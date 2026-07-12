Dve osobe su poginule, a dve teško povređene kada se danas srušio mali avion u mestu Gaming u najvećoj austrijskoj pokrajini, Donjoj Austriji, prenose lokalni mediji.

U nesreći su smrtno stradali pilot star 47 godina, kao i jedna žena, dok su petnaestogodišnja devojčica i 41-godišnji muškarac teško povređeni, prenosi "Krone". Na teren su u velikom broju izašli vatrogasci, pripadnici hitne pomoći, policija i druge službe za vanredne situacije. Kako se navodi, moguće je da je uzrok pada aviona bio tehnički kvar. Avion tipa Pajper PA-28 srušio se u šumski predeo, na oko 100 metara od naselja Nojhaus.

U letelici su se nalazile četiri osobe, svi iz okruga Amšteten. Nepristupačan teren otežao je akciju spasavanja, a vatrogasci su morali da se motornim testerama probijaju ka malom avionu, kao i da pređu potok.

Tešku opremu za spasavanje morali su sami da prenose preko tog terena. Istovremeno, budući da u tom području nema signala za mobilne telefone, spasioci su morali da komuniciraju putem radio-veze. Na licu mesta bilo je 90 vatrogasaca, kao i pripadnici službe za spasavanje na planini, hitne pomoći i policije.

Oni su zatekli potpuno uništenu letelicu, a teško povređeni su evakuisani sa mesta nesreće pomoću opreme za spasavanje i posebnog užeta, i prevezeni su helikopterom u bolnice u Lincu i Amštetenu. Mesto pada je ograđeno, a komisija za istragu vazduhoplovnih nesreća izašla je na teren.

Prema prvim izveštajima, uzrok je možda tehnički kvar, a očevici su navodno čuli neobične zvukove motora. Tužilaštvo je naložilo obdukciju tela pilota, preneo je "Krone".