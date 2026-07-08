Arena Premium 1

06.00  Osmina finala 5, sportski program

08.30  Osmina finala 6, sportski program

10.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 07.07., sportski program

11.00  Partizan 6.7., sportski program

13.00  Železničar - CSKA 1948

15.00  Osmina finala 7, sportski program

20.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Bugarska

17.30  Osmina finala 8, sportski program

22.30  Best of četvrtfinalista 1, sportski program

01.00  Best of četvrtfinalista 2, sportski program

03.30  Best of četvrtfinalista 3, sportski program

 

Arena Premium 2

08.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Tajland – SAD, sportski program

12.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Japan – Brazil, sportski program

14.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina – Kanada, sportski program

16.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Češka – Nemačka, sportski program

18.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Japan – Brazil, sportski program

22.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Bugarska

01.00  Best of NBA Plej-of, sportski program

03.30  Best of NBA Plej-of, sportski program

 

Eurosport1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 4

06.30  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 4

09.45  Magazin: Biciklizam

10.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, Finale

11.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i Žene, Finale

12.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, muškarci

UCI Mountain Bike World Series

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 4

13.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 5

18.15  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

18.45  Formula E: Šangaj, Pregled

19.45  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale

21.00  Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Kvebek, Pregled

21.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i Žene, Finale

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 5