Poznati biznismen Branko Babić, poznat kao noćna mora blokadera jer mesecima unazad na šaljiv način raskrinkava njihove laži, izmišljotine, ali i raznorazne bizarije, vratio se posle kratke pauze na društvenu mrežu Iks i jako udario po, a kome drugom, neko nekrunisanom vladaru lapsusa koji bi da bude nekakav političar.



Naravno, reč je o Vladanu Đokiću, koji bi trebalo da je rektor Univerziteta u Beogradu, a u stvari je, što se može videti i po snimku na Babićevom nalogu na Iksu, blokaderčić sa dna kace.

Babić je na svom nalogu na popularnoj društvenoj mreži podelio snimak s poslednjeg Đokićevog javnog nastupa, gde se, sada već po običaju, taj rektor u pokušaju izblamirao za sve pare, a potom i napisao važnu poruku za sve blokadere.

- Dragi moji stUdenti, samo bez potresanja. Sa Đokićem na čelu da izađete na izbore i da ste jedini izbor, vi bi opet izgubili. Koji šou leptemazo - napisao je Babić uz veliki emitikon smeha.

A zatim sledi urnebesan snimak.

- Studentski potresti?! Studenti želU da učestvuju na studentskim potrestima?! Samo da se ne potresaju mnogo na potrestima jer Srbija pobeđuje! - poručio je Babić u svom dobro poznatom duhovitom maniru.

Usledile su mnogobrojne reakcije na ovaj snimak, a većina korisnika Iksa priznaje da i dalje ne može da poveruje sopstvenim ušima da jedan rektor univerziteta govori na ovakav način.

Da nije smešno, bilo bi tužno!