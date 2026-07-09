Arena Premium 1

06.00  Best of četvrtfinalista 4, sportski program

08.30  Best of četvrtfinalista 5, sportski program

11.00  Best of četvrtfinalista 6, sportski program

13.00  Best of četvrtfinalista 7, sportski program

15.00  Best of četvrtfinalista 8, sportski program

17.30  Osmina finala 1

19.30  Osmina finala 2

22.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 1

01.00  Best of četvrtfinalista 3, sportski program

03.30  Best of četvrtfinalista 4, sportski program

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): SAD – Poljska

08.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Bugarska

11.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Kanada

14.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina – Ukrajina

17.30  Fudbal Prijateljske utakmice: Železničar – Debreceni

20.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Francuska

22.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Češka – Holandija

01.00  Best of NBA Plej-of, sportski program

03.30  Best of NBA Plej-of, sportski program

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 5

06.30  Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 5

09.00  Magazin : Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana slavnih Peking 2008

10.00  Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana slavnih London 2012

11.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 5

12.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6

18.15  Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Kvebek, Pregled

18.45  Endurance Auto Trke: 6 Sati Imole, Trka

20.15  Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6

23.45  Magazin: Biciklizam