Objavljen je prvi tizer za dramu „Društveni obračun“, koju je režirao Aron Sorkin.

Glumac Džeremi Strong, igra milijardera i izvršnog direktora Marka Zakerberga. Strong je preuzeo ulogu od Džesija Ajzenberga, koji je bio nominovan za Oskara za ulogu osnivača Fejsbuka u filmu „Društvena mreža“ iz 2010. godine.

U filmu "Društveni obračun" Zakerberg, koga glumi Strong, suočava se sa posledicama afere koju je Volstrit žurnal razotkrio u seriji članaka „Fejsbuk dosijei“.

Film je inspirisan istinitom pričom o mladoj Fejsbuk inženjerki, Frensis Haugen (Majki Medison), koja traži pomoć novinara Džefa Horvica (Džeremi Alen Vajt) da „krene na opasno putovanje koje na kraju otkriva najstrože čuvane tajne društvene mreže“, navodi se u zvaničnom sinopsisu.

Horvicova serija članaka iz 2021. godine otkrila je da je Fejsbuk bio svestan svog negativnog uticaja na tinejdžere, svoje uloge u podsticanju nasilja u zemljama u razvoju i namernog promovisanja sadržaja koji izaziva bes putem svojih algoritama. U filmu takođe glume Vunmi Mosaku, Beti Gilpin, Bili Magnusen i Bil Bur.

Scenarista Aron Sorkin, koji je osvojio Oskara za film „Društvena mreža“, objavio je glumačku postavu u aprilu na CinemaCon 2026.

„Pre nekog vremena, ispričali smo priču o studentu koji je kreirao stranicu u svojoj sobi i povezao svet. Kao što ste verovatno primetili, nešto se promenilo otkako je taj san prerastao u globalnu korporaciju. Nema života koji nije dotakao Fejsbukov algoritam, i taj uticaj je preoblikovao sve. Dakle, vreme je da se priča proširi“, rekao je Sorkin.

Film je opisan kao delo koje dopunjuje „Društvenu mrežu“ Dejvida Finčera

Glavni glumac Džeremi Strong je ranije rekao za „The Hollywood Reporter“ da „Društveni obračun“ ima „jedan od najboljih scenarija koje sam ikada pročitao“. Dodao je: „Film govori o vremenu u kojem živimo, pogađa suštinu svega što se dešava u našem svetu“.

„Društveni obračun“ stiže u bioskope 9. oktobra, piše Variety.