22.15 B92

Izvan dometa

Arogantni biznismen dolazi u pustinju Mohave i sa mladim vodičem odlazi u lov. Nakon strašno nesrećnog događaja, započeće okrutna igra mačke i miša koju samo jedan od njih sme da preživi. Na nišanu puške i ispod vrelog pustinjskog sunca – kakve su šanse za opstanak? Uloge: Majkl Daglas, Džeremi Ajrvin, Hana Mangan Lorens, Roni Koks, martin Palmer.

20.50 RTS1

Hrabro srce

Vilijam Volas je vođa ustanka Škota protiv okrutnog engleskog kralja Edvarda Prvog. Kad je bio mali, Vilijamovi otac i brat, kao i mnogi drugi, izgubili su život boreći se za slobodu Škotske. Posle gubitka još jedne voljene osobe, Vilijam odlučuje da digne ustanak kojim će jednom sa svagda skinuti jaram s vrata. Film „Hrabro srce“ osvojio je pet Oskara. Uloge: Mel Gibson, Sofi Marso, Patrik Makguan.

21.00 Prva

Ponoćno sunce

Epska romantična drama, govori o 17-ogodišnjoj devojci Kejt koja, zbog retke bolesti, ne sme da bude izložena suncu. Tokom dana je u kući, a tek uveče, po mraku, kreće prema lokalnoj železničkoj stanici gde svira gitaru za putnike. Jedne večeri, upliće se sudbina, i Kejt upoznaje dečka s kojim započinje letnju romansu. Uloge: Bela Torn, Patrik Švarceneger, Rob Rigl.