Pevačica Jelena Karleuša objavila je prvu pesmu sa novog albuma Enigma i time pokrenula pravu internet lavinu komentara, mahom pozitivnih. Osim što je u pesmi opisala deo svog života, u spotu su se našle njene naslednice Nika i Atina Tošić koje je muzička zvezda dobila u braku sa Duškom Tošiće.

Nova pesma i spot u kojem se pojavljuju Atina i Nika izazvali su veliku pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su sa posebnom pažnjom pratili i reakciju njihovog oca, Duška Tošića.

Naime, za razliku od ranijih objava svojih ćerki, koje je često lajkovao i ispod kojih je ostavljao emotikone ili kratke komentare podrške, ovog puta nije reagovao na fotografije na kojima su Atina i Nika sa majkom tokom izvođenja numere "Sad je sve okej", za koju mnogi tvrde da je posvećena upravo Dušku Tošiću.

Njegov izostanak reakcije nije promakao pratiocima, posebno jer je ranije redovno pružao javnu podršku ćerkama na društvenim mrežama.

Ipak, Tošić je sada rešio da prekine tišinu, te je tako objavio fotografiju iz jednog od najluksuznijih hotela u Marmarisu u Turskoj, a da li je sa novom izabranicom na skupoj destinaciji, ostaje nam da vidimo.

Ipak, Duško se tim povodom nije oglašavao, pa nije poznato da li je reč o slučajnosti ili o svesnoj odluci da ovog puta ostane po strani. Sve ostaje na nivou nagađanja, dok javnost nastavlja da prati odnose bivših supružnika i njihove porodice.

Dušku je posvećena pesma "Tihi ubica"

- Dušku je bila posvećena pesma "Tihi ubica", a publika novu pesmu "Sad je sve okej doživljava" kao nastavak te priče. To što se u pesmi pominju stihovi 'samu sebe razvodim, samu sebe ostavljam' volela bih da bude životna priča mnogih žena, ali i svih ljudi koji su prošli kroz teške životne udarce. Često moramo da imamo jedno lice za javnost, drugo kod kuće, a treće pred svojom decom, jer od nas očekuju da budemo jaki.

-Ljudi me doživljavaju kao nesalomljivu osobu, ali oni koji me zaista poznaju znaju da sam kod kuće potpuno drugačija. Reakcije na pesmu su predivne i želim svima da se zahvalim na podršci. Nikada do sada nisam doživela da me kolege ovoliko podrže. Hvala Indiri, Seki, Dragani, Jani i mnogim drugim kolegama koji su mi uputili lepe reči i pružili podršku - rekla je pred kamerama "Pravo lice estrade", Jelena Karleuša.

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