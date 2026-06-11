Objavljen je trejler za novi triler o preživljavanju „Srce zveri“, u kojem glavnu ulogu igra Bred Pit.

Film prati bivšeg vojnika specijalnih snaga koji se, nakon pada aviona u divljini Aljaske, bori da se vrati u civilizaciju, a prati ga pas pomoćnik.

Pit glumi Džejmsa Belmonta, bivšeg pripadnika specijalnih snaga čiji se mali avion sruši duboko u divljini Aljaske. Sa njim je Odin, penzionisani pas pomoćnik koji ga štiti od medveda, vukova i drugih opasnosti. Dok se Belmont bori sa prirodnim katastrofama, penje se na planine i prelazi reke u očajničkom pokušaju da preživi.

Bred Pit u filmu ima veoma kratku kosu, bradu i podočnjake. Deluje iscrpljeno i skoro neprepoznatljivo. Uz njega u filmu glume i dobitnica Oskara DŽ. K. Simons i Ana Lambe. Režiser je Dejvid Ajer, a ovo je njegova prva saradnja sa Pitom nakon ratnog spektakla „Bes“ iz 2014. godine.

Od priznatog filmskog stvaraoca Dejvida Ajera, „Srce zveri“ je intenzivan avanturistički triler koji istražuje neraskidivu vezu između čoveka i njegovog najboljeg prijatelja dok se suočavaju sa svojom najvećom bitkom do sada.

Projekat ponovo spaja Pita i Ajera po prvi put od filma „Bes“, njihove drame o Drugom svetskom ratu iz 2014. godine.

Paramaunt je premijerno predstavio snimke filma na ovogodišnjem SinemaKonu. Film će premijerno biti prikazan 25. septembra, piše Deadline.