.15 Kolo smrti, igrani film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, igrana serija
21.55 Sobarica i senator, igrani film
23.50 Šuška se, šuška, igrani film
Najava
Iznenadni udar 16.10 Superstar
U okršaju sa jednim kriminalcem, Hari kod njega neplanirano izaziva srčani udar, od koga ovaj umire. Uloge: Klint Istvud, Sondar Loke.
Prva Plus
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Crni Gruja, igrana serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Crni Gruja
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Ukleta ćerka, igrani film
01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija
Blic TV
07.00 Zabranjeno voće, serija
08.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela
14.45 Blic zdravlje Podkast
15.40 Scena
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Showbizz
18.10 Podkast: Životna priča
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada
22.15 Triniti je i dalje moje ime, film
UNA TV
06.35 Sjećaš li se, Doli Bel?, domaći film
08.20 Besa, domaći film
10.10 Esmeralda, igrana serija
11.00 Zabranjena ljubav, serija
11.55 Očima deteta
12.10 Matorani, film
14.10 Omiljeni par, igrani film
16.05 Zgodna žena, igrani film
18.30 Una dan
19.00 Mućke, serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, serija
21.20 Zgodna mlada, igrani film
23.25 Pravednik 2, igrani film
01.30 Vozač, film
03.25 Beovulf i Grendel, film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
09.10 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - Jadran Malkovič
13.00 Odrasli početnici, film
15.00 (NE) dokazani - Aleksandar Milošević
16.00 Chit chat gost: Jovana Filipović
17.00 Elajdža i kameno biće, igrani film
19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Đuro palica
20.00 Alapače, igrana serija
20.30 Tech Lifestyle
21.00 Nedelja, igrana serija
22.00 Druga strana slave, igrani film
00.10 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
08.00 Vesele udovice, igrani film
09.40 Kuća kraljevog namesnika, film
11.35 Bamzi i Gromocuc
12.40 Brit Mari je bila ovde, igrani film
14.15 Poslednji vitezovi, film
16.10 Baštenski psi, igrani film
17.50 Vesele udovice, igrani film
19.30 Trijumf, film
21.00 Gospođica Sloun, film
23.10 Kuća kraljevog namesnika, film
00.55 Berlinski sindrom, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.30 Stav nedelje
14.05 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.30 Stav region Skoplje
18.00 Presek
18.30 Stav nedelje
19.00 Kadrovi vremena
21.00 Sinteza
22.00 Dijagnoza
23.00 Top story evening
24 kitchen
13.00 Jela Tur de Fransa
14.00 Hrana pacifičkih ostrva
15.00 Džejmijevi štedljivi obroci
16.00 Kuvar van dužnosti
17.00 Karsu: Turska
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju
21.00 Tragom hrane: Južna Afrika
22.00 Džejmijev vrhunski roštilj
23.00 Jela Tur de Fransa
Star Movies
04.55 Mali požari svuda, serija
06.00 Karate Kid, igrani film
08.35 Kako znaš da je ljubav, film
11.05 Džej Edgar, igrani film
13.50 Gospodin Džouns, igrani film
16.15 Stjuart Litl 3: Zov divljine, igrani film
18.00 Kralj komedije, igrani film
20.00 Ponovo ljubav, igrani film
22.15 Jako glasno i neverovatno blizu, igrani film
Star Life
06.20 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Vatrogasna stanica 19
09.15 911
12.00 Živeti za jedan dan, film
13.50 Odmaralište
14.15 Darma i Greg
15.15 Darma i Greg
16.10 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Vreme za ljubav, film
22.35 911
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