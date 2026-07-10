Arena Premium 1

06.00  Best of četvrtfinalista 5

08.30  Best of četvrtfinalista 6

11.00  Best of četvrtfinalista 7

13.00  Best of četvrtfinalista 8

15.30  Best of četvrtfinalista 3

18.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Partizan – Lokomotiva

20.00  Fudbal Engleska liga: PL Stories - Din Ešton

21.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 2

00.00  Best of četvrtfinalista 5

02.00  Best of četvrtfinalista 6

04.00  Best of četvrtfinalista 7

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija: SAD- Turska (Ž)

08.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Francuska

12.20  Odbojka Liga Nacija (Ž): Poljska – Brazil

14.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Italija

16.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Bugarska – Češka

20.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Nemačka – Holandija

22.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Poljska – Brazil

01.00  Best of NBA Plej-of

03.30  Best of NBA Plej-of

 

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6

06.30  Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6

10.00  Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana slavnih Rio 2016

11.00  Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana slavnih Tokio 2020

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 7

18.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, žene

18.35  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, muškarci

19.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Enduro

20.15  Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong

21.30  Magazin: Endurance Car WC, Endurance Uncovered Racing for Excellence

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 7

23.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, žene

23.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Vallnord Pal Arinsal, XC Kratke staze, Elite, muškarci