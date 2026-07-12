Ipak, to nije uvek pametno. Stručnjaci upozoravaju da neke stvari nikada ne držite na terasi, prvenstveno zbog bezbednosti.

Evo kojih pet stvari nikada ne bi trebalo da držite na terasi.

Električni uređaji

Električni uređaji veoma su osetljivi na vremenske uslove, pa im nije mesto na balkonu. Stručnjak za organizaciju doma Endrju Poup navodi primer stare veš-mašine koju ljudi često privremeno ostave napolju dok odluče šta će s njom.

Izlaganje suncu, kiši i vlazi može da deformiše plastične delove, izazove koroziju metala i omogući prodiranje vlage u unutrašnjost uređaja. Sve to povećava rizik od kratkog spoja, koji u najgorem slučaju može izazvati požar.

Ako uređaj ne koristite, najbolje je da ga privremeno odložite u zatvorenom prostoru ili skladištu dok ga ne prodate, donirate ili pravilno reciklirate.

Zapaljive materije

Plinske boce, kanisteri sa gorivom i druge zapaljive materije nikako ne bi trebalo da stoje na balkonu. Čak i gomila starih novina može predstavljati ozbiljnu opasnost ako dođe u kontakt sa izvorom toplote ili varnicom.

Stručnjaci savetuju da se ovakvi predmeti čuvaju u zatvorenim prostorijama ili posebnim spoljnim kontejnerima namenjenim za bezbedno skladištenje. Ne bi trebalo da budu izloženi direktnom suncu niti da budu nagomilani na način koji može da ubrza širenje vatre.

Tapacirani nameštaj

Čak i baštenski nameštaj ima ograničen vek trajanja ako je tokom cele godine izložen kiši, suncu i vlazi. Jastuci blede, a u vlažnim područjima lako se razvijaju buđ i plesni.

Ako nameštaj nije posebno zaštićen za spoljašnju upotrebu, upija vlagu, slabi i vremenom može da se raspadne ili polomi. Metalni delovi koji nisu od nerđajućeg ili pocinkovanog čelika mogu da korodiraju iznutra, što povećava rizik od iznenadnog pucanja spojeva.

Još veći problem predstavlja unutrašnji nameštaj, poput dušeka, fotelja ili sofa. Osim što zadržava vlagu i privlači insekte, ovakav nameštaj je veoma zapaljiv. U slučaju požara, može znatno ubrzati širenje vatre, zbog čega mnoge stambene zgrade zabranjuju njegovo držanje na balkonima.

Teški i glomazni predmeti

Balkoni su projektovani za boravak ljudi i lakši baštenski nameštaj, a ne za velike sprave za vežbanje ili druge veoma teške predmete.

Građevinski inspektori upozoravaju da balkoni imaju znatno manju nosivost od podova unutar stana. Dugotrajno preopterećenje može izazvati sitne pukotine u betonu ili čak oslabiti konstrukciju koja balkon povezuje sa zgradom. Ako ipak morate nešto da odložite na balkon, težinu rasporedite ravnomerno i najteže predmete postavite što bliže zidu. Za veoma teške stvari ipak je najbolje pronaći mesto u zatvorenom prostoru.

Uređaji sa litijumskim baterijama

Električni bicikli, trotineti, hoverboardi i alat sa punjivim baterijama ne bi trebalo da stoje na balkonu, naročito tokom leta.

Visoke temperature i direktno sunce mogu oštetiti litijumske baterije, što povećava rizik od pregrevanja, kvara ili čak požara. Čak i kada uređaj spolja izgleda potpuno ispravno, toplota može oštetiti ćelije baterije i skratiti njen vek trajanja.

Najbezbednije je da se ovakvi uređaji čuvaju i pune u dobro provetrenim, hladovitim prostorijama, daleko od zapaljivih materijala. Ako ih privremeno držite napolju, stavite ih u izolovanu i dobro provetrenu kutiju i uvek se pridržavajte uputstava proizvođača. Baterije nikada ne ostavljajte bez nadzora dok se pune, piše Martha Stewart.