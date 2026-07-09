Lažne infomracije, izvratnje činjenica i besomučne laži, odavno su postale glavni program blokadersko-tajkunske televizije N1.



I ovoga puta ništa manje nismo očekivali, ali smo dobili sramne tvrdnje i serviranje laže u programu ove blokadersko-tajkunske televizije.

U programu je bilo reči o izborima, o kojima se prića već mesecima unazad.

"Najavljuju se izbori za jesen, ne znamo ni kada ni koji", rečeno je u programu ove televizije.

Da je reč o izvrtanju činjenica jasno je svima onima koji pripadaju pristojnoj, normalnoj Srbiji, Srbiji koja podržava predsednika Vučića i koja je koliko juče mogla da čuje o izborima.

Predsednik Srbije juče je gostujući u programu RTS izjavio da će izbori najverovatnije biti raspisani u avgustu ili septembru, i da će biti u oktobru ili novembru.

Još je istakao da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa onda predsednički. Dakle znamo okvirno i kada, a i koji izbori će se održati.

Međutim, slagati, a ne trepnuti nije nikakav problem za blokadersko- tajkunsku TV N1 koja na lažima zasniva svoj program, i na lažima pokušava da izazove haos u Srbiji.

Kao da jedna laž u programu nije bila dovoljna, prešlo se na novu. Voditeljka je namerno izvrnula istinu, ali srećom dokazi postoje i dokumentovano je.

"Videli smo prošlo leto kako je bilo, napadi aktivista SNS-a, kao i policije koja je branila te aktiviste", rečeno je.

Da je reč o još jednoj laži jasno je i pticama na grani. Na moru snimaka koji se mogu pronaći na internetu vide se brutalni napadi blokadera na policiju koja nije primenjivala ni minimalnu silu da se brani.



Blokaderi se nisu zadovoljili napadima na policiju, već su odlazili i korak dalje, pa su uništavali prostorije Srpske napredne stranke.

Širom Srbije razbijana su stakla na prostorijama SNS-a.

A da se ovo leto sprema sličan scenario blokaderskog nasilja, mogli smo da vidimo i prethodnih dana, ali i prethodne noći kada su razbijene prostorije SNS-a u Dobanovcima.

Sinoćni napad na prostorije SNS u Dobanovcima bio je treći vandalski napad u poslednjih mesec dana.

"Ovo nije slučajnost, već posledica atmosfere mržnje, netrpeljivosti i nasilja koju pojedini već mesecima stvaraju u javnosti. Kada nemate politiku, program, rezultate i podršku građana, ostaju vam samo mržnja, uništavanje i pokušaji zastrašivanja. Upravo to je jedina politika blokadera – politika destrukcije, haosa i nasilja, od koje građani nemaju nikakvu korist. Za razliku od njih, predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka vode politiku rada, razvoja i konkretnih rezultata. Dok se borimo za veće plate i penzije, nove fabrike, puteve, bolnice, škole, investicije i nova radna mesta, oni građanima nude samo blokade, tenzije, podele i uništavanje. Dok se Srbija gradi, oni bi da je zaustave. Dok se država razvija, oni šire mržnju", navodi se u saopštenju Opštinskog odbora SNS Surčin.

Napadi na stranačke prostorije predstavljaju napad na pravo svakog čoveka da se slobodno politički organizuje i deluje, ali blokaderi to ne rezonuju.

Upravo su blokaderi ti koji su napadali policiju i prostorije SNS-a, a policija je na njihovim sramnim skupovima bila da bi iste te neprijavljene skupove obezbeđivala.

Izvrtanje istine nije novost na tajkunskoj N1, iako uporno tvrde da su objektivni i nezavisni, konstantno lažu i obmanjuju narod Srbije.

Oni napadaju svakoga ko ne misli kao oni, svakoga ko voli Srbiju i napadaju svakoga ko Srbiji želi rast i razvoj.

Ovo je samo deo onoga što blokaderskoj-tajkunska N1 televizija servira svojim gledaocima i na taj način širi besomučne laži i izvrće činjenice.

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