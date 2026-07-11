RTS1

05.55 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Najbolji film svih vremena

11.15 Ada, spasiteljka hrane

11.30 Portreti epoha

12.00 Dnevnik

12.30 Svet: Uživo

13.30 Put pobednika

14.00 Vesti

14.10 Gastronomad

14.30 TV lica… kao sav normalan svet

15.25 Cvat lipe na Balkanu, serija

16.25 Braća po babine linije, film

18.25 Kvadratura kruga

18.55 Slagalica, kviz

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.55 Superpotera

22.00 Jedan svet – Jedna igra

22.50 Fudbal - SP: Norveška - Engleska, četvrtfinale 3, prenos

00.50 Jedan svet – Jedna igra

Fudbal - SP: Norveška - Engleska, četvrtfinale 3 22.50 RTS1

Kejn ili Holand , ko će ovoga puta biti bolji i ko će svoju reprezentaciju odvesti u polufinale. Ova dva majstora fudbala igraju u vrhunskoj formi na ovom Šampionatu. Holand je postigao 7, a Kejn 6 golova. Naravno možda će neko od drugih igrača biti igrač odluke, ali ova dva centrafora su do sada bili zaista najbitniji igrači svojih selekcija. Norvežani bi plasmanom u polufinale napravili najveći uspeh u svojoj istoriji, a Englezi bi ispunili očekivanja svojih navijača. Utakmica se igra u Majamiju. Komentator je Predrag Strajnić.

RTS2

08.00 Dečji program

10.00 Arhiv.doc

11.00 Naši susreti

11.25 Dozvolite…

12.00 Fudbal: SP, četvrtfinale 2, snimak

14.00 Mesto za nas

15.30 Eko perspektive

15.55 Ekologeri: Tamo gde sreća stanuje

16.20 Puls prirode

16.55 Vimbldon 2026. (ž) : Finale

19.00 Željko Joksimović na Tašmajdanu

19.30 Automobilizam: Reno Klio, snimak

20.10 Velika iluzija

20.45 Hari Mata Hari: 40 godina muzike, ljubavi i emocije

22.00 Alijenista, serija

22.55 TV Teatar: Miris cimeta

00.00 Džez i Rok: Dada, Vlatko, Rambo i Big bend RTS

Najava

Prvi deo koncerta Hari Mata Harija - 40 godina muzike, ljubavi i emocije 20.45 RTS2

Miris proleća, zvuk ljubavi i pesme koje ne stare - upravo to opisuje koncert Hari Mata Harija održanog 20. marta 2026. godine u Sava centru. Pevao je najveće hitove koji su obeležili četiri decenije bogate karijere. Harijeve romantične balade i kvalitetan pop zvuk nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, njegova muzika povezuje različite generacije i u svima njima budi najlepše emocije. Provedite subotnje veče uz odličan koncert koji će vas vratiti u ona vremena kada se zbog ljubavi ludovalo, plakalo i patilo. Ekipa RTS-a se pobrinula da vam trenutak najlepših emocija dočara i prenese.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Naziv emisije 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro

12.00 Žikina Šarenica

14.30 Radna akcija sa Tamarom

16.00 Dadilja sa sela, igrana serija

17.00 Dadilja sa sela, igrana serija

18.00 Vesti

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom

22.15 U tuđoj koži

23.15 Zvezde Granda

03.00 Žikina Šarenica

Najava

Radna akcija sa Tamarom 21.00 Prva

Ova emisija je o dobrim delima, humanosti i prijateljstvu. O očuvanju nasleđa i kulturnih dobara. O novim domovina koji ostavljaju prostor za novi početak.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Crni Gruja, serija

20.00 Sekula se opet ženi, igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Aviondžije, serija

01.00 Aviondžije, serija

02.00 Močvara, serija

02.45 Močvara, serija

Najava

Sa Žikom po Srbiji 17.15 B92

Kroz emisiju „Sa Žikom po Srbiji“, Živorad Žika Nikolić vodi vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili.

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević

11.07 Focus radio Ritam nedelje

13.07 Zdravlje i vi

14.10 Biljana za vas

15.10 Savremena oftamologija Sveti vid

16.10 Profil

17.10 Subotom u 5

19.00 Vesti

19.07 Vaše zdravlje naša briga

19.30 TV Šopingmanija

20.10 Srpski spomenici

20.35 Kranovi Srbije

21.00 Vesti

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.00 Vesti

22.10 Subotom u 5

00.10 Noćni progam

Najava

Profil 16.10 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

10.30 Priče od kojih se raste

10.55 Pundravci

11.15 Čudesni život

11.35 Feliks, igrana serija

12.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

13.00 Srcem kroz Srbiju

13.45 Moja priča

14.15 To su bili dani - TV kabare

15.20 Mladi delikventi, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.25 Vere i zavere, igrana serija

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Počasni građanin, film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.27 Dug moru, serija

00.17 Mladi delikventi, igrani film

Najava

Mladi delikventi 00.17 RTV1

Kada na obali Korka potone brod sa 62 paketa kokaina, svaki vredan sedam miliona evra, policija zapleni robu, ali ubrzo se proširi glas da je jedan zamotuljak nestao.

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.30 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Po vašem izboru

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

08.50 Vesti

09.00 Novi život

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.50 Vesti

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, igrana serija

19.05 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, igrana serija

00.25 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Aktuelnosti

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

07.20 Klan, domaća igrana serija

08.15 Klan, domaća igrana serija

09.10 Megdan, domaći igrani film

11.00 Osveta blizanaca, igrani film

12.55 Posle smrti, igrani film

14.35 Elitna ekipa, igrani film

16.30 Pastir, igrani film

18.10 Kikbokser, igrani film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, domaća igrana serija

21.55 Samo ne ti, igrani film

00.10 Bez obaveza, igrani film

Najava

Samo ne ti 21.55 Superstar

Kada Hari tokom vikenda u kući na plaži doživi srčani udar, o njemu je primorana da se brine Erika, uspešna dramska spisateljica i majka njegove devojke. Uloge: Džek Nikolson, Dajana Kiton, Kijanu Rivs, Amanda Pit, Frensis Mekdormand.

Prva Plus

05.45 Crni Gruja, igrana serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Crni Gruja, igrana serija

10.40 Andrija i Anđelka, serija

11.40 Popadija, serija

16.15 Crni Gruja, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Ludi grad, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

08.00 Jutro na Blic

10.00 Nije lako s muškarcima, igrani film

11.40 Debeli i mršavi, igrani film

14.00 Domaćica

14.35 Na terapiji

15.25 Metar moga sela

15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.30 Kontra kadar

18.10 Vjeruj u ljubav Podkast

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

22.15 Rat uživo, film

00.05 Vjeruj u ljubav Podkast

UNA TV

07.55 Besa, film

09.50 Esmeralda

10.45 Zabranjena ljubav, serija

11.40 Kung-fu joga, igrani film

13.30 Ljudi u crnom 2, igrani film

15.05 SportUna

16.05 Tigrovi na šinama, film

18.30 Una dan

19.00 Mućke, serija

19.30 Esmeralda

20.25 Zabranjena ljubav, serija

21.20 Ljudi u crnom 3, igrani film

23.25 Pritajeno zlo: Konačno poglavlje, film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.10 ABS šou

11.00 Zeleno je boja ljubavi, film

13.00 Disciplinska mera broj 1, igrani film

15.00 Sada i ovde; gost - Nemanja Blagojević

17.00 Odrasli početnici, film

19.00 Mobil auto

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Alapače, igrana serija

21.00 Pretres, gost - Retrospektiva 2

22.15 Hype intervju - Stefan Trajković Trajko

23.00 Poslednji američki džiber, igrani film

01.00 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

11.40 Bamzi i veštičina ćerka, animirani film

12.45 Bamzi i Gromocuc, animirani film

13.50 Parazit, film

16.00 Poslednji vitezovi, film

17.55 Beg u planine, igrani film

19.20 Vesele udovice, igrani film

21.00 Kuća kraljevog namesnika, igrani film

22.45 Smrt zavodnika, igrani film

00.25 Otmica, film

02.00 Mali Džo, film

03.45 Uzvišenje, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.05 Perspektiva

15.30 Tražim reč

17.05 Kadrovi vremena

17.30 Stav regiona Podgorica

18.30 Stav regiona Sarajevo

19.00 Kadrovi vremena

21.00 Sinteza

22.00 Puls planete

24 kitchen

12.00 Džejmijev vrhunski roštilj

13.00 Jela Tur de Fransa

14.00 Hrana pacifičkih ostrva

15.00 Džejmijevi štedljivi obroci

16.00 Kuvar van dužnosti

17.00 Karsu: Turska

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju

20.30 Đinovo bekstvo u Italiju

21.00 Patina meksička jela

Star Movies

06.00 Komšiluk u Los Anđelesu, film

06.25 Čarli i fabrika čokolade, film

08.45 Devojka mog prijatelja, film

11.00 U potrazi za srećom, igrani film

13.20 P.S: Volim te, igrani film

15.55 Stjuart Litl 2, igrani film

17.50 Dobro došli u džunglu, igrani film

20.00 Devojka za sve, igrani film

22.10 Gospodin Džouns, igrani film

Star Life

06.20 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Vatrogasna stanica 19

09.15 911

12.00 Tamo gde su divlje stvari, film

13.50 Odmaralište

14.15 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Živeti za jedan dan, film

22.05 911

23.00 911

23.55 911