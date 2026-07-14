Mađarska će obnoviti poverenje sa saveznicima u NATO-u i Evropskoj uniji, dok će Rusiji "zatvoriti vrata", izjavio je novi mađarski ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi.

Njegova izjava predstavlja jedan od najoštrijih javnih stavova nove mađarske vlasti prema Moskvi od promene vlasti u Budimpešti.

"Pred Rusijom zatvaramo vrata"

Rusin-Sendi, koji je ranije obavljao funkciju načelnika Generalštaba mađarske vojske, rekao je da nova vlada želi da obnovi poverenje među zapadnim saveznicima.

- Mađarska mora da obnovi poverenje svojih saveznika, a što se Rusije tiče, pred njom zatvaramo vrata - izjavio je Rusin-Sendi, prenosi mađarski portal Telex.

Za ministra odbrane imenovan je nakon što je u maju formirana nova vlada premijera Petera Mađara.

Zaokret posle Orbanove ere

Nova vlast nastoji da otkloni sumnje koje su među članicama NATO-a i Evropske unije godinama postojale zbog politike bivšeg premijera Viktora Orbana prema Moskvi.

Tokom prethodnih godina Mađarska je često kritikovana zbog protivljenja pojedinim sankcijama Rusiji i blokiranja dela odluka koje su se odnosile na pomoć Ukrajini.

Nova vlada već je osudila ruske napade na Ukrajinu, pozvala ruskog ambasadora na razgovor i najavila intenzivniju saradnju sa evropskim i evroatlantskim partnerima.

Dve poruke iz Budimpešte

Ipak, iz mađarske vlade poslednjih dana stižu različiti tonovi.

Ministarka spoljnih poslova Anita Orban izjavila je da Budimpešta želi pragmatične odnose sa Rusijom i da ne zagovara potpuni prekid saradnje.

Prema njenim rečima, cilj je održavanje transparentnih odnosa u oblastima poput trgovine, energetike i diplomatije, ali bez jednostrane zavisnosti.

Moskva čeka konkretne poteze

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ranije je poručila da će Moskva novu mađarsku politiku ocenjivati isključivo na osnovu konkretnih poteza.

- Polazićemo od konkretnih postupaka i izjava Budimpešte - navela je Zaharova.

Izjava ministra odbrane predstavlja do sada najsnažniji signal da nova mađarska vlast želi da popravi odnose sa NATO saveznicima i istovremeno smanji politički i bezbednosni uticaj Rusije.

Izvor: Telex