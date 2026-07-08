RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.05 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.40 Sportski dnevnik

12.55 Veterinarska misija

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, igrana serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.50 Hrabro srce, film

23.50 Dnevnik

00.15 Kulturni dnevnik

00.30 Džekodou, film

02.05 Dnevnik

02.40 Dinastija, igrana serija

03.20 Nevidljiv strip: Težnja ka fanzinu

03.45 Veterinarska misija

04.10 Oko/oko magazin

04.40 Gastronomad

Najava

Hrabro srce 20.50 RTS1

Vilijam Volas je vođa ustanka Škota protiv okrutnog engleskog kralja Edvarda Prvog. Kad je bio mali, Vilijamovi otac i brat, kao i mnogi drugi, izgubili su život boreći se za slobodu Škotske. Posle gubitka još jedne voljene osobe, Vilijam odlučuje da digne ustanak kojim će jednom sa svagda skinuti jaram s vrata. Uloge: Mel Gibson, Sofi Marso, Patrik Makguan.

RTS 2

06.25 Verski kalendar

06.35 Datum

06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.50 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Restorančić zalogajčić

08.10 Kukuriku šou

08.30 Lola i Mila

08.35 Pustolov (2007)

09.00 Dečje beogradsko proleće 2024

09.55 Klima da nam štima

10.00 Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u četrnaestom sazivu, prenos

Program zavisi od trajanja prenosa

10.10 Uprirodi se

10.15 Zona talenta

11.45 Dobro je dobro je znati...

11.25 Naučni portal

11.50 Kulturna baština Srbije: Tara nacionalni park

zatim Fudbal: SP, Švajcarska – Kolumbija, finale, snimak

zatim Tenis: Vimbldon 2026, osmina finala, prenos

Program zavisi od prenosa

18.00 Radoslavci

18.30 Vremenska kapsula: Kraljica Marija Karađorđević

19.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.20 Gorka osveta, serija (svi)

20.15 Nevidljiv strip: Težnja ka fanzinu

20.45 O ljubavi i gađenju

21.10 Ženski raj, serija (svi)

22.00 Kultura Srba u Hrvatskoj – Dalmatinski Srbi

22.50 Bunt

23.20 Na nišanu, serija

00.05 Džez klub

01.00 Gorka osveta, serija (svi)

01.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.55 Radoslavci

02.25 Dobro je dobro je znati…

03.00 Kulturna baština Srbije: Tara nacionalni park

03.25 Tenis: Vimbldon 2026, osmina finala

Najava

Vremenska kapsula - Kraljica Marija Karađorđević 18.30 RTS2

Redakcija za kulturu i umetnost Kulturno-umetničkog programa, u okviru serijala "Vremenska kapsula", premijerno prikazuje emisiju "Kraljica Marija Karađorđević", koja je posvećena jednoj od najvećih i najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih kraljica. Prvi put, u jednoj dokumentarnoj emisiji, gledaoci će moći da se upoznaju sa životom i delima kraljice Marije: Ko je zaista bila rumunska princeza i srpska kraljica Marija? Kakav je bio njen život na rumunskom, a potom i na srpskom dvoru? Kako je postala srpska kraljica i supruga Aleksandra I Karađorđevića? Koliko je bila posvećena porodici i svojim sinovima, prestolonasledniku Petru II i kraljevićima Tomislavu i Andreju? Čime je sve zadužila srpski narod? Kakav je bio njen život pre, a kakav posle ubistva kralja Aleksandra u Marselju? Kakva je bila njena sudbina u izgnanstvu, u Engleskoj i gde je danas njeno mesto u istoriji i kulturi srpskog naroda? Princeza Marija Hoencolern Sigmaringen je rođena u Goti u Nemačkoj, 8. januara 1900. godine, kao treće dete rumunskog kraljevskog para Ferdinanda i Marije. Njena baba po majci je bila kneginja Marija Aleksandrovna, sestra ruskog cara Aleksandra III, a deda po majci Alfred, vojvoda od Edinburga i drugi sin kraljice Viktorije. Pre nego što je postala srpska kraljica, nosila je titulu princeze Velike Britanije i Severne Irske. Za kralja Aleksandra I Karađorđevića se udala 8. juna 1922.godine. U srpskom narodu ostaće upamćena kao Kraljica Majka i veliki dobrotvor.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov

00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou

Najava

Paparaco lov 23.00 Pink

Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 ProKuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, igrana serija

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Azbuka mog života, igrana serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

20.55 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, domaća igrana serija

23.00 Glam i Drama

00.00 Ponoćno sunce, igrani film

01.45 Izgubljeni u ljubavi, igrani film

Najava

Ponoćno sunce 00.00 Prva

Romantična drama, govori o 17-ogodišnjoj devojci Kejt koja, zbog retke bolesti, ne sme da bude izložena suncu. Uloge: Bela Torn, Patrik Švarceneger, Rob Rigl.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.00 Puls

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Izvan dometa, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Izvan dometa 22.15 B92

Arogantni biznismen dolazi u pustinju Mohave i sa mladim vodičem odlazi u lov. Nakon strašno nesrećnog događaja, započeće okrutna igra mačke i miša... Uloge: Majkl Daglas, Džeremi Ajrvin, Hana Mangan Lorens, Roni Koks, martin Palmer.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 BINGO

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Provodadžija 13.00 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

HYPE TV

07.00 City Hype

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Film. Dobar vetar plava ptico

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Ko si kad ne gleda niko

15.30 Život uživo

16.00 Čovek iz hrastove šume, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 ABS šou

23.00 Usputna nevesta, igrani film

02.00 City Hype

RTV PANČEVO

06.35 Buna ziua

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Zdrav i prav

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 Zdravlje nacije

22.00 Velike vesti

22.35 Lice nacije

23.52 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Kuvajte sa Meri Beri

13.00 Patina meksička jela

15.00 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

16.00 Markus Vering

16.30 Prijatno

17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvajte sa Meri Beri

20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom

21.00 David Skoko: Motor, loza, varjača

STAR LIFE

10.10 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Skajmed

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Šerifova zemlja

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

09.20 Pljačkaš grobova, film

12.10 Čudesna sudbina kamenog dečaka, film

13.20 Cirklina Koko i divlji nosorog, igrani film

14.25 Filmske zvezde ne umiru u Liverpulu, film

16.10 Sve što želim, igrani film

17.45 Ljubav i meci, igrani film

19.25 Zaštitinik, film

21.00 Proksima, igrani film

22.45 Opasan poziv, igrani film

SUPERSTAR

06.15 Besa, domaća igrana serija

07.15 Besa, domaća igrana serija

08.10 Volja sinovljeva, domaći igrani film

10.50 Policijska akademija 7, igrani film

12.20 Povratak u budućnost, igrani film

14.20 Megdan, domaći film

16.10 Kejt i Leopold, igrani film

18.15 Isterivač pravde, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Klan, domaća igrana serija

22.05 Elitna ekipa, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Dah života, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Metar moga sela

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Domaćica

14.35 Blic zdravlje Podkast

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Scena

19.10 Sportal: Mundijalske priče

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Ceca šou

23.55 Scena

00.15 Dug moru, igrana serija

01.05 Kakav deda, takav unuk, igrani film

02.40 Život u balansu

03.30 Dug moru, igrana serija

04.15 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, igrani film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Zaveštanje

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča