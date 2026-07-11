16.25 RTS1

Braća po babine linije

U osveženoj i atraktivnoj dramaturškoj postavci, u komediji „Braća po babine linije“ videćemo sudar dva sveta. Jednog tradicionalnog, narodskog, koji prkosi globalizaciji i od kojeg po svaku cenu želimo da pobegnemo i drugog novog, uvezenog, savremenog, takozvanog modernog, sveta opsene, lakih para - koji nam je nametnut kao novi kulturni i civilizacijski vrednosni reper i trend. Protagoniste priče smo izmestili iz dobro poznatog seoskog ambijenta u nove, nepoznate okolnosti i situacije. Dali smo im nadu da mogu preko noći promeniti svoje živote na bolje i ostvariti svoje snove, uz uslov - da se odreknu sami sebe. Uloge: Radoš Bajić, Milorad Mandić Manda, Ljiljana Stjepanović, Olga Odanović, Nenad Okanović.

21.55 Superstar

Samo ne ti

Hari Sanborn je stariji zavodnik koji izlazi isključivo sa znatno mlađim devojkama. Kada tokom vikenda u kući na plaži doživi srčani udar, o njemu je primorana da se brine Erika, uspešna dramska spisateljica i majka njegove najnovije devojke. Iako su potpune suprotnosti i u početku se ne podnose, Hari i Erika neočekivano počinju da razvijaju duboka osećanja, što ih oboje prestravljuje i menja njihove poglede na ljubav u zrelim godinama. Uloge: Džek Nikolson, Dajana Kiton, Kijanu Rivs, Amanda Pit, Frensis Mekdormand

22.00 RTS2

Alijenista

Adaptacija popularnog romana Kejlaba Kara „Alijenista“ bavi se najmračnijom stranom 19. veka u Njujorku - od zlostavljača, serijskih ubica dece, siromaštvom i posrnulim moralom. Ova uzbudljiva priča iako je fikcija inspirisana je civilizicijskim preokretom sa razvojem tehnologije i industrijske revolucije, kada veliki gradovi u Evropi i Americi bivaju pretvoreni u mračna i maglovita mesta. Njujork se ništa nije razlikovao od ostatka sveta. Uloge: Danijel Bril, Dakota Fening, Luk Evans...