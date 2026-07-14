RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, igrana serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra

20.50 Fudbal: SP, Francuska – Španija, polufinale 1, prenos

22.55 Jedan svet – Jedna igra

23.15 Dnevnik

23.35 Kuluturni dnevnik

23.50 Promena navika, film

01.30 Dinastija, serija

02.10 Dnevnik

02.45 Kina – skok u budćnost

03.50 Fudbal: SP, polufinale 1, r.

Najava

Fudbal: SP: Francuska – Španija, polufinale 1 20.50 RTS1

Biće ovo prilika da u jednoj utakmici vidimo veliki broj majstora fudbala. Sa jedne strane je brilijantna napadačka trojka Francuske Mbape, Olise, Dembele, sa druge strane sistem Luisa de la Fuentea, koji je Španiju doveo do evropskog trona, a sada je cilj svetski vrh. Nijedna reprezentacija nema ulogu favorita. Teško je predvideti da li će Dešam ostati pri napadačkoj igri kao do sada, jer realno Španija je najjači rival njegovoj selekciji do sada. Španija je u šest utakmica primila samo jedan gol, uz 11 datih. Francuzi su ostvarili sve pobede uz još impresivniju gol razliku 17 prema 2. U utorak uveče sledi pravi fudbalski spektakl. I za jedne i za druge borba za treće mesto bio bi veliki neuspeh. Komentator je Nemanja Matić

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.25 Lola i Mila

08.35 Porodica u divljini

09.00 Bleja

09.10 Plava ptica u Turskoj

09.15 Vaga za tačno merenje

09.45 Dolazak

10.00 Priđi bliže

10.45 Eko perspektive

11.10 Eko minijature

11.15 Eko perspektive

11.35 Eko minijature

11.40 Beogradske oaze

12.15 Istorija nauke

12.30 Drita

12.55 Metamorfoze: Sergej Trifunović

13.25 Velika iluzija

14.00 Dve mazge za sestru Saru, film

15.55 Ženski raj, serija

16.45 Znanje imanje

17.40 Eko minijature

17.50 Trag: Dositej za buduće vekove

18.30 Boje duše: Iskreno stvaralaštvo

19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.05 Gorka osveta, serija

20.00 Kina – skok u budućnost

20.30 Čitanje pozorišta: Dara Džokić

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Naučni portal

22.15 Savremeni profil mladih: Talentovana omladina

22.45 Alijensta, serija

23.35 Smak – Prvih 50 godina

00.35 Gorka osveta

01.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.25 Znanje imanje

02.20 Trag: Dositej za buduće vekove

02.50 Eko perspektive

03.10 Eko minijature

03.15 Eko perspektive

03.35 Eko minijature

03.40 Beogradske oaze

04.05 Savremeni profil mladih: Talentovana omladina

04.35 Čitanje pozorišta

Najava

Čitanje pozorišta: Dara Džokić 20.30 RTS2

Poznata glumica izdvaja četiri uloge, iz bogatog pozorišnog repertoara koji je do sada odigrala, kao svoje lične pečate u pozorištu. Dara Džokić pozorište smatra otvorenim poljem igre, iako se mnogo toga promenilo od njenih prvih, profesionalnih pozorišnih iskustava. O tim promenama u pozorištu za sve ove godine glumica govori bez zadrške, ali i bez nostalgije. Šta se sve promenilo u pozorištu u poslednjih tridesetak godina, na planu pristupa pripremi uloge i predstave, na planu odgovornosti prema poslu, kakvi su danas produkcioni uslovi u pozorištu, a kakvi su bili nekada, da li hiperprodukcija televizijskih serija utiče na produkciju u pozorištu... Da li je gluma samo igra ili i posao, kako igrati na sceni kad nisi raspoložen za igru, ali je to tvoja dužnost i obaveza? Šta je to odgovorno pozorište, šta je društvena odgovornost pozorišta i pojedinaca u pozorištu, a šta podrazumeva odgovornost prema publici koja ima različita politička opredeljenja, ali u pozorište prvenstveno dolazi zbog predstava?

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Ognjen Amidžić okupio je neverovatnu ekipu gostiju koja garantuje odličnu zabavu kraj velikih ekrana. U studiju u Šimanovcima u prvom delu emisije gostovaće Jelena Karleuša, da bi nakon njenog gostovanja Ognjenovi gosti bili: Sexy Sandra, Kristijan Golubović, Strahinja Jenić, DJ Krmak, Dia Kostić i Ying Cao.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, serija

11.30 Prokuvaj sa Bokijem, emisija

12.00 Dadilja sa sela, serija

13.00 Vesti

13.10 150 minuta, emisija

16.00 Azbuka našeg života, serija

17.00 Ekskluziv, emisija

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Dadilja sa sela, serija

20.00 Loto, emisija

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Glam i drama, emisija

00.00 Svetlo između okeana, film

02.15 Slatka mala tajna, film

04.10 Azbuka našeg života, serija

05.15 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

Najava

Svetlo između okeana 00.00 Prva

Nakon četiri godine borbe na zapadnom frontu, Tom se vraća u Australiju i preuzima posao svetioničara. Na ovo izolovano ostrvo, gde brodovi za snabdevanje dolaze jednom u sezoni, Tom dovodi svoju ženu Izabel. Uloge: Majkl Fazbender, Rejčel Vajs, Alisija Vikander.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Scena, emisija

10.30 Želim da ti kažem, emisija

12.00 Vesti B92, info

12.15 Štoperica

12.45 Urgentni centar, serija

14.00 Ruže i greh, serija

15.00 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba, emisija

21.05 Pelagijin venac, serija

22.00 Vesti B92

22.15 Tragom ubice, film

00.00 48 sati svadba, emisija

01.00 Kolo sreće

01.45 Štoperica

02.15 Pelagijin venac, serija

03.00 Tragom ubice, film

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Mara je načula da Subotićka i Iskra pominju abortus. Pometena je zbog toga i zbog nejasnog Gavrinog ponašanja prethodne večeri. Subotićka ponudi Mari da ona i Iskra žive u njenoj kući, obe su oduševljene. Iskrin prvi dan na TV Izvoru, angažovana je i za snimanje i fotografisanje Subotićkinog ispraćaja.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

Hype TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - Jadran Malkovič

09.30 Pevaj brate, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Zakopane tajne, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Opa šou; gosti: Nina Birač, Ljiljana Praščević i Milica Grujić

16.00 Skriveno blago Misisipija, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Anastasija Mikin

23.00 Smrt je njegovo ime, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 Zdrav i prav

21.30 U centru pažnje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

14.00 Ejnslina karipska kuhinja

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir

19.00 Kuvanje bez greške: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 David Skoko: Mesto za mene

22.00 Ejnslina karipska kuhinja

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ti i ja

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Skajmed

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

08.45 Treća zvezda, igrani film

10.25 Začarano kraljevstvo, film

11.50 Prijateljstvo, igrani film

13.35 Srećni princ, igrani film

15.20 Opasan poziv, igrani film

16.45 Levijatan, film

19.05 Rat, igrani film

21.00 Kuća koju je Džek sagradio, igrani film

23.30 Treća zvezda, igrani film

01.00 Groblje sjaja, igrani film

03.00 Izvan granica realnosti, film

SUPERSTAR

06.45 Klan, domaća igrana serija

07.40 Klan, domaća igrana serija

08.35 Sekula i njegove žene, domaći film

10.10 Gušter, igrani film

12.15 Indijana Džons i ukleti hram, igrani film

14.20 Sekula nevino optužen, domaći film

15.55 Bez vesla, igrani film

17.40 Na liniji vatre, igrani film

20.00 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 Vanredno stanje 4, igrani film

23.40 Međuzvezdani, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Bekstvo iz divljine, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.35 Metar moga sela

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Šou stoperka - Goca Tržan

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Scena

19.00 Sportal: mundijalske priče

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Podkast: životna priča

23.20 Scena

23.40 Azbuka našeg života, igrana serija

00.35 Rat uživo, film

02.20 Život u balansu

03.10 Azbuka našeg života, igrana serija

04.05 Zovu me Triniti, igrani film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Bizlife week

22.30 Kadrovi vremena. Proces

23.00 Top story

23.45 Naša priča