Arena Premium 1
06.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Argentina – Austrija
08.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
08.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Paragvaj – Francuska
10.30 Premijera Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala 1
11.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Portugal – Španija
13.00 Premijera Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala 2
13.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Francuska – Maroko
15.30 Ćavijev ubitačni dodir, dokumentarni film
16.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Španija – Belgija
18.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Priče iz gradova. Dalas
19.00 Premijera Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
00.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Panama – Engleska
02.30 Skrivene priče Svetskog prvenstva: Crveni od sramote dokumentarni film
02.45 Skrivene priče Svetskog prvenstva: Fric Valter, iz blata u istoriju dokumentarni film
03.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Argentina – Austrija
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga nacija (Ž): Srbija – Holandija, sportski program
08.00 Odbojka Liga nacija (Ž): Japan – Poljska
10.00 Tenis Vimbldon: Finale – žene
13.00 Tenis Vimbldon: Finale – muškarci
16.30 Teme do Arene - Dušan Bulut
17.00 Odbojka Liga nacija (Ž): Kina – Italija
19.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Đer – Víkingur, kvalifikacije
21.00 Hokej NHL Karolina harikensi: Put Šampiona:
22.00 Bejzbol MLB: Home Run derbi, sportski program
00.30 Odbojka Liga nacija (Ž): SAD- Brazil
03.00 Odbojka Liga nacija (Ž): Tajland – Turska, sportski program
Eurosport 1
08.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, žene
09.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, muškarci
10.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale
11.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Lead, muškarci i Žene, Finale
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10
18.00 Magazin: Biciklizam
18.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Olympic, Elite, muškarci
19.00 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
19.30 Magazin: Jedrenje, Duh jedrenja
20.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Lead, muškarci i Žene, Finale
20.30 Touring Car: Svetska turneja, Le Castellet, Pregled
21.00 Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Pregled
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10
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