22.00 RTS1

Tajvanska kanasta

Saša je četrdesetogodišnji nezaposleni arhitekta. Pored supruge ima i mladu devojku Vanju, a održava kontakte i sa drugim ženama. Zaokupljen je izradom pokretnih skulptura koje niko osim njega ne shvata ozbiljno. Takav, neurotičan i nesiguran, potpuno odgovara grupi sumnjivih tipova koji ga uzimaju pod svoje. Uloge: Boris Komnenić, Neda Arnerić, Radko Polič, Predrag Manojlović.

00.30 Prva

Slatka mala tajna

Napet, a istovremeno glamurozan i duhoviti triler ispunjen prevratima i izdajama, tajnama i otkrivanjima, ljubavi i lojalnosti, ubistvima i osveti, reditelja i scenariste Pol Fejga s Anom Kendrik i Blejk Lajvli u glavnim ulogama. Radnja filma je bazirana na debitantskom romanu Darsi Basel, objavljenom 2017. godine. Uloge: Ana Kendrik, Blejk Lajvli, Henri Golding.

22.15 B92

Slatka Virdžinija

Sem je vlasnik motela, koji živi u malom gradu u Virdžiniji. Nekad je bio poznata rodeo zvezda, a sada svoje dane provodi pomažući i brinući o svojim gostima, dok dobro krije svoju problematičnu narav. Kada se u jednom baru dogodi trostruko ubistvo, Sem je zapanjen, kao i većina stanovnika malog gradića. Međutim, spletom neobičnih okolnosti on se nesvesno sprijatelji sa ubicom. Ovo opasno prijateljstvo dvojice autsajdera, pokrenuće novi talasa nasilja i osloboditi Semove najmračnije demone… Uloge: Džon Berntal, Kristofer Abot, Imodžen Puts.