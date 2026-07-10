RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.10 Komšije, vidimo se, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Kuhinja moga kraja
14.10 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra
20.50 Fudbal: SP, Španija – Belgija, četvrtfinale 2, prenos
22.55 Jedan svet – Jedna igra
23.15 Dnevnik
23.40 Kulturni dnevnik
23.55 Nevolje sa Harijem, film
01.40 Dinastija, serija
02.20 Dnevnik
03.40 Fudbal: SP, Španija – Belgija, četvrtfinale 2, r.
05.40 Verski kalendar
Najava
Fudbal: SP, Španija – Belgija, četvrtfinale 2 20.50 RTS1
Španija do sada nije primila nijedan gol i može se reći rutinski stigla do četvrfinala. Belgijanci su imali daleko teži put. Uspeli su da naprave neverovatan preokret protiv Senegala, a onda su bili ubedljivi protiv Amerikanaca. Popravljaju formu, a neki igrači poput De Ketelarea i Tilemansa nameću se kao nove vođe u A selekciji. Naravno Španci imaju svoj sistem, koji ih je doveo do krova Evrope. Dela Fuente ga neće menjati i pokušaće da istom taktikom stigne do svetske titule. Komentator je Miloš Krivokapić.
RTS2
06.25 Verski kalendar
06.35 Datum
06.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.50 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica, kviz
08.00 Muzej Aha
08.15 Čudo, to si ti
08.30 Žurka
08.40 Uradi to sam
09.00 Priče iz Nepričave
09.25 Igrom do vrha
09.40 Plava ptica u Argentini
09.40 Zanimanje dete
09.50 Treniraj sa šampionom
10.25 Inkluzija – Šta sve mogu ruke naše
10.55 Do detalja
11.25 Dozvolite
12.00 Fudbal: SP, Francuska – Maroko, četvrtfinale 1, snimak
14.25 Tenis - Vimbldon 2026: Zverev - Feri, polufinale 1, prenos
18.00 Tenis - Vimbldon 2026: Đoković - Siner, polufinale 2, prenos
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Do detalja
22.20 Studio znanja
23.20 Onog trenutka kad se probudiš mrtav, film
01.00 Barselona Gipsy Balkan Orchestra
02.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.15 Nauka 2026 - Čudesni Nikola Tesla
03.10 Vimbldon 2026: polufinale 1, r
04.40 Vimbldon 2026: polufinale 2, r
Najava
Tenis - Vimbldon 2026: Đoković - Siner, polufinale 2 18.00 RTS2
U polufinalnom meču Vimbldona sastaju se Novak Đoković i Janik Siner, što će biti njihov četvrti duel na ovom turniru u poslednjih pet godina. Srpski teniser po 15. put nastupa u polufinalu najprestižnijeg teniskog turnira. Đoković trenutno ima 7 vimbldonskih titula, pa bi ga osma titula izjednačila sa Federerovim rekordom od 8 trofeja u Londonu, s obzirom na to da juri osmu titulu na Vimbldonu i rekordni 25. grend slem trofej. Komentator prenosa je Vladimir Mijaljević
PINK
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita –uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita –uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 ProKuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, igrana serija
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Azbuka mog života, serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Glam i Drama
00.00 Nikad nije kasno
02.00 Rat korporacija, igrani film
Najava
Dadilja sa sela 19.00 Prva
Serija prati sudar potpuno dva različita sveta, spontane, glasne i neodoljive devojke sa sela i uštogljene beogradske porodice iz visokog društva.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Igre gladi: Sjaj slobode, igrani film 1. deo
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Ljubinka saznaje da je Vesnina beba dobila infekciju, u bolnici je. Odlazi da ih poseti, i pored Vesninog negodovanja. Vedran prenosi novi zadatak za Viktora. Viktor pomene da će uveče biti kod Ive, koja ima praznu gajbu. Vedran, Damjan, Jana, pa čak i Gavra shvate da je to kućna žurka. Leo i Nataša se brinu da li će se ugasiti TV ili će dobiti novog urednika. Mara čestita Marku na istrčanom maratonu, zatim se vidi sa Itanom pa i njoj čestita. Iskra i Mara imaju razgovor o svom stanu u Beogradu. Nijedna od njih ne može više da živi u tom stanu. Dogovore se sa Subotićkom da ona stanuje tamo sa Lavom.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.07 TV Šopingmanija
10.20 Bg leto
11.05 Moj grad
12.30 Otvoreni Balkan
13.45 TV Šopingmanija
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
16.40 Vaše zdravlje naša briga
17.10 Balet u gradu
18.25 Moja polisa
19.05 Vaše zdravlje naša briga
19.30 TV Šopingmanija
20.15 Neustrašive žene Srbije
21.00 Vesti
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.00 Vesti
22.10 Savremena oftamologija Sveti vid
23.10 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Biljana za vas
Najava
Neustrašive žene Srbije 20.15 STB
Junakinje serijala „Neustrašive žene Srbije” auorke Smiljane Popov, biće prve srpske lekarke, naučnice, prosvetiteljke, vizionarske vladarke, doktorke nauka...
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Most, igrana serija
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Dodati život godinama
12.00 TV Dnevnik
12.20 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
13.15 Nauka privredi
13.37 Sportski objektiv
14.00 Vesti
14.05 Sremice
14.30 Vrlo zanimljiva emisija o svemu, nezavisna produkcija
14.30 Feliks, , igrana serija
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza, dokumentarni program
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.35 Tri note, zabavni program: Branislav Bane Mojićević (pevač)
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Feliks, igrana serija
17.46 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
18.00 Razglednice, informativni program
19.00 Zbornica, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
21.00 Vere i zavere, igrana serija
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija
22.45 To su bili dani - TV kabare: Sonja Vukičević
23.34 Sremice
23.46 Izbliza, dokumentarni program
00.12 Letnje šeme, zabavni program
01.42 Prijatelji zauvek
02.42 To su bili dani - TV kabare
03.31 Vere i zavere, igrana serija
Najava
Istrage gospođice Fišer 20.05 RTV1
Uvažena gospođica Frajni Fišer, dama detektivka, lovi kriminalce po zabačenim ulicama, džez klubovima i božanstvenim vilama 1920-ih boreći se protiv nepravde.
RTV Pančevo
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
12.15 Kroz vihor vremena
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, igrana serija
17.05 Uključenje u program TV Informera
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
06.25 Klan, domaća igrana serija
07.25 Klan, domaća igrana serija
08.20 Jedini izlaz, domaći igrani film
10.20 Povratak u budućnost 2, igrani film
12.15 Unutrašnji svemir, igrani film
14.20 Nedelja, domaći igrani film
16.35 Šuška se, šuška, igrani film
18.20 Kolo smrti, igrani film
20.00 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, domaća igrana serija
22.00 Kikbokser, igrani film
23.50 Stari, igrani film
Najava
Kikbokser 22.00 Superstar
Kada svetski šampion u kik-boksu Erik u potrazi za novim izazovima ode u Bangkok, nemilosrdni tajlandski šampion Tong Po ga u ringu svesno i zverski paralizuje.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11, igrana serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, igrana serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Porođajni bolovi, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Metar moga sela
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Domaćica
14.35 Blic zdravlje Podkast
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Kontra kadar
18.40 Scena
19.10 Sportal
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
UNA TV
08.30 Rubi, serija
09.25 Ljubavne veze
10.15 Esmeralda
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.10 Nesvakidašnje venčanje, film
14.50 Rubi, serija
15.50 Ljubavne veze
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.00 Mućke, serija
19.30 Esmeralda
20.20 Zabranjena ljubav, serija
21.20 Specijalna policijska jedinica 2, film
23.05 Peti talas, film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Hype intervju - Vesna Dedić
09.00 Zanatlije - Opančar
09.30 Klan, serija
10.30 Bos il’ hadžija
11.00 Nedelja knjige, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije
15.00 Hype intervju
16.00 Zeleno je boja ljubavi, film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije
21.00 Klan, serija
22.00 Mahalske priče - gost: Mevludin Maličević
23.00 Disciplinska mera broj 1, film
01.00 Bos il’ hadžija, serija
Cinemania
07.45 Špijunova supruga, film
09.35 Ubistvo svetog jelena, film
11.50 Bamzi i grad lopova, film
12.55 Bamzi i veštičina ćerka, igrani film
14.00 Rifkinov festival, igrani film
15.30 Parazit, film
17.40 Špijunova supruga, film
19.35 Beg u planine, igrani film
21.00 Smrt zavodnika, igrani film
22.40 Ubistvo svetog jelena, film
00.40 Mali Džo, film
Newsmax Balkans
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.05 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
15.00 Presek
16.00 Sinteza
17.05 Stav regiona
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.05 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.05 Kadrovi vremena
23.00 Top story evening
24 kitchen
12.00 Omiljena jela: Meri Beri
13.00 Tragom hrane: Južna Afrika
14.00 Ukusi Šangaja: Rik Stajn
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
16.30 Prijatno
17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Omiljena jela: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 David Skoko: Motor, loza, varjača
Star Movies
06.00 Nevolje s mister Binom, film
06.30 Danas 13, sutra 30, igrani film
08.30 Darou i Darou: Dokazi, film
10.25 Slatki novembar, film
13.00 Tri muškarca i beba, igrani film
15.20 Karate Kid, igrani film
18.10 Klub ubistava palih anđela: Heroji i osuđenici, film
20.00 King Kong, igrani film
23.55 Otmica u metrou 1 2 3, igrani film
Star Life
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Šerifova zemlja
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ti i ja
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Bubamara, igrani film
22.55 Svi vole Rejmonda
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