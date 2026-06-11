Dve osobe prijavljene su kao nestale u poslednja 24 časa na Kosovu. Radi se o mladiću iz Uroševca i devojci iz Đakovice, a oba slučaja istražuje tzv. kosovska policija.

Oni su saopštili je da je u Uroševcu prijavljen nestanak jednog mladića, prenosi Koha.

„Dana 10.6.2026. godine jedna žena sa KiM prijavila je da je njen sin napustio kuću i da nema saznanja o njegovom boravištu“, navodi se u izveštaju.

Takođe, u Đakovici je prijavljen nestanak jedne devojke.

„Podnositeljka prijave, žena sa KiM, obavestila je policiju da je njena ćerka izašla iz kuće i da njena trenutna lokacija nije poznata“, navodi se u izveštaju policije.

Kako se dodaje, oba slučaja su u fazi istrage.

(Kosovo online)