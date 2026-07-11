RTS1
05.55 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Najbolji film svih vremena
11.15 Ada, spasiteljka hrane
11.30 Portreti epoha
12.00 Dnevnik
12.30 Svet: Uživo
13.30 Put pobednika
14.00 Vesti
14.10 Gastronomad
14.30 TV lica… kao sav normalan svet
15.25 Cvat lipe na Balkanu, serija
16.25 Braća po babine linije, film
18.25 Kvadratura kruga
18.55 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.55 Superpotera
22.00 Jedan svet – Jedna igra
22.50 Fudbal - SP: Norveška - Engleska, četvrtfinale 3, prenos
00.50 Jedan svet – Jedna igra
Fudbal - SP: Norveška - Engleska, četvrtfinale 3 22.50 RTS1
Kejn ili Holand , ko će ovoga puta biti bolji i ko će svoju reprezentaciju odvesti u polufinale. Ova dva majstora fudbala igraju u vrhunskoj formi na ovom Šampionatu. Holand je postigao 7, a Kejn 6 golova. Naravno možda će neko od drugih igrača biti igrač odluke, ali ova dva centrafora su do sada bili zaista najbitniji igrači svojih selekcija. Norvežani bi plasmanom u polufinale napravili najveći uspeh u svojoj istoriji, a Englezi bi ispunili očekivanja svojih navijača. Utakmica se igra u Majamiju. Komentator je Predrag Strajnić.
RTS2
08.00 Dečji program
10.00 Arhiv.doc
11.00 Naši susreti
11.25 Dozvolite…
12.00 Fudbal: SP, četvrtfinale 2, snimak
14.00 Mesto za nas
15.30 Eko perspektive
15.55 Ekologeri: Tamo gde sreća stanuje
16.20 Puls prirode
16.55 Vimbldon 2026. (ž) : Finale
19.00 Željko Joksimović na Tašmajdanu
19.30 Automobilizam: Reno Klio, snimak
20.10 Velika iluzija
20.45 Hari Mata Hari: 40 godina muzike, ljubavi i emocije
22.00 Alijenista, serija
22.55 TV Teatar: Miris cimeta
00.00 Džez i Rok: Dada, Vlatko, Rambo i Big bend RTS
Najava
Prvi deo koncerta Hari Mata Harija - 40 godina muzike, ljubavi i emocije 20.45 RTS2
Miris proleća, zvuk ljubavi i pesme koje ne stare - upravo to opisuje koncert Hari Mata Harija održanog 20. marta 2026. godine u Sava centru. Pevao je najveće hitove koji su obeležili četiri decenije bogate karijere. Harijeve romantične balade i kvalitetan pop zvuk nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, njegova muzika povezuje različite generacije i u svima njima budi najlepše emocije. Provedite subotnje veče uz odličan koncert koji će vas vratiti u ona vremena kada se zbog ljubavi ludovalo, plakalo i patilo. Ekipa RTS-a se pobrinula da vam trenutak najlepših emocija dočara i prenese.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Naziv emisije 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro
12.00 Žikina Šarenica
14.30 Radna akcija sa Tamarom
16.00 Dadilja sa sela, igrana serija
17.00 Dadilja sa sela, igrana serija
18.00 Vesti
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom
22.15 U tuđoj koži
23.15 Zvezde Granda
03.00 Žikina Šarenica
Najava
Radna akcija sa Tamarom 21.00 Prva
Ova emisija je o dobrim delima, humanosti i prijateljstvu. O očuvanju nasleđa i kulturnih dobara. O novim domovina koji ostavljaju prostor za novi početak.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Crni Gruja, serija
20.00 Sekula se opet ženi, igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Aviondžije, serija
01.00 Aviondžije, serija
02.00 Močvara, serija
02.45 Močvara, serija
Najava
Sa Žikom po Srbiji 17.15 B92
Kroz emisiju „Sa Žikom po Srbiji“, Živorad Žika Nikolić vodi vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili.
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević
11.07 Focus radio Ritam nedelje
13.07 Zdravlje i vi
14.10 Biljana za vas
15.10 Savremena oftamologija Sveti vid
16.10 Profil
17.10 Subotom u 5
19.00 Vesti
19.07 Vaše zdravlje naša briga
19.30 TV Šopingmanija
20.10 Srpski spomenici
20.35 Kranovi Srbije
21.00 Vesti
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.00 Vesti
22.10 Subotom u 5
00.10 Noćni progam
Najava
Profil 16.10 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
10.30 Priče od kojih se raste
10.55 Pundravci
11.15 Čudesni život
11.35 Feliks, igrana serija
12.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
13.00 Srcem kroz Srbiju
13.45 Moja priča
14.15 To su bili dani - TV kabare
15.20 Mladi delikventi, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.25 Vere i zavere, igrana serija
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Počasni građanin, film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.27 Dug moru, serija
00.17 Mladi delikventi, igrani film
Najava
Mladi delikventi 00.17 RTV1
Kada na obali Korka potone brod sa 62 paketa kokaina, svaki vredan sedam miliona evra, policija zapleni robu, ali ubrzo se proširi glas da je jedan zamotuljak nestao.
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.30 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Po vašem izboru
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
08.50 Vesti
09.00 Novi život
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.50 Vesti
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, igrana serija
19.05 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, igrana serija
00.25 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Aktuelnosti
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
07.20 Klan, domaća igrana serija
08.15 Klan, domaća igrana serija
09.10 Megdan, domaći igrani film
11.00 Osveta blizanaca, igrani film
12.55 Posle smrti, igrani film
14.35 Elitna ekipa, igrani film
16.30 Pastir, igrani film
18.10 Kikbokser, igrani film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, domaća igrana serija
21.55 Samo ne ti, igrani film
00.10 Bez obaveza, igrani film
Najava
Samo ne ti 21.55 Superstar
Kada Hari tokom vikenda u kući na plaži doživi srčani udar, o njemu je primorana da se brine Erika, uspešna dramska spisateljica i majka njegove devojke. Uloge: Džek Nikolson, Dajana Kiton, Kijanu Rivs, Amanda Pit, Frensis Mekdormand.
Prva Plus
05.45 Crni Gruja, igrana serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Crni Gruja, igrana serija
10.40 Andrija i Anđelka, serija
11.40 Popadija, serija
16.15 Crni Gruja, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Ludi grad, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
08.00 Jutro na Blic
10.00 Nije lako s muškarcima, igrani film
11.40 Debeli i mršavi, igrani film
14.00 Domaćica
14.35 Na terapiji
15.25 Metar moga sela
15.55 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.30 Kontra kadar
18.10 Vjeruj u ljubav Podkast
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
22.15 Rat uživo, film
00.05 Vjeruj u ljubav Podkast
UNA TV
07.55 Besa, film
09.50 Esmeralda
10.45 Zabranjena ljubav, serija
11.40 Kung-fu joga, igrani film
13.30 Ljudi u crnom 2, igrani film
15.05 SportUna
16.05 Tigrovi na šinama, film
18.30 Una dan
19.00 Mućke, serija
19.30 Esmeralda
20.25 Zabranjena ljubav, serija
21.20 Ljudi u crnom 3, igrani film
23.25 Pritajeno zlo: Konačno poglavlje, film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.10 ABS šou
11.00 Zeleno je boja ljubavi, film
13.00 Disciplinska mera broj 1, igrani film
15.00 Sada i ovde; gost - Nemanja Blagojević
17.00 Odrasli početnici, film
19.00 Mobil auto
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Alapače, igrana serija
21.00 Pretres, gost - Retrospektiva 2
22.15 Hype intervju - Stefan Trajković Trajko
23.00 Poslednji američki džiber, igrani film
01.00 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
11.40 Bamzi i veštičina ćerka, animirani film
12.45 Bamzi i Gromocuc, animirani film
13.50 Parazit, film
16.00 Poslednji vitezovi, film
17.55 Beg u planine, igrani film
19.20 Vesele udovice, igrani film
21.00 Kuća kraljevog namesnika, igrani film
22.45 Smrt zavodnika, igrani film
00.25 Otmica, film
02.00 Mali Džo, film
03.45 Uzvišenje, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.05 Perspektiva
15.30 Tražim reč
17.05 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
18.30 Stav regiona Sarajevo
19.00 Kadrovi vremena
21.00 Sinteza
22.00 Puls planete
24 kitchen
12.00 Džejmijev vrhunski roštilj
13.00 Jela Tur de Fransa
14.00 Hrana pacifičkih ostrva
15.00 Džejmijevi štedljivi obroci
16.00 Kuvar van dužnosti
17.00 Karsu: Turska
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju
20.30 Đinovo bekstvo u Italiju
21.00 Patina meksička jela
Star Movies
06.00 Komšiluk u Los Anđelesu, film
06.25 Čarli i fabrika čokolade, film
08.45 Devojka mog prijatelja, film
11.00 U potrazi za srećom, igrani film
13.20 P.S: Volim te, igrani film
15.55 Stjuart Litl 2, igrani film
17.50 Dobro došli u džunglu, igrani film
20.00 Devojka za sve, igrani film
22.10 Gospodin Džouns, igrani film
Star Life
06.20 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Vatrogasna stanica 19
09.15 911
12.00 Tamo gde su divlje stvari, film
13.50 Odmaralište
14.15 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Živeti za jedan dan, film
22.05 911
23.00 911
23.55 911
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