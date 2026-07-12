Snimci se šire na društvenim mrežama.
Urušavanje se dogodilo u gradu Žangđakou.
Snimci prikazuju deo puta kako klizni nadole, odnoseći automobile i ljude sa sobom.
Uzrok nesreće je pod istragom.
U Kini je propao put na kojem su se nalazila tri automobila i ljudi, pri čemu je jedna osoba poginula.
Snimci se šire na društvenim mrežama.
Urušavanje se dogodilo u gradu Žangđakou.
Snimci prikazuju deo puta kako klizni nadole, odnoseći automobile i ljude sa sobom.
Uzrok nesreće je pod istragom.
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