Arena Premium 1
06.00 Osmina finala 3
08.30 Osmina finala 4
10.30 Fudbal FIFA SP: Pregled dana 06.07.
11.00 Košarka SP – Kvalifikacije: Srbija – BIH
13.00 Osmina finala 5
15.00 Osmina finala 6
17.00 Fudbal FIFA SP: Studio
18.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Osmina finala
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
21.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
22.00 Fudbal FIFA SP: Osmina finala
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
01.00 Osmina finala 1
03.00 Osmina finala 2
Arena Premium 2
06.00 Košarka SP – Kvalifikacije: Srbija - BIH
08.00 Košarka SP – Kvalifikacije: Slovenija - Švedska
10.00 Basket 3x3 Marselj, grupna faza FIBA 3x3 World Tour
13.30 Basket 3x3 Marselj, četvrtfinala FIBA 3x3 World Tour
15.30 Basket 3x3 Marselj, polufinala i finale FIBA 3x3 World Tour
17.30 Fudbal Prijateljske utakmice: Železničar – CSKA 1948
20.30 Best of NBA Plej-of
22.30 Best of NBA Plej-of
Eurosport 1
04.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3
06.30 Snuker: Šampionat Ujedinjenog Kraljevstva, Finale
Finale
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3
10.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, muškarci, Finale
11.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Lead, muškarci i Žene, Finale
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3
12.45 Magazin: Biciklizam
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 4
18.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, žene
18.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, muškarci
19.30 Motokros: Južna Afrika, MX2, Trka 2
20.00 Motokros: Južna Afrika, MXGP, Trka 2
20.30 Magazin: Endurance Car, Endurance Uncovered Racing for Excellence
21.00 Formula E: Šangaj, Pregled
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 4
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