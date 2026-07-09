RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.05 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.30 Sportski dnevnik

12.40 Trag: Dositej učitelj za buduće vekove

13.10 Kuhinja moga kraja

14.10 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.55 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

21.50 Fudbal: SP, Francuska – Maroko, četvrtfinale, prenos

23.55 Jedan svet – jedna igra

00.15 Dnevnik

00.35 Kulturni dnevnik

00.55 Pustinjski razbojnci, film

02.30 Dnevnik

03.00 Fudbal: SP, Francuska – Maroko, četvrtfinale

Najava

Fudbal: SP, Francuska – Maroko, četvrtfinale 21.50 RTS1

U Bostonu ćemo u četvrtak dobiti prvog polufinalistu šampionata sveta. Francuzi sa Mbapeom, Dembeleom i ostalim asovima imaće za rivala sjajnu selekciju Maroka. Marokanci su pokazali da u Kataru nisu slučajno došli do polufinala. Sada imaju šansu da ponove taj rezultat. Nisu imali oscilacije. Igraju napadački, ali pred duel sa Francuzima osnovno je pitanje da li mogu da zadrže moćni napad Francuza. Na ovom šampionatu bilo je mnogo iznenađenja tako da i Maroko ima svoju šansu. Komentator je Nemanja Matić.

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Šumske priredbe

08.15 Bajka o ribaru i ribici

08.55 Ana Beatriz – Jedna posebna šetnja

09.10 NTC kviz

10.00 Portreti epoha

10.00 Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u četrnaestom sazivu, prenos

Program zavisi od prenosa

10.35 Radoznalci

10.55 RTS lab

11.25 Edu global

11.50 Vodič kroz budućnost

12.25 Rodoslavci

12.55 Klutrua Srba u Hrvatskoj: Dubrovnik

13.45 Lov i ribolov

14.15 Grozd

15.00 Vimbldon 2026 (Ž): polufiale 1, prenos

zatim Vimbldon 2026 (Ž): polufiale 2, prenos

19.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.30 Gorka osveta, serija

20.20 24 časa dnevno sa velikim mačkama

21.15 Ženski raj, serija

22.00 Tribina mladih – 50 godina kasnije

22.30 Orlovi republike, film

00.45 Indeksi i prijatelji

01.35 Gorka osveta, serija

02.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.30 Vimbldon 2026 (Ž): polufiale 1, prenos

04.25 Vimbldon 2026 (Ž): polufiale 2, prenos

Najava

Orlovi republike 22.30 RTS2

Voljeni egipatski glumac pod pritiskom je da prihvati glavnu ulogu u filmu koji je naručio sam vrh režima. Iako nevoljno pristaje, uskoro se nađe uvučen u unutrašnji krug moći. Poput moljca privučenog plamenu, započinje aferu sa misterioznom suprugom generala koji nadgleda snimanje filma. Uloge: Šerijen Dabis, Fares Fares, Lika Kudri.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 ProKuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, igrana serija

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Azbuka mog života, igrana serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Dadilja sa sela, domaća igrana serija

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, domaća igrana serija

23.00 Glam i Drama

00.00 Rat korporacija, igrani film

01.45 Ponoćno sunce, igrani film

Najava

Rat korporacija 00.00 Prva

U nameri da preuzme monopol u Turkistanu, potpredsednik kompanije angažuje plaćenog ubicu Hausera da ukloni ministra koji im stoji na putu do uspeha.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Operacija: Podmornica, igrani film

00.00 Leteći start

Najava

Operacija: Podmornica 22.15 B92

U poslednjim danima Drugog svetskog rata, Nemačka, očajna zbog poslednje šanse da porazi savezničke sile, okrenula se svom poslednjem preostalom oružju... Uloge: Dolf Lundgren, Frenk Grilo, Hajram A. Marej, Endru Steker.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Telemaster 2 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Vesna Dedić

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Čovek iz hrastove šume, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 ABS šou

16.00 Nedelja knjige, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 Zanatlije - Opančar

22.30 Hype intervju - Vesna Dedić

23.15 Veliki gazda, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Deca su ukras sveta

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 Intervju

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

12.00 Omiljena jela: Meri Beri

13.00 Gladan ko vuk

14.00 Rik Stajn i ambasador Japana

15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba

16.30 Prijatno

17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Omiljena jela: Meri Beri

19.30 Omiljena jela: Meri Beri

20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom

21.00 David Skoko

STAR LIFE

10.10 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Šerifova zemlja

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ti i ja

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Šerifova zemlja

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

08.50 Ljubav i meci, igrani film

10.30 Opasan poziv, igrani film

12.15 Cirklina Koko i divlji nosorog

13.20 Bamzi i grad lopova, film

14.25 Sve što želim, igrani film

16.00 Rifkinov festival, film

17.30 Zaštitinik, film

19.05 Špijunova supruga, film

21.00 Ubistvo svetog jelena, film

23.00 Proksima, igrani film

00.45 Dvostruki ljubavnik, film

SUPERSTAR

06.15 Besa, domaća igrana serija

07.10 Klan, domaća igrana serija

08.10 Megdan, domaći igrani film

10.00 Povratak u budućnost, igrani film

12.00 Povratak u budućnost 2, igrani film

13.55 Jedini izlaz, domaći film

15.55 Bez obaveza, igrani film

17.50 Iznenadni udar, igrani film

19.55 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, domaća igrana serija

22.00 Pastir, igrani film

23.45 Gremlini, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana

19.45 Iz sveg glasa, igrani film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Metar moga sela

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo - Best of

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Scena

19.10 Sportal: Mundijalske priče

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Blic poligraf

00.45 Dug moru, igrana serija

01.35 Balkanskom ulicom

03.00 Šou Stoperka - Goca Tržan

04.30 Dug moru, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča