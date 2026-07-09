Denis Vilnev i Timoti Šalame predstavili su novi, spektakularni trejler za film „Dina: Treći deo“, koji pruža do sada najdetaljniji pogled na završno poglavlje njihove naučnofantastične trilogije.

Reditelj i glavna zvezda filma prikazali su nove scene pred brojnim fanovima i novinarima u Los Anđelesu. Događaj je istovremeno prenošen u IMAX bioskopima u Čikagu, Dalasu, Torontu, Montrealu, Londonu, Berlinu, Meksiko Sitiju i Abu Dabiju.

Radnja filma „Dina: Treći deo“ nastavlja priču o Polu Atrejdesu, kojeg ponovo tumači Timoti Šalame.

Film je zasnovan na romanu „Mesija Dine“ Frenka Herberta i odvija se 17 godina nakon događaja iz prethodnog nastavka.

Polov novi protivnik je Skital, koga igra Robert Patinson. Trejler donosi i više scena sa Čani, koju igra Zendaja. Njena ljubavna veza sa Polom dodatno se komplikuje nakon njegovog braka sa princezom Irulan, koju tumači Florens Pju. Veliku pažnju privlači i povratak Dankana Ajdaha, legendarnog ratnika koji je poginuo štiteći Pola i njegovu majku Džesiku. On se vraća kao ghola – biće stvoreno od genetskog materijala preminule osobe.

Denis Vilnev je ranije rekao da će treći film imati drugačiji ton od prethodnih. Dok je prvi deo bio sporiji i više usmeren na izgradnju sveta, a drugi nalik ratnom spektaklu, treći će biti znatno dinamičniji, napetiji i pun akcije.

Reditelj je istakao i da mu je ovo najličniji film u trilogiji, jer se u njegovom središtu nalazi odnos Pola i Čani, koji prolazi kroz velika iskušenja, piše Variety.