Reč je o Negovanu Vasiću, direktoru Osnovne škole "Bratstvo" iz sela Strezovce i Draganu Krstiću, direktoru Osnovne škole "Desanka Maksimović" iz Kosovske Kamenice.

U saopštenju se navodi da su pripadnici specijalnih jedinica Kosovske policije pod punim naoružanjem prvo upali u porodične domove direktora, vršeći pretres - što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno dece, da bi potom upali i u školu "Bratstvo" odakle su, kako ističu, bez ikakvog osnova i prava pokupili školsku dokumentaciju.

"Ova akcija predstavlja odmazdu režima Aljbina Kurtija zbog odličnog rezultata Srpske liste na nedeljnim izborima i posebno lošeg rezultata Kurtijevog miljenika Rašića u Kosovskoj Kamenici, kojima je jedini politički cilj proterivanje, hapšenje i zastrašivanje čestitih Srba koje nisu i ne mogu da nateraju da za njih rade i glasaju", stoji u saopštenju.

Kancelarija za KiM poručuje da "Kurtijeva policija nema šta da traži u srpskim školama, niti tu ima ikakve ingerencije".

"Današnjom demonstracijom sile režim u Prištini pokušava da kriminalizuje poštene Srbe i unese nemir i strah među sve čestite Srbe u Kosovskom Pomoravlju", navodi se.

Zato Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva da se uhapšeni direktori puste na slobodu i da se prestane sa pritiscima na srpski narod.

"Jer, nema te sile i prisile kojom Kurti i njegov sluga Rašić mogu da opravdaju svoj izborni debakl u svim srpskim sredinama", dodaje se u saopštenju.