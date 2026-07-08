Arena Premium 1
06.00 Osmina finala 5, sportski program
08.30 Osmina finala 6, sportski program
10.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 07.07., sportski program
11.00 Partizan 6.7., sportski program
13.00 Železničar - CSKA 1948
15.00 Osmina finala 7, sportski program
20.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Bugarska
17.30 Osmina finala 8, sportski program
22.30 Best of četvrtfinalista 1, sportski program
01.00 Best of četvrtfinalista 2, sportski program
03.30 Best of četvrtfinalista 3, sportski program
Arena Premium 2
08.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Tajland – SAD, sportski program
12.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Japan – Brazil, sportski program
14.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina – Kanada, sportski program
16.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Češka – Nemačka, sportski program
18.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Japan – Brazil, sportski program
22.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Bugarska
01.00 Best of NBA Plej-of, sportski program
03.30 Best of NBA Plej-of, sportski program
Eurosport1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 4
06.30 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 4
09.45 Magazin: Biciklizam
10.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, Finale
11.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i Žene, Finale
12.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, muškarci
UCI Mountain Bike World Series
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 4
13.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 5
18.15 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
18.45 Formula E: Šangaj, Pregled
19.45 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale
21.00 Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Kvebek, Pregled
21.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i Žene, Finale
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 5
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