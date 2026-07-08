RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.05 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.40 Sportski dnevnik
12.55 Veterinarska misija
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, igrana serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.50 Hrabro srce, film
23.50 Dnevnik
00.15 Kulturni dnevnik
00.30 Džekodou, film
02.05 Dnevnik
02.40 Dinastija, igrana serija
03.20 Nevidljiv strip: Težnja ka fanzinu
03.45 Veterinarska misija
04.10 Oko/oko magazin
04.40 Gastronomad
Najava
Hrabro srce 20.50 RTS1
Vilijam Volas je vođa ustanka Škota protiv okrutnog engleskog kralja Edvarda Prvog. Kad je bio mali, Vilijamovi otac i brat, kao i mnogi drugi, izgubili su život boreći se za slobodu Škotske. Posle gubitka još jedne voljene osobe, Vilijam odlučuje da digne ustanak kojim će jednom sa svagda skinuti jaram s vrata. Uloge: Mel Gibson, Sofi Marso, Patrik Makguan.
RTS 2
06.25 Verski kalendar
06.35 Datum
06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.50 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Restorančić zalogajčić
08.10 Kukuriku šou
08.30 Lola i Mila
08.35 Pustolov (2007)
09.00 Dečje beogradsko proleće 2024
09.55 Klima da nam štima
10.00 Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u četrnaestom sazivu, prenos
Program zavisi od trajanja prenosa
10.10 Uprirodi se
10.15 Zona talenta
11.45 Dobro je dobro je znati...
11.25 Naučni portal
11.50 Kulturna baština Srbije: Tara nacionalni park
zatim Fudbal: SP, Švajcarska – Kolumbija, finale, snimak
zatim Tenis: Vimbldon 2026, osmina finala, prenos
Program zavisi od prenosa
18.00 Radoslavci
18.30 Vremenska kapsula: Kraljica Marija Karađorđević
19.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.20 Gorka osveta, serija (svi)
20.15 Nevidljiv strip: Težnja ka fanzinu
20.45 O ljubavi i gađenju
21.10 Ženski raj, serija (svi)
22.00 Kultura Srba u Hrvatskoj – Dalmatinski Srbi
22.50 Bunt
23.20 Na nišanu, serija
00.05 Džez klub
01.00 Gorka osveta, serija (svi)
01.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.55 Radoslavci
02.25 Dobro je dobro je znati…
03.00 Kulturna baština Srbije: Tara nacionalni park
03.25 Tenis: Vimbldon 2026, osmina finala
Najava
Vremenska kapsula - Kraljica Marija Karađorđević 18.30 RTS2
Redakcija za kulturu i umetnost Kulturno-umetničkog programa, u okviru serijala "Vremenska kapsula", premijerno prikazuje emisiju "Kraljica Marija Karađorđević", koja je posvećena jednoj od najvećih i najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih kraljica. Prvi put, u jednoj dokumentarnoj emisiji, gledaoci će moći da se upoznaju sa životom i delima kraljice Marije: Ko je zaista bila rumunska princeza i srpska kraljica Marija? Kakav je bio njen život na rumunskom, a potom i na srpskom dvoru? Kako je postala srpska kraljica i supruga Aleksandra I Karađorđevića? Koliko je bila posvećena porodici i svojim sinovima, prestolonasledniku Petru II i kraljevićima Tomislavu i Andreju? Čime je sve zadužila srpski narod? Kakav je bio njen život pre, a kakav posle ubistva kralja Aleksandra u Marselju? Kakva je bila njena sudbina u izgnanstvu, u Engleskoj i gde je danas njeno mesto u istoriji i kulturi srpskog naroda? Princeza Marija Hoencolern Sigmaringen je rođena u Goti u Nemačkoj, 8. januara 1900. godine, kao treće dete rumunskog kraljevskog para Ferdinanda i Marije. Njena baba po majci je bila kneginja Marija Aleksandrovna, sestra ruskog cara Aleksandra III, a deda po majci Alfred, vojvoda od Edinburga i drugi sin kraljice Viktorije. Pre nego što je postala srpska kraljica, nosila je titulu princeze Velike Britanije i Severne Irske. Za kralja Aleksandra I Karađorđevića se udala 8. juna 1922.godine. U srpskom narodu ostaće upamćena kao Kraljica Majka i veliki dobrotvor.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Paparaco lov
00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou
Najava
Paparaco lov 23.00 Pink
Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 ProKuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, igrana serija
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Azbuka mog života, igrana serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
20.55 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, domaća igrana serija
23.00 Glam i Drama
00.00 Ponoćno sunce, igrani film
01.45 Izgubljeni u ljubavi, igrani film
Najava
Ponoćno sunce 00.00 Prva
Romantična drama, govori o 17-ogodišnjoj devojci Kejt koja, zbog retke bolesti, ne sme da bude izložena suncu. Uloge: Bela Torn, Patrik Švarceneger, Rob Rigl.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.00 Puls
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Izvan dometa, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Izvan dometa 22.15 B92
Arogantni biznismen dolazi u pustinju Mohave i sa mladim vodičem odlazi u lov. Nakon strašno nesrećnog događaja, započeće okrutna igra mačke i miša... Uloge: Majkl Daglas, Džeremi Ajrvin, Hana Mangan Lorens, Roni Koks, martin Palmer.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 BINGO
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Provodadžija 13.00 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
HYPE TV
07.00 City Hype
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.00 Film. Dobar vetar plava ptico
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Ko si kad ne gleda niko
15.30 Život uživo
16.00 Čovek iz hrastove šume, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 ABS šou
23.00 Usputna nevesta, igrani film
02.00 City Hype
RTV PANČEVO
06.35 Buna ziua
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Zdrav i prav
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 Zdravlje nacije
22.00 Velike vesti
22.35 Lice nacije
23.52 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Kuvajte sa Meri Beri
13.00 Patina meksička jela
15.00 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
16.00 Markus Vering
16.30 Prijatno
17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvajte sa Meri Beri
20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom
21.00 David Skoko: Motor, loza, varjača
STAR LIFE
10.10 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Skajmed
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Šerifova zemlja
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
09.20 Pljačkaš grobova, film
12.10 Čudesna sudbina kamenog dečaka, film
13.20 Cirklina Koko i divlji nosorog, igrani film
14.25 Filmske zvezde ne umiru u Liverpulu, film
16.10 Sve što želim, igrani film
17.45 Ljubav i meci, igrani film
19.25 Zaštitinik, film
21.00 Proksima, igrani film
22.45 Opasan poziv, igrani film
SUPERSTAR
06.15 Besa, domaća igrana serija
07.15 Besa, domaća igrana serija
08.10 Volja sinovljeva, domaći igrani film
10.50 Policijska akademija 7, igrani film
12.20 Povratak u budućnost, igrani film
14.20 Megdan, domaći film
16.10 Kejt i Leopold, igrani film
18.15 Isterivač pravde, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Klan, domaća igrana serija
22.05 Elitna ekipa, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Dah života, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Metar moga sela
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Domaćica
14.35 Blic zdravlje Podkast
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Scena
19.10 Sportal: Mundijalske priče
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Ceca šou
23.55 Scena
00.15 Dug moru, igrana serija
01.05 Kakav deda, takav unuk, igrani film
02.40 Život u balansu
03.30 Dug moru, igrana serija
04.15 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, igrani film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Zaveštanje
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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