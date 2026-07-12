Fudbalska lepotica napreduje, biće ponos Srbije!
MOĆAN POGLED S ISTOČNE TRIBINE Aleksandar Vučić pokazao kako protiču radovi na Nacionalnom stadionu
Velike stvari radimo. Uprkos mom strahu i stalnom pitanju hoćemo li završiti, u ovom trenutku mogu da kažem da vidim svetlo na kraju tunela, rekao je predsednik države
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Suprug mi je važniji od karijere
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