Arena Premium 1

06.00  Best of polufinalista 1

08.30  Best of polufinalista 2

10.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled cetvrtfinala

11.00  Best of polufinalista 3

13.30  Best of polufinalista 4

16.00  Best of polufinalista 1

18.00  Sve prolazi, Zvezda traje: Mobilizacija fudbal

18.30  Best of polufinalista 2, sportski program

21.00  Tenis Vimbldon: Finale – muškarci

00.00  Tenis Vimbldon: Finale – žene

03.00  Best of polufinalista 3, sportski program

 

Arena Premium 2

08.30  Tenis Vimbldon: Finale – muškarci

12.00  Odbojka Liga nacija (Ž): Srbija – Holandija

14.00  Odbojka Liga nacija (Ž): Kina – Italija

16.30  Odbojka Liga nacija (Ž): Francuska – Češka

18.30  Odbojka Liga nacija (Ž): Bugarska - Nemačka

20.30  Hokej NHL: Stenli kup Finale - Premotavanje

21.30  Košarkaška pravila - Dušan Domović Bulut

22.00  Odbojka Liga nacija (Ž): Japan – Poljska

00.00  Odbojka LN (Ž): SAD- Brazil

02.00  Bejzbol: MLB - Home Run derbi

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9

06.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale

07.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Lead, muškarci i Žene, Finale

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9

10.00  Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Trka

12.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Olympic, Elite, muškarci

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3

15.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6

17.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9

18.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Olympic, Elite, žene

19.00  Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Trka

21.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale

22.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Olympic, Elite, žene

23.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Olympic, Elite, muškarci