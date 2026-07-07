Evo ko su najbolji prijatelji među horoskopskim znakovima:

Vaga

Od svih znakova, Vaga je najljubaznija i najmirnija. Nikada vas neće namerno povrediti. Veruju u karmu, pa uvek pokušavaju da daju sve od sebe, uvek će uraditi ono što se od njih traži i ići iznad i dalje, a da ne traže ništa zauzvrat. Uprkos tome, mnogi ih često uzimaju zdravo za gotovo i maksimalno ih koriste.

Veoma su popularni u društvu i gde god da idu, svi ih poznaju. Ne umeju dugo da budu ljuti i uvek su prvi koji opraštaju.Uvek pokušavaju da isprave stvari

Škorpija

Škorpije su najzanimljivije od svih znakova. Ono što ih stavlja na drugo mesto na listi je to što cene poverenje i lojalnost. Kada shvate da vam mogu verovati, čuvaće vam leđa i uvek će biti tu za vas. Imaju mnogo razumevanja i empatične su. Sposobni su da čitaju emocije i raspoloženja drugih ljudi. Iako imaju lošu reputaciju, iskreni su.

Ako se sprijateljite sa Škorpijom, imaćete prijatelja za ceo život.

Ribe

Ribe su najemotivnije od svih znakova. Zbog tih emocija, sklone su stvaranju dubokih veza sa ljudima. Zaista su najosetljivije od svih i mogu osetiti bol kroz koji prolazite samo zbog veze koju imate sa njima. Kao prijatelji, ići će iznad i dalje od onoga što se od njih traži i uvek će vas staviti na prvo mesto. Ponašaju se kao negovatelji i skloni su da tuđe potrebe stave ispred svojih.

Ako se sprijateljite sa Ribom, uvek ćete imati nekoga kome možete poveriti bez osuđivanja.

Blizanci

Ono što je zanimljivo kod Blizanaca jeste da su duboki mislioci i veoma emotivni. Takođe su društveni i otvoreni. To ih čini odličnim prijateljima jer možete razgovarati sa njima, ali se možete i odlično zabaviti sa njima.

Ponekad se ponašaju kao dve različite osobe, ali od svih znakova najbolje slušaju i daju najbolje savete.

Lav

Lavovi imaju sposobnost da nateraju druge da se „zaljube“ u njih, uključujući i prijatelje. Oni su prijatelji koje svi žele jer su im srca iskrena i kada pronađu nekoga sa kim se povežu, to je veza koja vam život čini mnogo boljim. Uživaju u susretima jedan na jedan i napreduju u zdravim vezama, piše 24 sata hr.

Oni će prvi prepoznati kada vam neko nije pravi prijatelj i ukazati vam na to. Takože, biće prvi koji će vas izvući iz loše veze u kojoj se nalazite.