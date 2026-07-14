RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, igrana serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra
20.50 Fudbal: SP, Francuska – Španija, polufinale 1, prenos
22.55 Jedan svet – Jedna igra
23.15 Dnevnik
23.35 Kuluturni dnevnik
23.50 Promena navika, film
01.30 Dinastija, serija
02.10 Dnevnik
02.45 Kina – skok u budćnost
03.50 Fudbal: SP, polufinale 1, r.
Najava
Fudbal: SP: Francuska – Španija, polufinale 1 20.50 RTS1
Biće ovo prilika da u jednoj utakmici vidimo veliki broj majstora fudbala. Sa jedne strane je brilijantna napadačka trojka Francuske Mbape, Olise, Dembele, sa druge strane sistem Luisa de la Fuentea, koji je Španiju doveo do evropskog trona, a sada je cilj svetski vrh. Nijedna reprezentacija nema ulogu favorita. Teško je predvideti da li će Dešam ostati pri napadačkoj igri kao do sada, jer realno Španija je najjači rival njegovoj selekciji do sada. Španija je u šest utakmica primila samo jedan gol, uz 11 datih. Francuzi su ostvarili sve pobede uz još impresivniju gol razliku 17 prema 2. U utorak uveče sledi pravi fudbalski spektakl. I za jedne i za druge borba za treće mesto bio bi veliki neuspeh. Komentator je Nemanja Matić
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.25 Lola i Mila
08.35 Porodica u divljini
09.00 Bleja
09.10 Plava ptica u Turskoj
09.15 Vaga za tačno merenje
09.45 Dolazak
10.00 Priđi bliže
10.45 Eko perspektive
11.10 Eko minijature
11.15 Eko perspektive
11.35 Eko minijature
11.40 Beogradske oaze
12.15 Istorija nauke
12.30 Drita
12.55 Metamorfoze: Sergej Trifunović
13.25 Velika iluzija
14.00 Dve mazge za sestru Saru, film
15.55 Ženski raj, serija
16.45 Znanje imanje
17.40 Eko minijature
17.50 Trag: Dositej za buduće vekove
18.30 Boje duše: Iskreno stvaralaštvo
19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Gorka osveta, serija
20.00 Kina – skok u budućnost
20.30 Čitanje pozorišta: Dara Džokić
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Naučni portal
22.15 Savremeni profil mladih: Talentovana omladina
22.45 Alijensta, serija
23.35 Smak – Prvih 50 godina
00.35 Gorka osveta
01.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.25 Znanje imanje
02.20 Trag: Dositej za buduće vekove
02.50 Eko perspektive
03.10 Eko minijature
03.15 Eko perspektive
03.35 Eko minijature
03.40 Beogradske oaze
04.05 Savremeni profil mladih: Talentovana omladina
04.35 Čitanje pozorišta
Najava
Čitanje pozorišta: Dara Džokić 20.30 RTS2
Poznata glumica izdvaja četiri uloge, iz bogatog pozorišnog repertoara koji je do sada odigrala, kao svoje lične pečate u pozorištu. Dara Džokić pozorište smatra otvorenim poljem igre, iako se mnogo toga promenilo od njenih prvih, profesionalnih pozorišnih iskustava. O tim promenama u pozorištu za sve ove godine glumica govori bez zadrške, ali i bez nostalgije. Šta se sve promenilo u pozorištu u poslednjih tridesetak godina, na planu pristupa pripremi uloge i predstave, na planu odgovornosti prema poslu, kakvi su danas produkcioni uslovi u pozorištu, a kakvi su bili nekada, da li hiperprodukcija televizijskih serija utiče na produkciju u pozorištu... Da li je gluma samo igra ili i posao, kako igrati na sceni kad nisi raspoložen za igru, ali je to tvoja dužnost i obaveza? Šta je to odgovorno pozorište, šta je društvena odgovornost pozorišta i pojedinaca u pozorištu, a šta podrazumeva odgovornost prema publici koja ima različita politička opredeljenja, ali u pozorište prvenstveno dolazi zbog predstava?
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Ognjen Amidžić okupio je neverovatnu ekipu gostiju koja garantuje odličnu zabavu kraj velikih ekrana. U studiju u Šimanovcima u prvom delu emisije gostovaće Jelena Karleuša, da bi nakon njenog gostovanja Ognjenovi gosti bili: Sexy Sandra, Kristijan Golubović, Strahinja Jenić, DJ Krmak, Dia Kostić i Ying Cao.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, serija
11.30 Prokuvaj sa Bokijem, emisija
12.00 Dadilja sa sela, serija
13.00 Vesti
13.10 150 minuta, emisija
16.00 Azbuka našeg života, serija
17.00 Ekskluziv, emisija
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Dadilja sa sela, serija
20.00 Loto, emisija
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Glam i drama, emisija
00.00 Svetlo između okeana, film
02.15 Slatka mala tajna, film
04.10 Azbuka našeg života, serija
05.15 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
Najava
Svetlo između okeana 00.00 Prva
Nakon četiri godine borbe na zapadnom frontu, Tom se vraća u Australiju i preuzima posao svetioničara. Na ovo izolovano ostrvo, gde brodovi za snabdevanje dolaze jednom u sezoni, Tom dovodi svoju ženu Izabel. Uloge: Majkl Fazbender, Rejčel Vajs, Alisija Vikander.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Scena, emisija
10.30 Želim da ti kažem, emisija
12.00 Vesti B92, info
12.15 Štoperica
12.45 Urgentni centar, serija
14.00 Ruže i greh, serija
15.00 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba, emisija
21.05 Pelagijin venac, serija
22.00 Vesti B92
22.15 Tragom ubice, film
00.00 48 sati svadba, emisija
01.00 Kolo sreće
01.45 Štoperica
02.15 Pelagijin venac, serija
03.00 Tragom ubice, film
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Mara je načula da Subotićka i Iskra pominju abortus. Pometena je zbog toga i zbog nejasnog Gavrinog ponašanja prethodne večeri. Subotićka ponudi Mari da ona i Iskra žive u njenoj kući, obe su oduševljene. Iskrin prvi dan na TV Izvoru, angažovana je i za snimanje i fotografisanje Subotićkinog ispraćaja.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.33 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
Hype TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - Jadran Malkovič
09.30 Pevaj brate, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.00 Zakopane tajne, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Opa šou; gosti: Nina Birač, Ljiljana Praščević i Milica Grujić
16.00 Skriveno blago Misisipija, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 (Ne) dokazani - Anastasija Mikin
23.00 Smrt je njegovo ime, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 Zdrav i prav
21.30 U centru pažnje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
14.00 Ejnslina karipska kuhinja
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir
19.00 Kuvanje bez greške: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 David Skoko: Mesto za mene
22.00 Ejnslina karipska kuhinja
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ti i ja
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Skajmed
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
08.45 Treća zvezda, igrani film
10.25 Začarano kraljevstvo, film
11.50 Prijateljstvo, igrani film
13.35 Srećni princ, igrani film
15.20 Opasan poziv, igrani film
16.45 Levijatan, film
19.05 Rat, igrani film
21.00 Kuća koju je Džek sagradio, igrani film
23.30 Treća zvezda, igrani film
01.00 Groblje sjaja, igrani film
03.00 Izvan granica realnosti, film
SUPERSTAR
06.45 Klan, domaća igrana serija
07.40 Klan, domaća igrana serija
08.35 Sekula i njegove žene, domaći film
10.10 Gušter, igrani film
12.15 Indijana Džons i ukleti hram, igrani film
14.20 Sekula nevino optužen, domaći film
15.55 Bez vesla, igrani film
17.40 Na liniji vatre, igrani film
20.00 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 Vanredno stanje 4, igrani film
23.40 Međuzvezdani, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Bekstvo iz divljine, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.35 Metar moga sela
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Šou stoperka - Goca Tržan
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Scena
19.00 Sportal: mundijalske priče
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Podkast: životna priča
23.20 Scena
23.40 Azbuka našeg života, igrana serija
00.35 Rat uživo, film
02.20 Život u balansu
03.10 Azbuka našeg života, igrana serija
04.05 Zovu me Triniti, igrani film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Bizlife week
22.30 Kadrovi vremena. Proces
23.00 Top story
23.45 Naša priča
Komentari (0)