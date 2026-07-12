Arena Premium 1
05.00 Fudbal FIFA SP Goleada
06.00 Fudbal FIFA SP: Četvrtfinale 1
08.30 Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 2
11.00 Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 3
13.00 1 na 1
13.30 Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 4
16.00 Tenis Vimbldon: Studio
17.00 Tenis Vimbldon: Finale - muškarci
21.00 Best of polufinalista 1
23.00 Best of polufinalista 2
01.30 Best of polufinalista 3
04.00 Best of polufinalista 4
Arena Premium 2
07.30 Rukomet EHF liga šampiona: Pregled polufinala i finala
08.00 Rukomet Rukometni umovi: Antonio Karlos Ortega
08.30 Odbojka Liga nacija (Ž): Tajland - Turska
13.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Francuska – Češka
16.30 Odbojka Liga nacija (Ž): Bugarska -Nemačka
20.00 Odbojka Liga nacija (Ž): Srbija – Holandija
22.30 Vimbldon muškarci Tenis: Finale
01.00 Best of NBA Plej-of, sportski program
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 8
06.30 Snuker: Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 8
10.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, muškarci
11.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale
12.00 Magazin: Biciklizam
12.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 8
13.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9
18.30 Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Trka
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9
Komentari (0)