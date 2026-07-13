Arena Premium 1
06.00 Best of polufinalista 1
08.30 Best of polufinalista 2
10.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled cetvrtfinala
11.00 Best of polufinalista 3
13.30 Best of polufinalista 4
16.00 Best of polufinalista 1
18.00 Sve prolazi, Zvezda traje: Mobilizacija fudbal
18.30 Best of polufinalista 2, sportski program
21.00 Tenis Vimbldon: Finale – muškarci
00.00 Tenis Vimbldon: Finale – žene
03.00 Best of polufinalista 3, sportski program
Arena Premium 2
08.30 Tenis Vimbldon: Finale – muškarci
12.00 Odbojka Liga nacija (Ž): Srbija – Holandija
14.00 Odbojka Liga nacija (Ž): Kina – Italija
16.30 Odbojka Liga nacija (Ž): Francuska – Češka
18.30 Odbojka Liga nacija (Ž): Bugarska - Nemačka
20.30 Hokej NHL: Stenli kup Finale - Premotavanje
21.30 Košarkaška pravila - Dušan Domović Bulut
22.00 Odbojka Liga nacija (Ž): Japan – Poljska
00.00 Odbojka LN (Ž): SAD- Brazil
02.00 Bejzbol: MLB - Home Run derbi
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9
06.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale
07.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Lead, muškarci i Žene, Finale
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9
10.00 Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Trka
12.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Olympic, Elite, muškarci
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3
15.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6
17.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9
18.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Olympic, Elite, žene
19.00 Endurance Auto Trke: 6 Sati Sao Paola, Trka
21.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale
22.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Olympic, Elite, žene
23.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Olympic, Elite, muškarci
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