Politička kriza u Prištini nije okončana. Lažni premijer u Prištini Aljbin Kurti započeo je razgovore sa predstavnicima najvećih albanskih stranaka u pokušaju da obezbedi podršku za formiranje nove vlasti, ali za sada nema naznaka da je postignut dogovor.

Najveći problem i dalje predstavlja izbor takozvanog predsednika institucija. Iako je Kurtijev pokret osvojio najviše glasova na izborima, bez šireg političkog konsenzusa proces formiranja institucija mogao bi ponovo da zapadne u ćorsokak, što bi otvorilo mogućnost raspisivanja novih izbora.

Nakon sastanaka sa predstavnicima Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, Kurti je poručio da je još rano govoriti o konkretnim rezultatima, ali da veruje kako postoji prostor za napredak.

Na svom nalogu na Fejsbuku naveo je da konstruktivna atmosfera tokom razgovora nije garancija uspeha, ali da su ovo prvi ozbiljni kontakti nakon potvrđivanja izbornih rezultata.

Novinare je zanimalo i da li će podržati dosadašnju takozvanu predsednicu privremenih prištinskih institucija Vjosu Osmani za novi mandat, ali je Kurti odgovorio da se o imenima nije razgovaralo.

Upravo je pitanje izbora tzv. predsednika i ranije dovelo do političke blokade. Podsećanja radi, i posle prethodnih izbora dugo nije bilo dogovora oko ove funkcije, što je značajno usporilo formiranje institucija.

Lider Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku izjavio je da je sa Kurtijem dogovorio nastavak razgovora kako bi se izbeglo novo izjašnjavanje građana. Sastanku je prisustvovala i Vjosa Osmani, preneli su prištinski mediji.

S druge strane, predsednik Demokratske partije Kosova Bedri Hamza poručio je posle razgovora da će njegova stranka u novom sazivu delovati kao opozicija, poželevši uspeh svima koji pokušavaju da formiraju vlast.

Srpska lista ne želi da učestvuje u zakulisnim radnjama i osuđuje sve marifetluke aktuelne vlasti.

Politička nestabilnost u Prištini traje već duže vreme. U protekle nepune dve godine na Kosovu i Metohiji je održano čak pet izbornih ciklusa, uključujući lokalne i parlamentarne izbore, što pokazuje koliko su institucije privremene samouprave opterećene čestim političkim krizama i nemogućnošću postizanja trajnih dogovora, piše Politika.