00.00 Prva

Svetlo između okeana

Nakon četiri godine borbe na zapadnom frontu, Tom se vraća u Australiju i preuzima posao svetioničara. Na ovo izolovano ostrvo, gde brodovi za snabdevanje dolaze jednom u sezoni, Tom dovodi svoju ženu Izabel. Njih dvoje bezuspešno pokušavaju da zasnuju porodicu ali jednog dana, nakon nekoliko spontanih pobačaja, Izabel je čula plač deteta na obali. Tada je u nasukanom čamcu videla mrtvog čoveka i dete koje plače. Izabel uspeva da nagovori muža da zadrže dete i prisvoje ga kao svoje. Uloge: Majkl Fazbender, Rejčel Vajs, Alisija Vikander.

22.15 B92

Tragom ubice

Ovaj film zasnovan je na istinitoj priči o potrazi za najopasnijim ubicom u Teksasu. Agent Ef-Bi-Aja i njegova partnerka blizu su razbijanja ekipe koja se bavi trgovinom ženama za prostituciju. Njihova istraga se ukršta sa jednom na kojoj radi agent s Floride, na slučaju brutalnog serijskog ubice. Kad Rebeka bude oteta, Karl i Bajron imaju svega nekoliko sati da sklope sve tragove i zaustave zloglasnog „ubicu sa odmorišta za kamione“. Uloge: Megan Foks, Brus Vilis, Emil Hirš.

23.45 RTS1

Promena navika

Dok se monahinja trudi da pomogne jednom lekaru u nastojanju da promeni surovu stvarnost siromašne gradske četvrti, njih dvoje se s vremenom sve više zbližavaju. U jednoj od svojih retkih dramskih uloga, Elvis tumači dr Džona Karpentera, lekara koji radi u besplatnoj ambulanti u siromašnom gradskom naselju.Meri Tajler Mur igra medicinsku sestru i monahinju koju je Katolički komitet, zajedno sa još dve monahinje prerušene u medicinske sestre, poslao da mu pomogne. Mogu li njihovi napori doneti promenu u surovom i neprijateljski nastrojenom okruženju? Uloge: Elvis Presli, Meri Tajler Mur, Barbara Makner.