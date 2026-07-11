Arena Premium 1
10.30 Fudbal FIFA SP: Pregled cetvrtfinala
11.00 Best of četvrtfinalista 7
13.00 Fudbal FIFA SP: Goleada
13.30 Best of četvrtfinalista 8
15.30 Fudbal FIFA SP: Četvrtfinale 1
17.30 Fudbal Prijateljske utakmice: Partizan - Nafta Lendava
19.30 Oni vole Srbiju
20.00 Fudbal FIFA SP: Četvrtfinale 2
22.00 Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Studio
23.00 Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 3
03.00 Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 4
Arena Premium 2
03.00 Košarka NBA G2: Oklahoma - Finiks
05.00 Košarka Evroliga: Pregled 4. kola
06.30 Atletika Dijamantska liga: Monako
08.30 Odbojka Liga nacija (Ž): Tajland - Brazil
10.30 Odbojka Liga nacija (Ž): Kanada - Italija
14.00 Odbojka Liga nacija (Ž): Kina - Dominikanska Republika
16.30 Odbojka Liga nacija (Ž): Bugarska - Francuska
20.00 Odbojka Liga nacija (Ž): Srbija - Nemačka
22.30 Tenis Vimbldon: Finale – žene
01.00 Best of NBA Plej-of, sportski program
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 7
06.30 Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 7
10.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, žene
10.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, muškarci
11.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, muškarci i Žene, Finale
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 7
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 8
18.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, žene
19.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, muškarci
20.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, muškarci i Žene, Finale
21.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale
22.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 8
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