Poznata je po tome što tvrdi da ima „najveće usne na svetu“, a kako sama navodi, od početka estetskih korekcija potrošila je više od 23.000 evra.

Njena transformacija traje od 2018. godine, a tokom tog perioda podvrgla se brojnim estetskim procedurama koje su potpuno promenile njen izgled. Fotografije nastale pre početka zahvata i danas iznenađuju mnoge, jer pokazuju koliko je nekada izgledala drugačije.

Nekada je imala potpuno prirodan izgled

Pre nego što je postala poznata širom sveta, Andrea je imala prirodne crte lica i usne uobičajene veličine.

Fotografije iz ranijih godina prikazuju mladu devojku čiji se izgled znatno razlikuje od današnjeg, zbog čega se često dele na društvenim mrežama uz brojne komentare.

Danas je njen izgled rezultat velikog broja estetskih intervencija kojima je, kako kaže, želela da postigne upečatljiv i nesvakidašnji izgled.

Podvrgla se brojnim estetskim procedurama

Osim višestrukog povećavanja usana, Andrea je radila i oblikovanje vilice, povećanje i produžavanje brade, naglašavanje jagodica, kao i druge estetske korekcije lica.

Jednom prilikom odlučila je da u istom danu obavi čak šest različitih procedura, što je opisala kao svojevrstan eksperiment.

Kako navodi, nikada nije težila prirodnom izgledu, već joj je cilj bio da se razlikuje od drugih.

"Prirodna lepota mi je dosadna"

Andrea otvoreno govori o svojim estetskim izborima i ne krije da voli naglašene crte lica.

– Ne volim običan izgled. Oduvek su mi se dopadali veliki oblici i ekscentrična estetika. Prirodna lepota mi je dosadna i zato sam odlučila da potpuno promenim svoj izgled – izjavila je.

Iako priznaje da joj velike usne ponekad otežavaju svakodnevne aktivnosti, poput jela, tvrdi da zbog estetskih zahvata ne oseća bol i da je zadovoljna svojim izgledom.

Njena transformacija i dalje izaziva brojne reakcije

Andrea Ivanova redovno objavljuje fotografije na društvenim mrežama, gde njena transformacija izaziva različite reakcije.

Dok jedni smatraju da je otišla predaleko sa estetskim korekcijama, drugi ističu da svako ima pravo da izgleda onako kako želi.

Bez obzira na različita mišljenja, Andrea poručuje da ne planira da odustane od svog izgleda i da će nastaviti da prati sopstvene želje, bez obzira na komentare javnosti.