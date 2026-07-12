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Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran.

Mete su uključivale iranske raketne i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i lokacije za obalu.

Iran uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu.

Uživo

Američka vojska krenula u napad: Projektili pogađaju, počelo je razaranje!

Ostrvo Kešm je pogođeno sa 10 do 11 projektila, saopštile su vlasti.

Hamneijev savetnik: Ormuz važniji od desetina atomskih bombi

Savetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, Mohsen Rezai kaže da je Ormuski moreuz daleko je važniji od posedovanja desetina atomskih bombi, preneli su tamošnji mediji.

“Ovaj strateški prolaz je važniji od desetina atomskih bombi i Islamska Republika Iran će ga štititi”, prenela je novinska agencija ISNA reči Rezaija.

Iran nastavio sa napadima

Vojska Bahreina saopštila je da Iran nastavlja svoje, kako navodi, "gnusne raketne napade i napade dronovima usmerene na civile“ u toj zemlji, dodajući da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili projektile kojima je izvršen napad.

"Oružane snage, sa svim svojim jedinicama i kapacitetima, nalaze se na najvišem nivou pripravnosti i spremne su da ispune svoje odbrambene zadatke radi zaštite zemlje", saopštila je vojska Bahrenia na društvenim mrežama, prenosi Al Džazira.

U saopštenju se građani Bahreina pozivaju na budnost, uz ocenu da Iran "nastavlja svoju sistematsku agresivnu politiku" kroz raketne napade i napade dronovima usmerene na civile u Bahreinu. Vojska Bahreina je podsetila da upotreba raketa i dronova za napade na civile i privatnu imovinu predstavlja jasno kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

SAD su tokom noći izvele napade na više iranskih gradova. Bahrein, Kuvajt, Jordan, Katar, Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili da je Iran napao njihove teritorije raketama i dronovima.

Katar, Kuvajt, Oman i Saudijska Arabija osudili napade Irana u regionu

Katar, Kuvajt, Oman i Saudijska Arabija osudili su napade Irana u regionu ocenivši ih kao opasnu eskalaciju koja ugrožava regionalnu bezbednost, međunarodno pravo i napore za diplomatsko rešavanje krize.

Katar je osudio seriju raketnih napada Irana na tu zalivsku zemlju, u kojima su povređene tri osobe i saopštio da ima pravo da odgovori na napade, prenosi Al Džazira. Katarsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da nastavak agresije predstavlja opasnu eskalaciju koja će otežati napore usmerene na smirivanje tenzija i ugroziti političke i diplomatske napore za postizanje bezbednosti i stabilnosti.

"Katar smatra Islamsku Republiku Iran u potpunosti pravno odgovornom za ove agresije i sve njihove posledice", navodi se u saopštenju. Do napada je došlo na suverenitet i teritorijalni integritet Katara, što predstavlja "otvoreno kršenje međunarodnog prava", dodaje se u saopštenju.

I Kuvajt je osudio "gnusne napade Irana" usmerene na tu zalivsku državu.

"Nastavak ovih napada predstavlja veoma opasnu eskalaciju koja će dodatno povećati napetost i nestabilnost u regionu, ugroziti regionalni mir i bezbednost i potkopati diplomatske napore usmerene na smirivanje situacije i rešavanje kriza mirnim putem", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta.

Kuvajt je naveo da zadržava sva prava da preduzme sve neophodne mere za zaštitu svoje bezbednosti i očuvanje suvereniteta, u skladu sa međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija.

Vlasti Omana saopštile su da su dronovi gađali lokacije u oblasti Musandam, planinskoj enklavi Omana koja se pruža u Ormuski moreuz i graniči se sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Omanska vlada osudila je napad i navela da preduzima sve neophodne mere kako bi se suočila sa razvojem događaja i zaštitila bezbednost zemlje i njenih stanovnika.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) prethodno je saopštila da je izvela "težak i iznenadni" napad na logističke centre za podršku i platforme za dopunu goriva koje koriste američki nosači aviona u luci Dukm, u omanskoj pokrajini Al Vusta. Saudijska Arabija, takođe, je osudila napade Irana širom regiona, ocenivši da predstavljaju "destabilizujuće ponašanje" Teherana.

Saudijsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je, kako je navelo, iransko "kršenje principa međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija, Povelje Organizacije islamske saradnje i pravila dobrosusedskih odnosa, kroz ponovljene napade na komercijalne brodove koji ugrožavaju bezbednost i slobodu plovidbe".

Saudijska Arabija nije bila meta poslednjih napada Irana, ali je prošle nedelje jedan saudijski tanker oštećen dok je plovio kroz Ormuski moreuz.

Vens na tapetu

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens mogao bi da snosi najveću političku odgovornost za neuspeh američko-iranskog dijaloga i kršenje odredbi Memoranduma iz Islamabada, pošto je upravo on bio ključni učesnik pregovora sa Teheranom, piše Politiko, pozivajući se na izvore iz Vašingtona.



Božanska pobeda

Visoki iranski vojni oficir general-major Mohsen Rezai, savetnik vrhovnog komandanta Revolucionarne garde Irana (IRGC), danas je na ceremoniji u znak sećanja na poginulog vođu u svetilištu Imama Homeinija (RA) u Bojnurdu, preneo narodu Severnog Horasana poruku zahvalnosti vrhovnog verskog vođe Irana, ajatolaha Modžtabe Hamneija.



Al Džazira: Katar, Kuvajt i Bahrein mete vazdušnih udara

Katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova podiglo je nivo bezbednosne pretnje na visok po drugi put ovoga jutra, pozivajući stanovnike da ostanu u svojim domovima ili na bezbednim mestima, preneli su danas arapski mediji. Generalštab kuvajtske vojske je saopštio da kuvajtske snage trenutno reaguju na "neprijateljske vazdušne mete" u kuvajtskom vazdušnom prostoru, prenosi Al Džazira.

U objavi na X, vojska je saopštila da su svi zvuci eksplozija rezultat PVO presretanja neprijateljskih projektila.

"Od svih se traži da se pridržavaju bezbednosnih i sigurnosnih uputstava koje su izdali nadležni organi", dodaje se u saopštenju.

Bahreinsko ministarstvo unutrašnjih poslova je potvrdio da su se oglasile sirene za uzbunjivanje i pozvalo je stanovnike da se upute na najbliže bezbedno mesto.

Ovo je, kako se navodi, drugi put ovoga jutra da je ova zalivska država aktivirala sirene za uzbunjivanje.

"Relanost kuca na vrata"

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručio je danas Sjedinjenim Američkim Državama da treba da drže reč ili će u suprotnom da plate cenu.

"Era jednostranih dogovora je završena. Rekli smo vam - držite reč ili platite cenu. Realnost kuca na vrata", rekao je Kalibaf u objavi na društvenoj mreži Iks

Udari Irana po vojnim objektima SAD u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu





Nakon obnovljenih američkih napada na Iran, iranske snage uzvratile su koordinisanim udarima na vojne objekte SAD u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, preneli su iranski mediji.

Revolucionarna garda Irana (IRGC) i iranska vojska upozorili su da će svaka dalja akcija SAD izazvati oštriju odmazdu, prenosi iranska državna televizija PresTV.

U jutrošnjem saopštenju IRGC navodi se da su Sjedinjene Američke Države pokušale "ponovo da testiraju ono što je već testirano" nametanjem svoje volje vladi Omana i izazivanjem tenzija kroz "ilegalnu plovidbu nekoliko brodova južno od Ormuskog moreuza". U saopštenju se dalje navodi da su SAD pokrenule vazdušne napade na nekoliko obalnih baza i telekomunikacionih tornjeva duž južne obale Irana.

U saopštenju IRGC se navodi da su iranske vazduhoplovne snage tokom prve faze operacije odmazde ciljale američke vojne položaje i ključnu vojnu infrastrukturu u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan.

Iranska državna televizije navodi da je američka vojska u subotu pokrenula novu rundu udara na iranske mete u blizini Ormuskog moreuza kao odgovor na raketni napad IRGC-a u kojem je teško oštećen komercijalni teretni brod, prenosi portal Aksios.

Mornarica Revolucionarne garde Irana objavila je da će Ormuskli moreuz biti zatvoren do daljnjeg, dok SAD ne okončaju svoju intervenciju u regionu. U subotnjem saopštenju mornarica IRGC-a je saopštila da je ova mera preduzeta "u svetlu bezbednosne situacije koja je rezultat nezakonite intervencije stranih sila".