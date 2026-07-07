00.00 Prva

Izgubljeni u ljubavi

Radnja filma vrti se oko uspešnog romanopisca Bila, koji se već nekoliko godina bori sa prevazilaženjem osećanja, koja gaji prema bivšoj ženi Eriki. U tome mu pomaže prijateljica, a ponekad i ljubavnica Triša. Erika podiže njihovo dvoje dece, Samantu i Rastija, a Bil pokušava nekako da popravi svoj odnos sa njima. Samanta je objavila svoj prvi roman i odlučna je da izbegne ljubav po bilo koju cenu, nakon što je videla kako su prošli njeni roditelji. Ipak, sreće simpatičnog Lua, koji je spreman da sve uradi ne bi li je osvojio. Rasti je, takođe, talentovan mlad pisac. On piše naučnu fantastiku, a njegov uzor je Stiven King. Stalno je u potrazi za novim životnim saznanjima. Tako tragajući, usput se zaljubljuje i u prelepu, ali i problematičnu Kejt. Tako, prvi put iskusi i šta znači „slomljeno srce“... Uloge: Greg Kiner, Dženifer Koneli.

22.15 B92

Zatočena

Radnja prati udovicu i dečjeg psihologa Meri, koja živi povučeno u ruralnoj Novoj Engleskoj i brine o svom nepokretnom usvojenom sinu. Kada tokom strašne zimske oluje nestane jedan od njenih mladih pacijenata, Meri počinju da progone zastrašujuće vizije i zvuci u kući, zbog čega počinje da gubi razum i sumnja šta je stvarnost, a šta plod njene mašte. Uloge: Naomi Vots, Čarli Hiton, Džejkob Tremblej, Oliver Plat.

00.45 RTS1

Pidžama za dvoje

Džeri Vebster i Kerol Templton rade u svetu oglašavanja, ali za različite agencije. Iznervirana Džerijevim metodama — upotrebom alkohola i žena da bi obezbedio ugovore za svoju agenciju — Kerol pokušava da ga izbaci iz profesije. Da bi to izbegao, Džeri podmićuje devojku koja bi svedočila protiv njega tako što joj daje glavnu ulogu u TV reklami za izmišljeni proizvod pod imenom „VIP“. Reklame slučajno budu emitovane, pa Džeri, da bi zadržao posao, mora zaista da osmisli „VIP“, u čemu mu pomaže doktor Lajnus Tajler. Kerol odlazi kod doktora u pokušaju da se dokopa „VIP“-a, ali pošto se ona i Džeri nikada ranije nisu sreli, pomisli da je Džeri zapravo doktor. Džeri koristi situaciju da bi je osvojio. Uloge: Rok Hadson, Doris Dej, Toni Rendal