Jedna od najlepših voditeljki na domaćem terenu, Rada Radenović, majka je Petra Milića kog je dobila u vezi sa tajanstvenim Crnogorcem Dejanom Milićem.

Voditeljka je naime, skoro govorila o tome kakav odnos imaju njen sin i njegov otac, navodeći da često putuje kod njega.

- Sin Petar je kod svog oca, u svojoj familiji. Živi u velikoj porodici koja ga obožava i u kojoj je od malena prisutan, bez obzira što mu je adresa stanovanja bila u Beogradu, sa mnom - rekla je Rada Radenović nedavno.

Dolazi kod majke u Beograd

Inače, Rada je otkrila da Petar redovno dolazi kod nje u Beograd, a sada se na društvenim mrežama pohvalila fotografijom svog naslednika koji pozira na jednom foto šutingu.

Petra hvale da je izrastao u pravog frajera, a kako on nije preterano aktivan na društvenim mrežama, njegova majka ga redovno objavljuje na svom profilu.

BONUS VIDEO: