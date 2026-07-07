RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.10 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.30 Sportski dnevnik
12.50 Kuhinja moga kraja
13.40 Dinastija, igrana serija
14.30 Tenis: Vimbldon 2026, Novak Đoković - Feliks Ože Alijasim, prenos
Program zavisi od trajanja prenosa
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi,, igrana serija
20.55 Jedan svet – Jedna igra
21.50 Fudbal: SP, osmina finala, Švajcarska – Kolumbija, prenos
23.55 Jedan svet – Jedna igra
00.15 Dnevnik
00.35 Kuluturni dnevnik
00.55 Pidžama za dvoje, film
02.45 Dnevnik
03.35 Fudbal: SP, osmina finala, Švajcarska – Kolumbija, r.
Najava
Tenis: Vimbldon 2026, Novak Đoković - Feliks Ože Alijasim 14.30 RTS1
Najbolji teniser svih vremena nastavlja pohod ka 25. gren slem trofeju. Naredni rival mu je odlični Kanađanin, sa kojim se sastaje posle četiri godine.
RTS 2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.20 Lola i Mila
08.30 Porodica u divljini
08.55 Bleja
09.05 Plava ptica u Rumuniji
09.05 Vaga za tačno merenje
09.30 Mali trgovac
09.50 Priđi bliže
10.00 Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u četrnaestom sazivu, prenos
Program zavisi od trajanja prenosa
10.35 Eko perspektive
11.30 Beogradske oaze
12.00 Fudbal: SP, osmina finala 6, snimak
17.50 Fudbal SP: osmina finala 7, Argentina – Egipat, prenos
20.05 24 časa dnevno sa velikim mačkama
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Vremenska kapsula – Kraljica Marija Karađorđević
22.35 Naučni portal
23.10 Savremeni profil mladih: Empatija i moral
23.35 Na nišanu, serija
00.20 Smak – Prvih 50 godina
01.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.20 Fudbal: SP, Argentina – Egipat, r.
03.20 24 časa dnevno sa velikim mačkama
04.15 Pravo na sutra
04.40 Eko perspektive
Najava
Fudbal SP: osmina finala 7, Argentina – Egipat 17.50 RTS2
Biće to duel dva fudbalska velikana. Mesi je Bog fudbala u Argentini, a Salah je ovu generaciju prvi put doveo do 16 najboljih na planeti. U ovoj utakmici favorit se zna. Ne samo zbog najboljeg strelca svetskih prvenstava svih vremena, već i zbog kompletne ekipe, koja odlično funkcioniše i do sada je ostvarila sve pobede na šampionatu uz 11 datih golova. Egipat je ostvario sve svoje ciljeve i sada igra istorijsku utakmicu u kojoj može samo mnogo da dobije, a skoro ništa da izgubi. Komentator je Miloš Krivokapić.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 Prokuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, igrana serija
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Azbuka mog života, domaća igrana serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, domaća igrana serija
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, domaća igrana serija
23.00 Glam i Drama
00.00 Izgubljeni u ljubavi, igrani film
Najava
Izgubljeni u ljubavi 00.00 Prva
Radnja filma vrti se oko uspešnog romanopisca Bila, koji se već nekoliko godina bori sa prevazilaženjem osećanja, koja gaji prema bivšoj ženi Eriki.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Zatočena, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Zatočena 22.15 B92
Radnja prati udovicu i dečjeg psihologa Meri, koja živi povučeno u ruralnoj Novoj Engleskoj i brine o svom nepokretnom usvojenom sinu.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.33 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - Ivana Jelovac i Igor Mlinarević
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos ili hadžija, igrana serija
11.00 Lavovi samotnjaci, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Opa šou, gosti: Aleksandar Eraković, Peđa D Boj, Sara Mančić i Aleksa Vučković
16.00 Dobar vetar plava ptico, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 (NE) dokazani - Aleksandar Milošević
23.00 Najbolje sa Brodveja, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
20.00 Tajne vinove loz, serija
21.00 Zdrav i prav
21.30 U centru pažnje
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
12.00 Kuvajte sa Meri Beri
13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
14.00 Rik Stajn: Put do Meksika
15.00 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvajte sa Meri Beri
19.30 Kuvajte sa Meri Beri
20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom
STAR LIFE
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
20.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Skajmed
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
09.25 Kao prava devojka, film
11.45 Kapetan Morten i kraljica paukova, film
13.05 Čudesna sudbina kamenog dečaka, film
14.15 Dug, igrani film
15.55 Filmske zvezde, igrani film
17.40 Dvoboj, igrani film
19.20 Ljubav i meci, igrani film
21.00 Opasan poziv, igrani film
22.25 Srećni princ, igrani film
SUPERSTAR
06.00 Besa, domaća igrana serija
07.05 Besa, domaća igrana serija
08.10 Južni vetar 2, domaći igrani film
10.20 Policijska akademija 6, igrani film
11.50 Policijska akademija 7, igrani film
13.20 Volja sinovljeva, domaći film
16.00 Sobarica i senator, igrani film
17.50 Klopka za inspektora Kalahana, igrani film
19.55 Besa, igrana serija
21.00 Besa, igrana serija
22.00 Posle smrti, igrani film
23.40 Bitlđus, Bitlđus, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Porodični čovek, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Metar moga sela
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo - Best of
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Scena
19.10 Sportal: Mundijalske priče
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.20 Scena
23.40 Dug moru, igrana serija
00.35 Rane, igrani film
02.25 Život u balansu
03.15 Dug moru, igrana serija
04.10 Zovu me Triniti, igrani film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Bizlife week
22.30 Kadrovi vremena. Proces
23.00 Top story
23.45 Naša priča
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