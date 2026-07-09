Opštinski sud u Travniku potvrdio je optužnicu protiv M. M, kojeg terete da je sekirom razbio 12 televizora i boxing mašinu u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Travniku, a potom, preteći da će ih iseći, zamahivao sekirom prema policajcima koji su došli na intervenciju.

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je optužnicu protiv M. M. za oštećenje tuđe stvari i napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, dok je Tužilaštvo predložilo da mu se izrekne mera obaveznog psihijatrijskog lečenja ambulantnim putem.

Prema navodima optužnice, M. M. je 28. septembra 2025. godine oko 16 časova u Novom Travniku, pijan, sa 1,79 promila alkohola u krvi, ušao u ugostiteljski objekat u vlasništvu Z. J, u kojem se nalazi i sportska kladionica.

U optužnici se navodi da je sa sobom doneo tesarsku sekiru sa drvenom drškom i metalne sklopive merdevine.

Nakon što je popio kafu, uz pomoć merdevina se popeo do televizora postavljenih u objektu te ih, koristeći fizičku snagu i sekiru, počeo razbijati.

Na taj način je uništio ukupno 12 LED televizora različitih proizvođača i dimenzija, koji su se nalazili u ugostiteljskom objektu i prostoru sportske kladionice.

Nakon toga izašao je ispred objekta, gde je sekirom razbio i ekran boxing mašine.

U optužnici se navodi da je vlasnik objekta pokušao da ga spreči, ali mu je M. M. zapretio rečima: "Pusti mi sekiru, otići ću kući po nešto drugo, pa ću napraviti veće zlo."

Po pozivu vlasnika na mesto događaja stigli su policijski službenici, koji su M. M. zatekli ispred objekta sa sekirom u ruci dok je razbijao boxing mašinu.

Prema optužnici, okrenuo se prema policajcima A. D, K. Z. i M. Č. te im, zamahujući sekirom, rekao: "Priđite da vas sasečem, majku vam j...".

Iako su mu policijski službenici glasnim naredbama govorili da odloži sekiru, on je to odbio rečima: "Neću da je spustim, šta mi možete, priđite i sami je uzmite ako smete, majku vam j...".

Dok su policajci držali sigurnu udaljenost i pokušavali mu prići sa strane kako bi ga savladali, M. M. je nastavio da pruža aktivan otpor i zamahuje sekirom prema njima.

Kada je ugledao policijskog službenika M. Č, koji mu je prilazio sa bočne strane, zapretio mu je rečima: "Alo ti, doći ću ti kući i sve ću vas pobiti, majku ti j...".

Prema navodima optužnice, tek nakon što mu se obratio prolaznik J. M, kojeg je poznavao, rečima: "Šta to radiš, smiri se", policijski službenici iskoristili su trenutak njegove nepažnje, prišli mu, oduzeli sekiru, stavili ga pod kontrolu i odvezli u policijsku stanicu.

Tužilaštvo navodi da je M. M. ranije evidentiran zbog psihijatrijskih bolesti. U optužnici se navodi da su njegove sposobnosti shvatanja značaja dela i upravljanja postupcima u vreme događaja bile bitno smanjene, kao i da se, uprkos ranijem lečenju i zabrani konzumiranja alkohola, doveo u stanje alkoholisanosti.

Postupajuća tužiteljka je, na osnovu člana 411 Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, predložila da sud M. M. izrekne meru obaveznog psihijatrijskog lečenja ambulantnim putem.

Alo/Nezavisne

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