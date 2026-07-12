22.30 Prva

Napad na Volstrit

Džim mirno živi u Njujorku, ima dobro plaćeni posao i porodicu koja ga voli. Ali, posle krize koju su izazvali bankari, Džim gubi sve: posao, novac i porodicu. Nakon što izgubi sve što mu je bilo vredno, Džim počinje da planira osvetu protiv moćnika s Volstrita koji su odgovorni za njegov gubitak. Uloge: Dominik Persel, Edvard Ferlong, Erik Roberts.

16.30 RTS1

Leteći brod

Car namerava da uda svoju kćerku Zabavu za lepog i otmenog Pola, bogatog naslednika i razmaženog stranca. Međutim, to nije tako jednostavno, jer Zabava želi brak iz ljubavi, a ne iz računice. Njen neočekivani susret sa mornarom Ivanom, prostodušnim, ali poštenim momkom, pomrsi Polove planove da se dočepa krune. Zaljubljen u princezu, Ivan traži pomoć stanovnika začarane šume kako bi sagradio Leteći brod, koji će njega i njegovu voljenu odvesti daleko. Hrabrog mornara očekuje ozbiljan sukob sa podmuklim Polom, koji se služi crnom magijom da bi uništio svog suparnika. Uloge: Aleksandar Metjolkin, Ksenija Trejster, Andrej Burkovski

23.50 Superstar

Šuška se, šuška

Sara odlazi sa verenikom na sestrinu svadbu, ubeđena da se nikada nije uklapala u sopstvenu porodicu. Tamo saznaje šokantnu tajnu: kultni roman i film Diplomac zapravo su zasnovani na priči o njenoj porodici, a njena majka i baka su bile sa istim čovekom neposredno pre venčanja njenih roditelja. Radoznala i zbunjena, Sara odlučuje da pronađe tog tajanstvenog, milionera. Uloge: Dženifer Aniston, Kevin Kostner.