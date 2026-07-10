RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.10 Komšije, vidimo se, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Kuhinja moga kraja

14.10 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra

20.50 Fudbal: SP, Španija – Belgija, četvrtfinale 2, prenos

22.55 Jedan svet – Jedna igra

23.15 Dnevnik

23.40 Kulturni dnevnik

23.55 Nevolje sa Harijem, film

01.40 Dinastija, serija

02.20 Dnevnik

03.40 Fudbal: SP, Španija – Belgija, četvrtfinale 2, r.

05.40 Verski kalendar

Najava

Fudbal: SP, Španija – Belgija, četvrtfinale 2 20.50 RTS1

Španija do sada nije primila nijedan gol i može se reći rutinski stigla do četvrfinala. Belgijanci su imali daleko teži put. Uspeli su da naprave neverovatan preokret protiv Senegala, a onda su bili ubedljivi protiv Amerikanaca. Popravljaju formu, a neki igrači poput De Ketelarea i Tilemansa nameću se kao nove vođe u A selekciji. Naravno Španci imaju svoj sistem, koji ih je doveo do krova Evrope. Dela Fuente ga neće menjati i pokušaće da istom taktikom stigne do svetske titule. Komentator je Miloš Krivokapić.

RTS2

06.25 Verski kalendar

06.35 Datum

06.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.50 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica, kviz

08.00 Muzej Aha

08.15 Čudo, to si ti

08.30 Žurka

08.40 Uradi to sam

09.00 Priče iz Nepričave

09.25 Igrom do vrha

09.40 Plava ptica u Argentini

09.40 Zanimanje dete

09.50 Treniraj sa šampionom

10.25 Inkluzija – Šta sve mogu ruke naše

10.55 Do detalja

11.25 Dozvolite

12.00 Fudbal: SP, Francuska – Maroko, četvrtfinale 1, snimak

14.25 Tenis - Vimbldon 2026: Zverev - Feri, polufinale 1, prenos

18.00 Tenis - Vimbldon 2026: Đoković - Siner, polufinale 2, prenos

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Do detalja

22.20 Studio znanja

23.20 Onog trenutka kad se probudiš mrtav, film

01.00 Barselona Gipsy Balkan Orchestra

02.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.15 Nauka 2026 - Čudesni Nikola Tesla

03.10 Vimbldon 2026: polufinale 1, r

04.40 Vimbldon 2026: polufinale 2, r

Najava

Tenis - Vimbldon 2026: Đoković - Siner, polufinale 2 18.00 RTS2

U polufinalnom meču Vimbldona sastaju se Novak Đoković i Janik Siner, što će biti njihov četvrti duel na ovom turniru u poslednjih pet godina. Srpski teniser po 15. put nastupa u polufinalu najprestižnijeg teniskog turnira. Đoković trenutno ima 7 vimbldonskih titula, pa bi ga osma titula izjednačila sa Federerovim rekordom od 8 trofeja u Londonu, s obzirom na to da juri osmu titulu na Vimbldonu i rekordni 25. grend slem trofej. Komentator prenosa je Vladimir Mijaljević

PINK

05.30 Novo jutro

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita –uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita –uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, serija

23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 ProKuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, igrana serija

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Azbuka mog života, serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Glam i Drama

00.00 Nikad nije kasno

02.00 Rat korporacija, igrani film

Najava

Dadilja sa sela 19.00 Prva

Serija prati sudar potpuno dva različita sveta, spontane, glasne i neodoljive devojke sa sela i uštogljene beogradske porodice iz visokog društva.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Igre gladi: Sjaj slobode, igrani film 1. deo

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Ljubinka saznaje da je Vesnina beba dobila infekciju, u bolnici je. Odlazi da ih poseti, i pored Vesninog negodovanja. Vedran prenosi novi zadatak za Viktora. Viktor pomene da će uveče biti kod Ive, koja ima praznu gajbu. Vedran, Damjan, Jana, pa čak i Gavra shvate da je to kućna žurka. Leo i Nataša se brinu da li će se ugasiti TV ili će dobiti novog urednika. Mara čestita Marku na istrčanom maratonu, zatim se vidi sa Itanom pa i njoj čestita. Iskra i Mara imaju razgovor o svom stanu u Beogradu. Nijedna od njih ne može više da živi u tom stanu. Dogovore se sa Subotićkom da ona stanuje tamo sa Lavom.

STB

07.00 Beograde dobro jutro

10.07 TV Šopingmanija

10.20 Bg leto

11.05 Moj grad

12.30 Otvoreni Balkan

13.45 TV Šopingmanija

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

16.40 Vaše zdravlje naša briga

17.10 Balet u gradu

18.25 Moja polisa

19.05 Vaše zdravlje naša briga

19.30 TV Šopingmanija

20.15 Neustrašive žene Srbije

21.00 Vesti

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.00 Vesti

22.10 Savremena oftamologija Sveti vid

23.10 Vesti

23.20 TV Šopingmanija

23.30 Biljana za vas

Najava

Neustrašive žene Srbije 20.15 STB

Junakinje serijala „Neustrašive žene Srbije” auorke Smiljane Popov, biće prve srpske lekarke, naučnice, prosvetiteljke, vizionarske vladarke, doktorke nauka...

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino

10.00 Most, igrana serija

11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

11.05 Dodati život godinama

12.00 TV Dnevnik

12.20 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

13.15 Nauka privredi

13.37 Sportski objektiv

14.00 Vesti

14.05 Sremice

14.30 Vrlo zanimljiva emisija o svemu, nezavisna produkcija

14.30 Feliks, , igrana serija

15.00 Agrodnevnik

15.25 Izbliza, dokumentarni program

15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija

16.35 Tri note, zabavni program: Branislav Bane Mojićević (pevač)

16.58 Vremenska prognoza

17.00 TV dnevnik

17.20 Feliks, igrana serija

17.46 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

18.00 Razglednice, informativni program

19.00 Zbornica, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

21.00 Vere i zavere, igrana serija

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Zelena prognoza

22.33 Art - erija

22.45 To su bili dani - TV kabare: Sonja Vukičević

23.34 Sremice

23.46 Izbliza, dokumentarni program

00.12 Letnje šeme, zabavni program

01.42 Prijatelji zauvek

02.42 To su bili dani - TV kabare

03.31 Vere i zavere, igrana serija

Najava

Istrage gospođice Fišer 20.05 RTV1

Uvažena gospođica Frajni Fišer, dama detektivka, lovi kriminalce po zabačenim ulicama, džez klubovima i božanstvenim vilama 1920-ih boreći se protiv nepravde.

RTV Pančevo

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

12.15 Kroz vihor vremena

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, igrana serija

17.05 Uključenje u program TV Informera

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

06.25 Klan, domaća igrana serija

07.25 Klan, domaća igrana serija

08.20 Jedini izlaz, domaći igrani film

10.20 Povratak u budućnost 2, igrani film

12.15 Unutrašnji svemir, igrani film

14.20 Nedelja, domaći igrani film

16.35 Šuška se, šuška, igrani film

18.20 Kolo smrti, igrani film

20.00 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, domaća igrana serija

22.00 Kikbokser, igrani film

23.50 Stari, igrani film

Najava

Kikbokser 22.00 Superstar

Kada svetski šampion u kik-boksu Erik u potrazi za novim izazovima ode u Bangkok, nemilosrdni tajlandski šampion Tong Po ga u ringu svesno i zverski paralizuje.

Prva Plus

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11, igrana serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, igrana serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Porođajni bolovi, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Metar moga sela

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Domaćica

14.35 Blic zdravlje Podkast

15.50 Zabranjeno voće, serija

16.45 Blic uživo

18.00 Kontra kadar

18.40 Scena

19.10 Sportal

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

UNA TV

08.30 Rubi, serija

09.25 Ljubavne veze

10.15 Esmeralda

11.05 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.10 Nesvakidašnje venčanje, film

14.50 Rubi, serija

15.50 Ljubavne veze

16.45 Popodne

18.10 Očima deteta

18.30 Una dan

19.00 Mućke, serija

19.30 Esmeralda

20.20 Zabranjena ljubav, serija

21.20 Specijalna policijska jedinica 2, film

23.05 Peti talas, film

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Hype intervju - Vesna Dedić

09.00 Zanatlije - Opančar

09.30 Klan, serija

10.30 Bos il’ hadžija

11.00 Nedelja knjige, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije

15.00 Hype intervju

16.00 Zeleno je boja ljubavi, film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije

21.00 Klan, serija

22.00 Mahalske priče - gost: Mevludin Maličević

23.00 Disciplinska mera broj 1, film

01.00 Bos il’ hadžija, serija

Cinemania

07.45 Špijunova supruga, film

09.35 Ubistvo svetog jelena, film

11.50 Bamzi i grad lopova, film

12.55 Bamzi i veštičina ćerka, igrani film

14.00 Rifkinov festival, igrani film

15.30 Parazit, film

17.40 Špijunova supruga, film

19.35 Beg u planine, igrani film

21.00 Smrt zavodnika, igrani film

22.40 Ubistvo svetog jelena, film

00.40 Mali Džo, film

Newsmax Balkans

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.05 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

15.00 Presek

16.00 Sinteza

17.05 Stav regiona

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.05 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.05 Kadrovi vremena

23.00 Top story evening

24 kitchen

12.00 Omiljena jela: Meri Beri

13.00 Tragom hrane: Južna Afrika

14.00 Ukusi Šangaja: Rik Stajn

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

16.30 Prijatno

17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Omiljena jela: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 David Skoko: Motor, loza, varjača

Star Movies

06.00 Nevolje s mister Binom, film

06.30 Danas 13, sutra 30, igrani film

08.30 Darou i Darou: Dokazi, film

10.25 Slatki novembar, film

13.00 Tri muškarca i beba, igrani film

15.20 Karate Kid, igrani film

18.10 Klub ubistava palih anđela: Heroji i osuđenici, film

20.00 King Kong, igrani film

23.55 Otmica u metrou 1 2 3, igrani film

Star Life

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Šerifova zemlja

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ti i ja

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Bubamara, igrani film

22.55 Svi vole Rejmonda