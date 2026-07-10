22.15 B92

Igre gladi: Sjaj slobode

Igre su možda zauvek uništene, ali borba za preživljavanje postaje sve žešća. Ketnis će morati da bude hrabrija i jača no ikad u borbi sa svemoćnim Kapitolom. Shvata da nema izbora osim da raširi krila i prisvoji simbol Ptice rugalice. Da bi spasila Pitu ona mora da postane vođa. Ketnis se na početku filma budi u mračnom, razorenom i navodno nepostojećem Okrugu 13. Ubrzo će da bude suočena sa strašnom istinom da je Okrug 12 uništen, a Pita zarobljen, izmanipulisan i pod uticajem predsednika Snoua u Kapitolu. Ketnis ujedno saznaje i za tajnu pobunu koja se iz Okruga 13 širi Panemom, a i u središtu u kom će i sama ubrzo da se nađe. Uloge: Dženifer Lorens, Džoš Hačerson, Lijam Hemsvort. Režija: Frensis Lorens.

23.20 RTS2

Onog trenutka kad se probudiš mrtav

Nakon što sumnjivi berzanski mešetar iz malog grada počne da izlazi sa stidljivom konobaricom, događa se šokantno ubistvo. Jedno od njih dvoje moglo bi biti ubica.Pošto se priča da iza ubistva stoji novac, svaki kriminalac u gradu želi deo za sebe. Gradski šerif koji se već četiri decenije drži zakona, nestrpljiv je da reši misteriju i na kraju dobija više nego što je očekivao. Uloge: Kol Hauzer, Džejmi Aleksander, Morgan Friman

18.20 Superstar

Kolo smrti

Inspektor Hari Kalahan ponovo je na meti, ali ovog puta kao nesvesni učesnik bizarne i smrtonosne igre zvane „Kolo smrti“, u kojoj se ljudi klade na javne ličnosti koje će prve umreti. Kada slavne ličnosti sa spiska zaista počnu da stradaju jedna za drugom, sumnja pada na ekscentričnog reditelja horor filmova koji je i osmislio igru. Uloge: Klint Istvud, Patriša Klarkson.