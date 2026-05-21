Dana 21. maja 1999. godine premijerno je prikazan film Notting Hill, romantična komedija koja je brzo osvojila srca publike širom sveta.

Film je režirao Roger Mičel, dok scenario potpisuje Ričard Kurtis, poznat po hitovima "4 venčanja i sahrana" i "Ljubav u stvari".

U glavnim ulogama pojavili su se Džulija Roberts kao slavna holivudska glumica Ana Skot i Hugh Grant kao Vilijam Taker, skromni vlasnik knjižare u Londonu. Njihovi svetovi sudaraju se kada Ana uđe u njegovu malu knjižaru u Noting Hilu. Ono što počinje kao slučajan susret prerasta u dirljivu, duhovitu i iskrenu ljubavnu priču.

Priča je izgrađena na nizu neprijatnih situacija, emotivnih trenutaka i humorističnih scena koje otkrivaju razlike između glamura i svakodnevnog života, ali i sličnosti koje povezuju ljude uprkos društvenim i kulturnim barijerama. Vilijam i Ana moraju da nauče kako da pronađu ravnotežu između svojih svetova, dok ih okruženje, mediji i sopstveni strahovi neprestano stavljaju na iskušenje.

Notting Hill je nakon premijere postao globalni hit. Film je ostvario veliki komercijalni uspeh, zaradivši više od 363 miliona dolara širom sveta, čime je u to vreme postao najuspešniji britanski film svih vremena.

Publika je obožavala hemiju između Džulije Roberts i Hjua Granta, dok su sporedni likovi, poput nezaboravnog cimera Spajka kojeg je igrao Ris Ajfans, dodatno obogatili priču šarmom i britanskim humorom. Muzička podloga filma, posebno pesma "She" koju izvodi Elvis Costello, dodatno je doprinela emotivnom utisku koji je film ostavio na gledaoce.

Kritičari su film ocenili kao toplu i inteligentnu romantičnu komediju, a mnogi su isticali da je reč o modernoj bajci koja nikada ne prestaje da bude privlačna, piše Index.hr.

Više od dve decenije nakon premijere, Notting Hill i dalje uživa status jednog od najvoljenijih filmova romantičnog žanra. To nije samo film o ljubavi između dvoje ljudi iz različitih svetova, već i priča o nadi, promenama i malim trenucima koji život čine posebnim.

Njegove kultne scene, poput one u kojoj Ana kaže: „Ja sam samo devojka koja stoji ispred momka i moli ga da je voli“, postale su deo filmske istorije. Zahvaljujući filmu, četvrt Notting Hill postala je nezaobilazna lokacija za turiste koji žele da prošetaju istim ulicama kao i njihovi filmski junaci.