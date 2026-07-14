Arena Premium 1

06.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Argentina – Austrija

08.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

08.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Paragvaj – Francuska

10.30  Premijera Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala 1

11.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Portugal – Španija

13.00  Premijera Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala 2

13.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Francuska – Maroko

15.30  Ćavijev ubitačni dodir, dokumentarni film

16.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Španija – Belgija

18.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Priče iz gradova. Dalas

19.00  Premijera Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Iz drugog ugla - Put do Polufinala

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

00.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Panama – Engleska

02.30  Skrivene priče Svetskog prvenstva: Crveni od sramote dokumentarni film

02.45  Skrivene priče Svetskog prvenstva: Fric Valter, iz blata u istoriju dokumentarni film

03.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Argentina – Austrija

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga nacija (Ž): Srbija – Holandija, sportski program

08.00  Odbojka Liga nacija (Ž): Japan – Poljska

10.00  Tenis Vimbldon: Finale – žene

13.00  Tenis Vimbldon: Finale – muškarci

16.30  Teme do Arene - Dušan Bulut

17.00  Odbojka Liga nacija (Ž): Kina – Italija

19.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: Đer – Víkingur, kvalifikacije

21.00  Hokej NHL Karolina harikensi: Put Šampiona:

22.00  Bejzbol MLB: Home Run derbi, sportski program

00.30  Odbojka Liga nacija (Ž): SAD- Brazil

03.00  Odbojka Liga nacija (Ž): Tajland – Turska, sportski program

 

Eurosport 1

08.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, žene

09.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, muškarci

10.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale

11.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Lead, muškarci i Žene, Finale

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10

18.00  Magazin: Biciklizam

18.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Olympic, Elite, muškarci

19.00  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

19.30  Magazin: Jedrenje, Duh jedrenja

20.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Lead, muškarci i Žene, Finale

20.30  Touring Car: Svetska turneja, Le Castellet, Pregled

21.00  Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Pregled

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10