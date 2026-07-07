Arena Premium 1

06.00  Osmina finala 3

08.30  Osmina finala 4

10.30  Fudbal FIFA SP: Pregled dana 06.07.

11.00  Košarka SP – Kvalifikacije: Srbija – BIH

13.00  Osmina finala 5

15.00  Osmina finala 6

17.00  Fudbal FIFA SP: Studio

18.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Osmina finala

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

21.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

22.00  Fudbal FIFA SP: Osmina finala

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

01.00  Osmina finala 1

03.00  Osmina finala 2

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka SP – Kvalifikacije: Srbija - BIH

08.00  Košarka SP – Kvalifikacije: Slovenija - Švedska

10.00  Basket 3x3 Marselj, grupna faza FIBA 3x3 World Tour

13.30  Basket 3x3 Marselj, četvrtfinala FIBA 3x3 World Tour

15.30  Basket 3x3 Marselj, polufinala i finale FIBA 3x3 World Tour

17.30  Fudbal Prijateljske utakmice: Železničar – CSKA 1948

20.30  Best of NBA Plej-of

22.30  Best of NBA Plej-of

 

Eurosport 1

04.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3

06.30  Snuker: Šampionat Ujedinjenog Kraljevstva, Finale

Finale

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3

10.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, muškarci, Finale

11.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Lead, muškarci i Žene, Finale

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3

12.45  Magazin: Biciklizam

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 4

18.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, žene

18.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, muškarci

19.30  Motokros: Južna Afrika, MX2, Trka 2

20.00  Motokros: Južna Afrika, MXGP, Trka 2

20.30  Magazin: Endurance Car, Endurance Uncovered Racing for Excellence

21.00  Formula E: Šangaj, Pregled

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 4