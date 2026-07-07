Glumac, reditelj i producent Džordž Kluni je ovogodišnji dobitnik "Zlatnog lava" za životno delo Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji, objavljeno je na sajtu Festivala u Veneciji.

Kako je najavljeno, nagrada će biti uručena Kluniju tokom 83. Filmskog festivala u Veneciji, koji će biti održan od 2. do 12. septembra.

"Doživeo sam toliko izuzetnih trenutaka u Veneciji. Ovaj festival je bez sumnje moj omiljeni, a da dobijem 'Zlatnog lava' je ogromna čast. To istovremeno znači da sam star, ali to prihvatam", naručio je Kluni.

Odluku o nagradi glumcu je doneo odbor direktora Bijenala u Veneciji na predlog umetničkog direktora Filmskog festivala u Veneciji Alberta Barbere, koji je ocenio da Kluni poseduje „savršen spoj glamura zvezde iz prohujalih vremena, izuzetnog profesionalizma i savremene osećajnosti”.

Barbera je dodao da je Kluni prošao kroz žanrove sa retkom različitošću, od ratnih filmova kao što su "Tri kralja" i "Sirijana", trilera poput "Majkla Lejtona", preko sofisticiranih komedija "Igraj svoju igru" i "O brate gde si?", do naučne fantastike u "Gravitaciji" i "Solarisu". „Ispovest opasnog uma”, „Laku noć i srećno”, „Martovske Ide” i „Suburbikon”

Barbera je istakao ove filmove kao „filmove koji su rafinirani, ambiciozni i van pravila i običaja holivudske kinematografije”.

„Oni takođe odslikavaju njegov drugi poziv – posvećenost društvenim i dobrotvornim stvarima, što ga čini ličnošću apsolutne istaknutosti u svemiru šou biznisa današnjice“, ocenio je Barbera, prenosi Yahoo.