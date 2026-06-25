U sredu je objavljem prvi trejler za film "Practical Magic 2", dugoočekivani nastavak kultnog filma "Practical Magic" ("Ljubavne čarolije") iz 1998. godine.

U filmu Nikol Kidman i Sandra Bulok igraju sestre koje kreću u misiju da razbiju porodičnu kletvu koja ženama iz njihove loze onemogućava da pronađu trajnu ljubav.

Trejler počinje glasom tetke Frani Ovens, koju tumači Stokard Čening, dok se njene sestričine kao devojčice drže za ruke.

"Nema magije jače od sestrinstva", kaže ona. "Sudbina ju je iskušala, vreme ju je testiralo i nikada nije bila slomljena."

Iako porodično prokletstvo znači da bi zaljubljivanje bilo koje od sestara predstavljalo smrtnu presudu za muškarca u kojeg se zaljubi, trejler prikazuje Džilijan kako nagovara Sali da "izađe" i "dobro se provede".

Nakon što Sali odbije njene predloge, upoznajemo njene ćerke. Stariju ćerku Kajli glumi Džoi King, dok je ulogu mlađe Antonije preuzela Mejsi Vilijams.

"Sećaš se maminih priča da bi svako ko se zaljubi umro?", pita Kajli sestru dok se kriju ispod pokrivača. "Zar stvarno ne misliš da smo proklete?"

Sve se menja kada se Kajli zaljubi u mladića kojeg glumi Šolo Mariduenja.

U jednoj sceni on vozi bicikl kako bi joj doneo cveće, ali ga iznenada udara automobil, što postaje bolan podsetnik na snagu porodičnog prokletstva. Kada saznaju da je Kajli odlučila da "sama razbije prokletstvo", sestre Ovens kreću u potragu za njom kako bi jednom zauvek okončale kletvu.

Čini se da ih na tom putu očekuju misteriozni susreti sa Ijanom Rajtom, kojeg igra Li Pejs, stručnjakom za istoriju magije, kao i emotivno putovanje tokom kojeg će ponovo otkriti svoje moći, piše Deadline.

Scenario za "Practical Magic 2" potpisuju Akiva Goldsman, koji je radio i na originalnom filmu, i Džordžija Pričet, poznata po radu na seriji "Nasleđe". Bulok i Kidman su ujedno i producentkinje filma, a ovo je prva filmska uloga Sandre Bulok od 2022. godine.