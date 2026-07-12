Arena Premium 1

05.00  Fudbal FIFA SP Goleada

06.00  Fudbal FIFA SP: Četvrtfinale 1

08.30  Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 2

11.00  Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 3

13.00  1 na 1

13.30  Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 4

16.00  Tenis Vimbldon: Studio

17.00  Tenis Vimbldon: Finale - muškarci

21.00  Best of polufinalista 1

23.00  Best of polufinalista 2

01.30  Best of polufinalista 3

04.00  Best of polufinalista 4

 

Arena Premium 2

07.30  Rukomet EHF liga šampiona: Pregled polufinala i finala

08.00  Rukomet Rukometni umovi: Antonio Karlos Ortega

08.30  Odbojka Liga nacija (Ž): Tajland - Turska

13.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Francuska – Češka

16.30  Odbojka Liga nacija (Ž): Bugarska -Nemačka

20.00  Odbojka Liga nacija (Ž): Srbija – Holandija

22.30  Vimbldon muškarci Tenis: Finale

01.00  Best of NBA Plej-of, sportski program

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 8

06.30  Snuker: Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 8

10.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, muškarci

11.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale

12.00  Magazin: Biciklizam

12.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 8

13.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9

18.30  Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Trka

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9