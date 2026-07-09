Arena Premium 1
06.00 Best of četvrtfinalista 4, sportski program
08.30 Best of četvrtfinalista 5, sportski program
11.00 Best of četvrtfinalista 6, sportski program
13.00 Best of četvrtfinalista 7, sportski program
15.00 Best of četvrtfinalista 8, sportski program
17.30 Osmina finala 1
19.30 Osmina finala 2
22.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Četvrtfinale 1
01.00 Best of četvrtfinalista 3, sportski program
03.30 Best of četvrtfinalista 4, sportski program
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): SAD – Poljska
08.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Bugarska
11.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Kanada
14.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina – Ukrajina
17.30 Fudbal Prijateljske utakmice: Železničar – Debreceni
20.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – Francuska
22.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Češka – Holandija
01.00 Best of NBA Plej-of, sportski program
03.30 Best of NBA Plej-of, sportski program
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 5
06.30 Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 5
09.00 Magazin : Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana slavnih Peking 2008
10.00 Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana slavnih London 2012
11.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 5
12.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6
18.15 Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Kvebek, Pregled
18.45 Endurance Auto Trke: 6 Sati Imole, Trka
20.15 Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 6
23.45 Magazin: Biciklizam
Komentari (0)