Prelep zalazak sunca na ulicama Njujorka bio je savršena pozadina za snimanje nove romantične komedije u kojoj glume Kejt Hadson i Havijer Bardem.

Iako je snimanje filmova u velikom gradu prilično uobičajena stvar, njihov strastveni poljubac usred ulice nije mogao da prođe nezapaženo.

Reč je o njihovom novom filmu „Zdravo i Pariz“, koji je napisala i režirala Elizabet Čomko, a inspirisan je bestselerom „Taj deo je bio istinit“ Debore Mekinli.

Na setu u centru Njujorka, par je izgledao prilično doterano, Hadson je nosila midi haljinu sa cvetnim printom preko koje je prebacila ružičasti šal, a Bardem je nosio ležernu belu košulju sa krem jaknom.

Film prati priču o pejzažnom arhitekti koji se bori za uspeh i uspešnom piscu, koji imaju neprijatan prvi susret u Parizu pre nego što se postepeno upoznaju razmenjujući knjige i recepte dok žive na suprotnim stranama Atlantika. Na kraju shvataju da bi izbor života u paru bio veliki izazov, ali se ipak upuštaju u romansu.

Među ostalim ranije najavljenim članovima glumačke ekipe su Stiv Zan, Fil Danster, Džema Čen, Ejsling Bi i Marijan Žan-Batist, piše „The Hollywood Reporter“.