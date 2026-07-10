Arena Premium 1
06.00 Best of četvrtfinalista 5
08.30 Best of četvrtfinalista 6
11.00 Best of četvrtfinalista 7
13.00 Best of četvrtfinalista 8
15.30 Best of četvrtfinalista 3
18.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Partizan – Lokomotiva
20.00 Fudbal Engleska liga: PL Stories - Din Ešton
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 2
00.00 Best of četvrtfinalista 5
02.00 Best of četvrtfinalista 6
04.00 Best of četvrtfinalista 7
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija: SAD- Turska (Ž)
08.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Francuska
12.20 Odbojka Liga Nacija (Ž): Poljska – Brazil
14.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Italija
16.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Bugarska – Češka
20.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Nemačka – Holandija
22.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Poljska – Brazil
01.00 Best of NBA Plej-of
03.30 Best of NBA Plej-of
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6
06.30 Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6
10.00 Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana slavnih Rio 2016
11.00 Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana slavnih Tokio 2020
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 7
18.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, žene
18.35 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, muškarci
19.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Enduro
20.15 Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong
21.30 Magazin: Endurance Car WC, Endurance Uncovered Racing for Excellence
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 7
23.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, žene
23.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, muškarci
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