Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, odlučio je da odgovori na uvrede Staniji Dobrojević i uzvrati udarce.

Poznato je da je Maja u Beloj kući nekoliko puta isticala da su njen otac i Stanija bili intimni u spoljnom svetu, a sada je Taki sve to potvrdio otkrivši najintimnije detalje njihovog odnosa.

- Baba se*a iz Rume koja me stalno proziva i doziva da dođem u Elitu isfrustrirana je jer i dalje ne može da me zaboravi i sveti mi se zato što je odbijena. Ona je ostavljena... Nikako ne može da zaboravi momenat kad je bila na kolenima kod mene u toaletu jednog kluba 2022. godine. Maja je odmah posumnjala jer smo se zadržali duži vremenski period. Nikakva je ljubavnica... Sveti se Maji jer nije uspela da joj postane maćeha, a onda ju je i Asmin Durdžić zamenio, tako izgledaju ostavljene žene - otkrio je Taki i poručio da je spremio ''iznenađenje'' za Staniju.

"Neka ostavi moju ćerku na miru"

- Ovih dana joj stiže torta kao što je dobila i Teodora Delić. Taj šar pej, neuspeli botoks neka ostavi moju ćerku na miru, na mlađima svet ostaje. Jesam nimfoman, zato je dobila vodu u kolenima, pukao joj meniskus. Ona je sada samo za staro gvožđe, njeno vreme je prošlo, završila je karijeru - poručio je Marinković Staniji.

Alo/Pink

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