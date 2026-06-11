Dve osobe prijavljene su kao nestale u poslednja 24 časa na Kosovu. Radi se o mladiću iz Uroševca i devojci iz Đakovice, a oba slučaja istražuje tzv. kosovska policija.
Oni su saopštili je da je u Uroševcu prijavljen nestanak jednog mladića, prenosi Koha.
„Dana 10.6.2026. godine jedna žena sa KiM prijavila je da je njen sin napustio kuću i da nema saznanja o njegovom boravištu“, navodi se u izveštaju.
Takođe, u Đakovici je prijavljen nestanak jedne devojke.
„Podnositeljka prijave, žena sa KiM, obavestila je policiju da je njena ćerka izašla iz kuće i da njena trenutna lokacija nije poznata“, navodi se u izveštaju policije.
Kako se dodaje, oba slučaja su u fazi istrage.
(Kosovo online)
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