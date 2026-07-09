Madrid je u četvrtak saopštio da je američki predsednik Donald Tramp ublažio retoriku prema Španiji, nekoliko sati nakon što je zapretio obustavom trgovine sa tom saveznicom iz NATO-a, jer je saznao da je ona značajno povećala doprinos Severnoatlantskom savezu proteklih godina, piše Rojters.

Na samitu NATO-a u Ankari u sredu, Tramp je nazvao Španiju "užasnim partnerom" i naložio trenutnu obustavu svake trgovine sa tom zemljom nakon sporova oko izdvajanja za odbranu i rata u Iranu.

Na povratku u Sjedinjene Države posle samita, rekao je novinarima u avionu Air Force One: "Imao sam problema, i još ih imam. Ali, Španija se danas potpuno iskupila. Španija je danas bila veoma velikodušna".

"Ispunili su zahtev za velikim uplatama"

Na pitanje šta je Španija učinila, odgovorio je:

- Ispunili su zahtev za velikim uplatama, a da nisu, ne bismo s njima ni razgovarali.

Portparol španskog premijera Pedra Sančeza rekao je da se pretpostavlja da se to odnosi na usklađivanje Madrida sa bivšim ciljem NATO-a da se za odbranu izdvaja dva odsto BDP-a.

Sančez je na samitu istakao da će Španija ove godine ostvariti taj cilj, nakon što je više nego udvostručila nominalni budžet za odbranu – sa 0,98 odsto BDP-a u 2017. na gotovo 33 milijarde evra. Umanjio je značaj nesuglasica i rekao da je tokom samita imao "veoma srdačan" razgovor sa Trampom.

Međutim, Tramp je u više navrata kritikovao Španiju zato što nije pristala na novi cilj prema kojem bi države članice NATO-a do 2035. godine trebalo da izdvajaju pet odsto BDP-a za odbranu.

Nije jasno šta bi Trampovo ublažavanje retorike moglo da znači

Španska levičarska vlada poručuje da želi da odgovori na stvarne pretnje, a ne da povećava potrošnju samo radi nje same, jer bi to značilo smanjenje socijalnih davanja.

Rojters navodi da za sada nije jasno šta bi Trampovo ublažavanje retorike moglo da znači za njegovu pretnju obustavom trgovine.

Na pitanje o narednim koracima nakon Trampove direktive, američki zvaničnik u Vašingtonu rekao je za Rojters da će nadležne savezne agencije predstaviti Trampu spisak španskih proizvoda koji bi mogli da se nađu pod embargom.

Advokati specijalizovani za trgovinsko pravo kažu da bi Tramp mogao da se pozove na Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima kako bi uveo potpuni ili delimični embargo na uvoz iz Španije. Prva Trampova administracija je 2018. godine uvela antidampinšku carinu od 30 odsto na španske crne masline.

Kritike opozicije

Prema rasporedu španske vlade, ministarka odbrane Margarita Robles trebalo bi u četvrtak da održi radni sastanak sa američkim ambasadorom Bendžaminom Leonom, ali detalji nisu poznati.

Izvori iz španske delegacije u Ankari, koje citira list El Mundo, navode da je Madrid ovaj spor uporedio sa nameštenom borbom u kojoj nema stvarnog sukoba, kao i da španski zvaničnici, uprkos Trampovim kritikama, nisu primetili nikakve ekonomske posledice niti pad ulaganja u Španiju proteklih godina.

Pojedini članovi glavne opozicione Narodne stranke (PP) okrivili su Sančeza za ovu prepirku, ali su poručili da stoje uz svoju zemlju.

Visoki funkcioner PP-a istakao je međuzavisnost španskih i američkih kompanija, što znači da "ekonomska stvarnost ima prednost nad grandioznim izjavama koje Tramp pokušava da da kako bi napao Španiju".

U regionu Aragon, kojim upravlja PP, gde su velike američke tehnološke kompanije, uključujući Amazon i Microsoft, uložile milijarde dolara u centre za obradu podataka, zvaničnici su rekli da se poslovanje odvija uobičajeno.

Santijago Abaskal, Trampov saveznik i lider krajnje desničarske stranke Vox, izjavio je da su tenzije sa Vašingtonom "apsolutno dramatične" i optužio Sančeza da "uništava kredibilitet Španije na svetskoj sceni".

(Jutarni list)