Film "Njihova liga" u režiji Peni Maršal je publici donela do tada neispričanu priču o prvoj profesionalnoj ženskoj bejzbol ligi u SAD.

Film je spojio humor, emocije i sportsku strast i postao jedan od najomiljenijih sportskih filmova svih vremena.

Radnja filma se odvija tokom Drugog svetskog rata kada su mnoge profesionalne bejzbol igračice otišle na bojno polje, a sportske organizacije su tražile način da zadrže interesovanje publike. Tako je nastala Sveamerička ženska profesionalna bejzbol liga, liga u kojoj su žene preuzele uloge profesionalnih igračica i dokazale da mogu da igraju sa podjednako velikom strašću kao i muškarci.

U centru priče su dve sestre iz Oregona: talentovana i smirena Doti Hinson (Džina Dejvis) i njena mlađa, buntovna sestra Kit Keler (Lori Peti) koja žudi za priznanjem i dokazima. Njihov odnos prolazi kroz rivalstvo, ljubomoru, ali i duboku sestrinsku vezu.

Tim predvodi niz živopisnih likova: od energične Mej (Madona) do slatke Doris (Rouzi O’Donel).

Poseban pečat daje Tom Henks kao Džimi Dugan, nekada poznata bejzbol zvezda. On nevoljno i ravnodušno trenira ženski tim pre nego što shvati koliko snage i karaktera ove žene zapravo imaju.



Iako je „Njihova liga“ u osnovi sportski film, njegova prava vrednost leži u prikazu borbe žena za ravnopravnost, pravo na igru i pravo da budu shvaćene ozbiljno. Film lako prelazi između humora i emotivnih trenutaka, prikazujući ne samo sportske izazove već i lične odnose, snove i žrtve koje dolaze sa ambicijom.

Legendarna rečenica „U bejzbolu nema plakanja“, koju je izgovorio Tom Henks, postala je ikonična i često se citira van sportskog konteksta kao podsetnik na snagu, tvrdoglavost i humor u teškim vremenima.

Džina Dejvis donosi eleganciju, snagu i tihu emocionalnu dubinu liku Doti, dok Lori Peti briljantno otelotvoruje energiju i nemir mlađe sestre Kit. Tom Henks, tada u procesu prelaska iz komičara u ozbiljnog glumca, blista kao cinični, ali ranjivi trener.

Posebno je zanimljivo videti Madonu i Rouzi O’Donel u filmskim ulogama koje su donele dodatnu dozu vedrine i šarma. Zajedno su stvorili dinamičan i ubedljiv tim čija se harmonija oseća u svakoj sceni.



Film je bio veliki komercijalni i kritički uspeh, zaradivši više od 130 miliona dolara širom sveta. Godine 2012, Kongresna biblioteka je odabrala film za čuvanje u Nacionalnom filmskom registru SAD, piše afi.com.

Više od tri decenije kasnije, „Njihova liga“ ostaje omiljen među sportskim filmovima, ali i među filmovima koji slave žensku snagu i zajedništvo. Priča je takođe inspirisala TV seriju istog imena (2022) koja je dalje istraživala teme kvir identiteta, rasne raznolikosti i društvenih pritisaka, pokazujući koliko je originalna priča relevantna.

Tri meseca pre početka snimanja, glumačka ekipa – uključujući Džinu Dejvis, Madonu, Lori Peti, Rouzi O’Donel i Toma Henksa – imala je intenzivan trening u bejzbol kampu na Univerzitetu Južne Karoline. Glavno snimanje je počelo 10. jula 1991. godine na stadionu Vrigli Fild u Čikagu, koji je zamenjivao izmišljeni „Harvi Fild“.