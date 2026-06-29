Zorba, koga majstorski glumi Entoni Kvin, predstavljen je kao mudar seljak slobodnog duka koji je potpuno posvećen životu, bez obzira na to šta mu on donosi.

Film "Grk Zorba" režirao je Majkl Kakogijanis koji je napisao uzbudljiv scenario pun različitih događaja.

Radnja "Grka Zorbe" se odvija na Kritu

Radnja se odvija u udaljenom delu ostrva Krit, gde Zorba postaje samozvani pratilac mladog, povučenog Engleza grčkog porekla, koga igra Alan Bejts. Njegov lik, koji sebe opisuje kao pisca koji nije napisao ništa veoma dugo, dolazi na Krit sa namerom da ponovo pokrene stari rudnik lignita koji je nasledio.

Njihove brojne avanture čine okosnicu filma.

Entoni Kvin je izvanredan u naslovnoj ulozi, dok Alan Bejts, iako igra manje impresivan lik, pruža podjednako kvalitetnu glumu. Irena Papas je veoma efektna kao tragična udovica, u ulozi gotovo bez dijaloga. Lila Kedrova igra vremenu kurtizanu sa puno emocija, stalno balansirajući između smeha i suza, piše Variety.

Entoni Kvin je za svoju ulogu u ovom filmu osvojio nominaciju za Oskara.

Nezaboravni sirtaki je postao nacionalni grčki ples

Sirtaki ples je debitovao na velikom platnu 1964. godine filmom „Zorba Grk“.

Mikis Teodorakis, grčki kompozitor, stvorio je nezaboravnu muziku koja će postati kultna. Inspiraciju je pronašao u rebetiku i adaptirao je tradicionalni komad sirtosa iz Hanije od Jorgisa Kucurelisa.

Originalna plesna sekvenca nastala je iz kreativnog uma grčkog koreografa Jorgosa Provijasa. Produkcija je dobila neočekivani obrt zbog Entonijevog slomljenog stopala. Kvin nije mogao da izvede planirane korake skakanja, pa je modifikovao koreografiju pokretima vučenja i klizanja koje je, kako je rekao, naučio od lokalnog seljanina.

Kvinov lik je izveo ovu nezaboravnu plesnu sekvencu na prelepoj plaži sela Stavros tokom kulminacionog finala filma. Naziv plesa „sirtaki“ nastao je prirodno tokom prve projekcije filma, piše Wikipedia.

Ovo kulturno remek-delo dostiglo je izuzetne visine od svog nastanka. Ples je zaslužio svoje mesto u Ginisovoj knjizi rekorda nakon što je 5.614 ljudi je postavilo Ginisov svetski rekord za najveći ples Sirtaki („Grk Zorba“) u Volosu, u Grčkoj 2012. godine.

Ovo dostignuće je pokazalo kako se sirtaki razvio od filmske kreacije u živu kulturnu tradiciju.