RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.05 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.30 Sportski dnevnik
12.40 Trag: Dositej učitelj za buduće vekove
13.10 Kuhinja moga kraja
14.10 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Cvat lipe na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.55 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
21.50 Fudbal: SP, Francuska – Maroko, četvrtfinale, prenos
23.55 Jedan svet – jedna igra
00.15 Dnevnik
00.35 Kulturni dnevnik
00.55 Pustinjski razbojnci, film
02.30 Dnevnik
03.00 Fudbal: SP, Francuska – Maroko, četvrtfinale
Najava
Fudbal: SP, Francuska – Maroko, četvrtfinale 21.50 RTS1
U Bostonu ćemo u četvrtak dobiti prvog polufinalistu šampionata sveta. Francuzi sa Mbapeom, Dembeleom i ostalim asovima imaće za rivala sjajnu selekciju Maroka. Marokanci su pokazali da u Kataru nisu slučajno došli do polufinala. Sada imaju šansu da ponove taj rezultat. Nisu imali oscilacije. Igraju napadački, ali pred duel sa Francuzima osnovno je pitanje da li mogu da zadrže moćni napad Francuza. Na ovom šampionatu bilo je mnogo iznenađenja tako da i Maroko ima svoju šansu. Komentator je Nemanja Matić.
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Šumske priredbe
08.15 Bajka o ribaru i ribici
08.55 Ana Beatriz – Jedna posebna šetnja
09.10 NTC kviz
10.00 Portreti epoha
10.00 Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u četrnaestom sazivu, prenos
Program zavisi od prenosa
10.35 Radoznalci
10.55 RTS lab
11.25 Edu global
11.50 Vodič kroz budućnost
12.25 Rodoslavci
12.55 Klutrua Srba u Hrvatskoj: Dubrovnik
13.45 Lov i ribolov
14.15 Grozd
15.00 Vimbldon 2026 (Ž): polufiale 1, prenos
zatim Vimbldon 2026 (Ž): polufiale 2, prenos
19.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.30 Gorka osveta, serija
20.20 24 časa dnevno sa velikim mačkama
21.15 Ženski raj, serija
22.00 Tribina mladih – 50 godina kasnije
22.30 Orlovi republike, film
00.45 Indeksi i prijatelji
01.35 Gorka osveta, serija
02.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.30 Vimbldon 2026 (Ž): polufiale 1, prenos
04.25 Vimbldon 2026 (Ž): polufiale 2, prenos
Najava
Orlovi republike 22.30 RTS2
Voljeni egipatski glumac pod pritiskom je da prihvati glavnu ulogu u filmu koji je naručio sam vrh režima. Iako nevoljno pristaje, uskoro se nađe uvučen u unutrašnji krug moći. Poput moljca privučenog plamenu, započinje aferu sa misterioznom suprugom generala koji nadgleda snimanje filma. Uloge: Šerijen Dabis, Fares Fares, Lika Kudri.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 ProKuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, igrana serija
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Azbuka mog života, igrana serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Dadilja sa sela, domaća igrana serija
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, domaća igrana serija
23.00 Glam i Drama
00.00 Rat korporacija, igrani film
01.45 Ponoćno sunce, igrani film
Najava
Rat korporacija 00.00 Prva
U nameri da preuzme monopol u Turkistanu, potpredsednik kompanije angažuje plaćenog ubicu Hausera da ukloni ministra koji im stoji na putu do uspeha.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.00 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Operacija: Podmornica, igrani film
00.00 Leteći start
Najava
Operacija: Podmornica 22.15 B92
U poslednjim danima Drugog svetskog rata, Nemačka, očajna zbog poslednje šanse da porazi savezničke sile, okrenula se svom poslednjem preostalom oružju... Uloge: Dolf Lundgren, Frenk Grilo, Hajram A. Marej, Endru Steker.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Telemaster 2 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Vesna Dedić
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.00 Čovek iz hrastove šume, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 ABS šou
16.00 Nedelja knjige, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 Zanatlije - Opančar
22.30 Hype intervju - Vesna Dedić
23.15 Veliki gazda, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Deca su ukras sveta
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 Intervju
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
12.00 Omiljena jela: Meri Beri
13.00 Gladan ko vuk
14.00 Rik Stajn i ambasador Japana
15.00 Džejmi Oliver: Godišnja doba
16.30 Prijatno
17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Omiljena jela: Meri Beri
19.30 Omiljena jela: Meri Beri
20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom
21.00 David Skoko
STAR LIFE
10.10 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Šerifova zemlja
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ti i ja
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Šerifova zemlja
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
08.50 Ljubav i meci, igrani film
10.30 Opasan poziv, igrani film
12.15 Cirklina Koko i divlji nosorog
13.20 Bamzi i grad lopova, film
14.25 Sve što želim, igrani film
16.00 Rifkinov festival, film
17.30 Zaštitinik, film
19.05 Špijunova supruga, film
21.00 Ubistvo svetog jelena, film
23.00 Proksima, igrani film
00.45 Dvostruki ljubavnik, film
SUPERSTAR
06.15 Besa, domaća igrana serija
07.10 Klan, domaća igrana serija
08.10 Megdan, domaći igrani film
10.00 Povratak u budućnost, igrani film
12.00 Povratak u budućnost 2, igrani film
13.55 Jedini izlaz, domaći film
15.55 Bez obaveza, igrani film
17.50 Iznenadni udar, igrani film
19.55 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, domaća igrana serija
22.00 Pastir, igrani film
23.45 Gremlini, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana
19.45 Iz sveg glasa, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Metar moga sela
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo - Best of
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Scena
19.10 Sportal: Mundijalske priče
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Blic poligraf
00.45 Dug moru, igrana serija
01.35 Balkanskom ulicom
03.00 Šou Stoperka - Goca Tržan
04.30 Dug moru, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
Komentari (0)