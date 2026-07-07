RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.10 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.30 Sportski dnevnik

12.50 Kuhinja moga kraja

13.40 Dinastija, igrana serija

14.30 Tenis: Vimbldon 2026, Novak Đoković - Feliks Ože Alijasim, prenos

Program zavisi od trajanja prenosa

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi,, igrana serija

20.55 Jedan svet – Jedna igra

21.50 Fudbal: SP, osmina finala, Švajcarska – Kolumbija, prenos

23.55 Jedan svet – Jedna igra

00.15 Dnevnik

00.35 Kuluturni dnevnik

00.55 Pidžama za dvoje, film

02.45 Dnevnik

03.35 Fudbal: SP, osmina finala, Švajcarska – Kolumbija, r.

Najava

Tenis: Vimbldon 2026, Novak Đoković - Feliks Ože Alijasim 14.30 RTS1

Najbolji teniser svih vremena nastavlja pohod ka 25. gren slem trofeju. Naredni rival mu je odlični Kanađanin, sa kojim se sastaje posle četiri godine.

RTS 2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.20 Lola i Mila

08.30 Porodica u divljini

08.55 Bleja

09.05 Plava ptica u Rumuniji

09.05 Vaga za tačno merenje

09.30 Mali trgovac

09.50 Priđi bliže

10.00 Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u četrnaestom sazivu, prenos

Program zavisi od trajanja prenosa

10.35 Eko perspektive

11.30 Beogradske oaze

12.00 Fudbal: SP, osmina finala 6, snimak

17.50 Fudbal SP: osmina finala 7, Argentina – Egipat, prenos

20.05 24 časa dnevno sa velikim mačkama

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Vremenska kapsula – Kraljica Marija Karađorđević

22.35 Naučni portal

23.10 Savremeni profil mladih: Empatija i moral

23.35 Na nišanu, serija

00.20 Smak – Prvih 50 godina

01.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.20 Fudbal: SP, Argentina – Egipat, r.

03.20 24 časa dnevno sa velikim mačkama

04.15 Pravo na sutra

04.40 Eko perspektive

Najava

Fudbal SP: osmina finala 7, Argentina – Egipat 17.50 RTS2

Biće to duel dva fudbalska velikana. Mesi je Bog fudbala u Argentini, a Salah je ovu generaciju prvi put doveo do 16 najboljih na planeti. U ovoj utakmici favorit se zna. Ne samo zbog najboljeg strelca svetskih prvenstava svih vremena, već i zbog kompletne ekipe, koja odlično funkcioniše i do sada je ostvarila sve pobede na šampionatu uz 11 datih golova. Egipat je ostvario sve svoje ciljeve i sada igra istorijsku utakmicu u kojoj može samo mnogo da dobije, a skoro ništa da izgubi. Komentator je Miloš Krivokapić.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 Prokuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, igrana serija

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Azbuka mog života, domaća igrana serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, domaća igrana serija

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, domaća igrana serija

23.00 Glam i Drama

00.00 Izgubljeni u ljubavi, igrani film

Najava

Izgubljeni u ljubavi 00.00 Prva

Radnja filma vrti se oko uspešnog romanopisca Bila, koji se već nekoliko godina bori sa prevazilaženjem osećanja, koja gaji prema bivšoj ženi Eriki.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Zatočena, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Zatočena 22.15 B92

Radnja prati udovicu i dečjeg psihologa Meri, koja živi povučeno u ruralnoj Novoj Engleskoj i brine o svom nepokretnom usvojenom sinu.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - Ivana Jelovac i Igor Mlinarević

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Lavovi samotnjaci, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Opa šou, gosti: Aleksandar Eraković, Peđa D Boj, Sara Mančić i Aleksa Vučković

16.00 Dobar vetar plava ptico, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 (NE) dokazani - Aleksandar Milošević

23.00 Najbolje sa Brodveja, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.00 Tajne vinove loz, serija

21.00 Zdrav i prav

21.30 U centru pažnje

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

12.00 Kuvajte sa Meri Beri

13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

14.00 Rik Stajn: Put do Meksika

15.00 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvajte sa Meri Beri

19.30 Kuvajte sa Meri Beri

20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom

STAR LIFE

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

20.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Skajmed

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

09.25 Kao prava devojka, film

11.45 Kapetan Morten i kraljica paukova, film

13.05 Čudesna sudbina kamenog dečaka, film

14.15 Dug, igrani film

15.55 Filmske zvezde, igrani film

17.40 Dvoboj, igrani film

19.20 Ljubav i meci, igrani film

21.00 Opasan poziv, igrani film

22.25 Srećni princ, igrani film

SUPERSTAR

06.00 Besa, domaća igrana serija

07.05 Besa, domaća igrana serija

08.10 Južni vetar 2, domaći igrani film

10.20 Policijska akademija 6, igrani film

11.50 Policijska akademija 7, igrani film

13.20 Volja sinovljeva, domaći film

16.00 Sobarica i senator, igrani film

17.50 Klopka za inspektora Kalahana, igrani film

19.55 Besa, igrana serija

21.00 Besa, igrana serija

22.00 Posle smrti, igrani film

23.40 Bitlđus, Bitlđus, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Porodični čovek, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Metar moga sela

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo - Best of

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Scena

19.10 Sportal: Mundijalske priče

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.20 Scena

23.40 Dug moru, igrana serija

00.35 Rane, igrani film

02.25 Život u balansu

03.15 Dug moru, igrana serija

04.10 Zovu me Triniti, igrani film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Bizlife week

22.30 Kadrovi vremena. Proces

23.00 Top story

23.45 Naša priča