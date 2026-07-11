Arena Premium 1

10.30  Fudbal FIFA SP: Pregled cetvrtfinala

11.00  Best of četvrtfinalista 7

13.00  Fudbal FIFA SP: Goleada

13.30  Best of četvrtfinalista 8

15.30  Fudbal FIFA SP: Četvrtfinale 1

17.30  Fudbal Prijateljske utakmice: Partizan - Nafta Lendava

19.30  Oni vole Srbiju

20.00  Fudbal FIFA SP: Četvrtfinale 2

22.00  Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Studio

23.00  Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 3

03.00  Fudbal FIFA svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 4

 

Arena Premium 2

03.00  Košarka NBA G2: Oklahoma - Finiks

05.00  Košarka Evroliga: Pregled 4. kola

06.30  Atletika Dijamantska liga: Monako

08.30  Odbojka Liga nacija (Ž): Tajland - Brazil

10.30  Odbojka Liga nacija (Ž): Kanada - Italija

14.00  Odbojka Liga nacija (Ž): Kina - Dominikanska Republika

16.30  Odbojka Liga nacija (Ž): Bugarska - Francuska

20.00  Odbojka Liga nacija (Ž): Srbija - Nemačka

22.30  Tenis Vimbldon:  Finale – žene

01.00  Best of NBA Plej-of, sportski program

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 7

06.30  Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 7

10.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, žene

10.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, muškarci

11.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, muškarci i Žene, Finale

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 7

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 8

18.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, žene

19.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, Spust, Elite, muškarci

20.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, muškarci i Žene, Finale

21.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Šamoni, Brzina, muškarci i Žene, Finale

22.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 8