22.15 B92

Operacija: Podmornica

Radnja filma je smeštena u poslednje dane Drugog svetskog rata. Očajna Nemačka, u pokušaju da preokrene ishod rata i izbegne poraz, okuplja svoje preostale podmornice za poslednju, visokorizičnu misiju: prelazak Atlantika sa ciljem da izvrše napad direktno na tlo Sjedinjenih Američkih Država, tačnije na Njujork. Vođenje ove operacije povereno je veteranu, kapetanu Hansu Kesleru. Uloge: Dolf Lundgren, Frenk Grilo, Hajram A. Marej, Endru Steker.

00.00 Prva

Rat korporacija

Privatna kompanija koju vodi bivši potpredsednik Amerike okupirala je ratom razoren Turkistan, ali moćni ministar za naftne resurse sa Srednjeg Istoka na svaki način će ih sprečiti da iskoriste situaciju. U nameri da preuzme monopol u Turkistanu, potpredsednik kompanije angažuje plaćenog ubicu Hausera da ukloni ministra koji im stoji na putu do uspeha. Uloge: Džon Kjuzak, Hilari Daf, Marisa Tomei, Ben Kingsli, Den Ejkrojd.

00.45 RTS1

Pustinjski razbojnici

Hejzel pati od teškog oblika agorafobije, straha od otvorenog prostora, što izaziva probleme u odnosima sa majkom Di.Hejzel i Di odlučuju da se zapute ka ustanovi u pustinji, gde bi možda mogli da joj pomognu. Kada ih napadnu razbojnici, Hejzel mora da se izbori sa svojim strahom ne bi li spasla svoj i majčin život.Uloge: Bela Torn, Kajra Sedžvik, Frenk Grilo